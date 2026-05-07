永年士多堅尼地城新店開幕　推加$1多兩餸優惠＋必試新品炸脆三響

永年士多餐廳優惠｜為慶祝堅尼地城新店開幕，即日至5月29日期間，於新店自選兩餸車仔麵，即享加$1多兩餸優惠，同時更可獲贈一張印花咭，每次惠顧自選麵均可獲得一個印花，集齊四個印花即可當作現金券$10使用！另外，永年士多亦有新品「炸脆三響」推出，會員更可享試食價試食。詳情即睇下文！



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永年士多第14間分店於堅尼地城卑路乍街開幕！

永年士多堅尼地城新店開幕 推兩餸車仔麵加$1多兩餸優惠

永年士多第14間分店於堅尼地城卑路乍街開幕！新店改用全新品牌商標展示，店內裝修新舊融合，設置大型懷舊花牌裝飾予客人打咭，並供應大量卡位。

為慶祝新店開幕，即日至5月29日，客人於新店惠顧自選兩餸車仔麵，即享加$1多兩餸優惠，每星期車仔餸不同，同時更可獲得一張印花咭，每次惠顧自選麵均可獲得一個印花，集齊四個印花即可當作現金券$10使用。

加$1多兩餸每星期車仔餸一覽：

即日至5月8日：陳皮魚蛋、雞翼

5月9日至5月15日：蘿蔔、鳳爪

5月16日至5月22日：芝士腸、墨魚丸

5月23日至5月29日：紅腸、雞翼尖



永年士多另推新品「炸脆三響」

此外，永年士多已於5月6日推出新品「炸脆三響」，包括「熟蝦醬脆燒賣」、「香脆雞翼」及「炸原隻鮮蝦雲吞」，將滿足感大大提升！

永年士多「炸脆三響」【1】熟蝦醬脆燒賣（6粒）

永年士多的熟蝦醬脆燒賣與坊間使用大量食油油炸的製作方式不同，燒賣採用接近氣炸方式烹調，不僅外皮呈現均勻色澤，同時口感更酥脆，再配上大澳益昌號獨家秘製熟蝦醬點綴，鹹香味適中，令人回味無窮。凡惠顧任何麵食，即可以跟餐價$16加配。

凡惠顧任何麵食，即可以跟餐價$16加配熟蝦醬脆燒賣（6粒）。

永年士多「炸脆三響」【2】香脆雞翼（單骨6支）

香脆雞翼以單骨雞翼製成，讓食客吃車仔麵的同時，方便享用脆炸雞翼。製作時均嚴格控制溫度，確保每一隻雞翼均達至外皮酥脆及肉汁豐盈，再配搭泰式甜辣醬，酸甜開胃。凡惠顧任何麵食，即可以跟餐價$28加配。

凡惠顧任何麵食，即可以跟餐價$28加配香脆雞翼（單骨6支）。

永年士多「炸脆三響」【3】炸原隻鮮蝦雲吞（5隻）

每隻雲吞內藏原隻鮮蝦，同時選用大地魚及肥瘦均勻豬肉做餡料，慢炸至外皮金黃酥脆不會過份油膩，口感外脆內嫩，再配搭上泰式甜辣醬讓味道更具層次！凡惠顧任何麵食，即可以跟餐價$24加配。

凡惠顧任何麵食，即可以跟餐價$24加配炸原隻鮮蝦雲吞（5隻）。

永年士多會員可享試食優惠

永年士多車仔麵會員注意啦！永年士多即日起會派發會員專屬「炸脆試食優惠券」予所有會員，會員憑券可以試食優惠價品嘗「炸脆三響」！

熟蝦醬脆燒賣（6粒）會員試食優惠券：原價$22｜會員價$14

香脆雞翼（單骨6支）會員試食優惠券：原價$34｜會員價$26

炸原隻鮮蝦雲吞（5隻）會員試食優惠券：原價$30｜會員價$22



此外，現時成為永年會員，更可享高達$220迎新優惠。包括：

1. 免費蔥油豬腸一碟（價值$28）

2. 免費脆香多士（單味）一份（價值$18）

3. 任何惠顧加$1享檸檬茶或奶茶（凍／熱）一杯（價值$22）

4. 任何惠顧加$5享特飲一杯（紅豆冰、奶茶紅豆冰、抹茶紅豆冰或菠蘿冰）（價值$28）

5. $10現金優惠券x6張



會員生日優惠：

1. $10現金券x2張

2. $5現金券x10張

3. 當月雙倍積分



＊會員消費$1可儲1分，滿$400即可升級銀級會員；消費滿$1,200即可升級金級會員；消費滿$2,500即可升級鑽石會員。

永年士多車仔麵分店地址

新界：

元朗教育路88號寶城洋樓地舖2-4 號

屯門屯順街1號屯門市廣場一期地下G073及G075號舖

天水圍濕地公園路9號濕地公園商場9號舖

大埔安邦路8號大埔超級城C區1樓516-517舖

粉嶺聯和道51號路德會聯和市場S17-S36號攤位

青衣青敬路31-33號青衣城一期地下G26-G27號舖



九龍：

尖沙咀加拿芬道46號地下前舖7-8號

佐敦彌敦道380號逸東酒店地下1號舖

大角咀奧海城2期1樓103號舖大食代2號攤位

觀塘成業街6號泓富廣場地下G01舖

紅磡必嘉街121號黃埔天地奇妙坊（第一期）G9A號舖

旺角彌敦道591號豐怡中心地下及1樓



香港

銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

堅尼地城卑路乍街80號Imperial Kennedy地下6號舖（新店）



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