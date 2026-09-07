背包豬鼻有什麼用？雙孔皮革不是裝飾　戶外品牌揭真實用途超方便

背包｜背包設計｜許多人在挑選或使用後背包時，經常會注意到背包表面縫製著一塊帶有雙孔的菱形皮革。由於它的外觀似豬的鼻孔，因此常被大家稱為「豬鼻子」。這個看似只是增添復古質感的裝飾，其實是方便一類人的設計，用途超級貼心。想知更多？即看下文！



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不少人一直以為這個雙孔的菱形皮革，是為了美化外觀或增加復古質感的裝飾標誌，但事實上，這個設計對於喜愛戶外活動的人來說是不可或缺的配件。

這個「豬鼻」設計對於喜愛戶外活動的人來說是不可或缺的配件。（AI生成圖）

背包｜Lash Tab的由來是甚麼？

這塊菱形皮革的正式英文名稱為Lash Tab或Leather Lashing Square，設計源自於為方便專業高山登山者與戶外玩家。皮革中間設有兩條細長的縫隙，主要用途是用來穿過繩索、織帶或掛勾。

Lash Tab設計源自於為方便專業高山登山者與戶外玩家。（AI生成圖）

如果背包裡已經塞滿衣物、食物與其他用品，某些體積較大或需要隨時拿取的裝備就可以固定在外面。知名美國線上新聞媒體Business Insider也說明，只要讓繩子穿過固定片，就能將物品綁在背包外側；即使到了日常生活，也能拿來固定一些放不進包內的物品。

背包｜JanSport／Herschel仍保留設計

隨著復古潮流與山系風格興起，JanSport和Herschel等經典品牌，將這種高山背包的機能元素延續到了日常背包與學生書包上，背包上的菱形皮革大多已轉化為展現戶外風格與致敬經典的元素。例如Osprey部分登山包仍設有web lash points、冰斧固定環與睡墊固定帶，分別處理不同種類的外掛裝備。

在Osprey的登山背包使用說明中指出，使用者會將冰斧柄穿過下方的冰斧環（ice tool loop），再將斧柄翻向背包上方，配合上方的彈力繩扣（Bungee Cord Lock）固定，避免冰斧在行走過程中大幅晃動。

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