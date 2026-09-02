沙德爾｜天文台料周五狂風驟雨　洗衣機1隱蔽位無清　衣服隨時臭

沙德爾｜天文台｜天文台預料，熱帶氣旋沙德爾會在今晚（2日）至明日（3日）初時在南海東北部徘徊，受其影響華南沿岸風勢較大，料在周五（4日）至星期六（5日）左右再度靠近珠江口一帶，料本港周五有幾陣狂風驟雨。而一號風球會在今日餘下時間維持。



洗衣機｜每到潮濕下雨的天氣，開洗衣機洗衣服時最怕有「噏臭」味，但有沒有發現即使有定期清潔洗衣機，還是會有臭味？有電器商就指出，原來清潔時漏洗一個不少人也會忽略的隱蔽位置，不但令衣服越洗越臭，更會令洗衣機排水不暢順！想知要如何清洗？即看下文！



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天文台料明日起一連4日有驟雨。（天文台網頁截圖）

沙德爾｜天文台評估需否發3號波

天文台指，受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風，周四及周五高地間中6級風，預料一號戒備信號會在今日餘下時間維持。

天文台料沙德爾在周五、周六左右再度靠近珠江口一帶。（天文台網頁截圖）

天文台預料，受沙德爾與東北季候風的共同影響，華南沿岸風勢較大及有狂風驟雨。沙德爾隨後有較大機會轉向偏西方向移動，掠過廣東東部沿岸，並在周五、周六左右再度靠近珠江口一帶。天文台會密切監察沙德爾的動向，評估其接近珠江口時是否需要改發三號強風信號。

可能不少人都知道要定期清洗洗衣機，以防止黴菌和異味滋生，但有沒有發現即使已經清潔好，但洗衣服仍是有異味？

即使定期清洗洗衣機，為何還有異味？（AI生成圖片）

洗衣機清潔｜清洗完洗衣機為何仍有異味？

近日有電器商在網上發文提醒，如果大家使用俗稱「大眼雞」款的前置式滾筒洗衣機，記得也清洗右下角的「排水泵過濾閥」。他們指出，這個位置長年積水、甚至會卡住硬幣或髮夾等異物，如果長期不清洗，久而久之就會成為洗完衣服還有「噏臭」味的來源。

他們建議，除了定期清洗洗衣機外，也要每2至3個月清洗一次「排水泵過濾閥」，不但可以消除衣服及洗衣機的臭味，在洗衣服時排水也會更暢順！

洗衣機清潔｜如何清潔排水泵？

要清潔洗衣機的排水泵方法也很簡單，Bosch曾在網上以影片教大家清洗：

洗衣機清洗排水泵步驟｜1. 切斷電源並關上水喉

在開始清洗排水泵前，記得要先切斷電源及關上水喉。

洗衣機清洗排水泵步驟｜2. 打開右下角的蓋 讓洗滌水流出

然後便可以打開洗衣機右下角的維修掀板，將小水喉拉出來，並讓積水排出；當排完積水後便可重新放回，但要小心積水有機會是滾燙，千萬不要碰到。

洗衣機清洗排水泵步驟｜3. 機底放置毛巾＋扭開泵蓋

大家記得在扭開泵蓋前，最好先在洗衣機底下放置毛巾，以便吸走排出的洗滌水。

洗衣機清洗排水泵步驟｜4. 清理入面的異物

扭開泵蓋後，便可清理水泵內的異物，例如橡筋、髮夾等，然後再清理水泵的內部、泵蓋螺紋和泵外殼。

洗衣機清洗排水泵步驟｜5. 重新裝回並扭實泵蓋

當清潔完水泵內部後，可先確認水泵內的葉輪可轉動，之後便可重新裝上並扭緊水泵蓋。大家要記得要用力扭實泵蓋，而泵蓋的把手必須垂直。最後裝上維修掀板便完成整個清潔程序。

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