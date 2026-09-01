永年士多車仔麵｜9.1起　全港14分店推$19食紫菜鳳城水餃麵

永年士多車仔麵近日踩過界！今次以順德菜鳳城水餃作招徠，於港式粉麵文化中再佔領一席位。由9月1日起，於全港14間分店供應並以會員價$19挑戰全港最抵食「紫菜鳳城水餃麵」，延續永年的超高性價比$19菜式系列。



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永年紫菜鳳城水餃麵——靈魂餡料 鮮味絕配

鳳城水餃大粒飽滿，包入鮮蝦、豬肉粒與黑木耳絲等餡料，油香十足 ；加入含豐富礦物質的無沙優質紫菜，並配上咬勁十足的爽口幼麵， 每一口都可感受到紫菜的綿滑與幼麵的爽脆在口腔裡交織，非常過癮！ 建議先嚐一口清湯感受天然海藻鮮味，及後可加入永年招牌咖喱辣醬或香口麻辣醬，將「紫菜鳳城水餃麵」提鮮至另一層次。

永年推出紫菜鳳城水餃麵。（永年提供圖片）

會員限定$19震撼價

永年過往不定期推出$19麵食組合，目標只有一個：「比更多人用超抵價錢，享受高質素的地道美食」，今次繼續以震撼價$19回饋一眾會員多年支持，同時吸引更多新食客加入，讓永年用心製作的車仔麵口碑繼續傳承。如仍未有永年會員，只需即時成為會員便可享$19優惠，而非會員亦可以原價$36去品嚐，同樣大件夾抵食！

成為永年會員送高達$220會員優惠

・6張$10現金優惠券

・免費蔥油豬腸優惠券(價值$28)

・免費單味多士(價值$18)

・任何惠顧加$5享指定特飲一杯(紅豆冰、紅豆冰奶茶、抹茶紅豆冰或菠蘿冰)

・任何惠顧加$1享檸檬茶或奶茶(凍/熱)一杯



豐富生日禮遇 滋味不斷升級

・$10現金券(2張)

・$5現金券(10張)

・當月雙倍積分



會員升級領取更多不同會籍禮遇

消費1蚊儲1分，消費滿$400升級銀級會員，消費滿$1,200升級金級會員，消費滿$2,500升級鐨石會員，升級後各種優惠將會倍增，更會定期有不同優惠抵上加抵！

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