涼鞋鞋墊留黑印！網民崩潰：才買半個月！專家教用浴室神物清走

涼鞋清潔｜小知識｜每逢夏天，不少人都喜愛穿涼鞋外出，但天氣炎熱導致身體不停出汗，原來會令涼鞋產生黑印污漬，更會積聚細菌！有日本電視台節目早前就教大家要如何清潔涼鞋上的黑印，只需用到每人家中都有的1樣物品，就可以簡單刷乾淨！想知是甚麼物品？即看下文！



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涼鞋清潔｜為何會有黑印形成？

夏日穿涼鞋外出，方便又涼爽，但穿了一天少不免會將汗水滲入鞋中，久而久之就會令涼鞋有黑色污印生成。不知道大家會否見到有污漬會清洗還是丟掉？有網民曾在小紅書上發文指，「雖然涼鞋確實是天天穿，但也才買來半個月啊，這個腳趾印怎麼會黑得這麼明顯」。有網民則回應指，因為油脂滲透皮革裡面，所以就會有黑印形成。

涼鞋清潔｜要怎樣清洗黑印？

日本電視節目《ZIP！》曾在節目中教大家簡單3步清洗涼鞋中的黑印，而且只需用到每個人家中都會有的物品就可以！

涼鞋很容易積聚油脂，從而產生黑印。（AI生成圖片）

涼鞋清潔步驟｜1. 用沐浴露作清潔劑

首先，大家可以拿出沐浴露作清潔劑，直接塗抹在涼鞋的黑印上，因為黑印主要由油脂形成，而沐浴露就可以用於清洗油脂。

涼鞋清潔步驟｜2. 用牙刷去刷洗污漬

然後便可以用一支準備棄掉的牙刷，在黑印及污漬上打圈刷洗，刷完直接用清水沖掉便可以。

用沐浴露加牙刷刷洗便可洗走黑印。（AI生成圖片）

涼鞋清潔步驟｜3. 用風筒吹乾

最後大家可以用風筒的冷風模式吹乾涼鞋，這樣就可以簡單將涼鞋上的黑印油污快速洗走。

簡單用沐浴露去清潔拖鞋便可將黑印及油污洗走。（《ZIP！網頁截圖）

涼鞋清潔｜為什麼沐浴露可以清走黑印？

根據《Footwear Science》（鞋類科學期刊）關於鞋材有機污漬清潔的探討，涼鞋有黑印主要是因人體足部汗液中的皮脂與環境灰塵結合後，滲入鞋墊纖維或皮革微孔中形成氧化油脂層。而沐浴露含有溫和的界面活性劑，能有效乳化這些油溶性污垢，因此可以用作清洗黑印。

涼鞋清潔｜不同材質處理方法也不同？

不過不同材質的涼鞋處理方式大不相同，大家在清洗涼鞋先，最好先查清楚清洗方式，如果是真皮或麂皮材質，則不可直接用沐浴露或水沖洗。有鞋履品牌品牌曾在網上指出，麂皮遇水極易產生水漬、硬化甚至褪色，所以大家在清潔時應使用「馬毛刷」順向刷除灰塵，再以「麂皮專用橡皮擦」局部擦拭黑印。至於真皮材質，就切忌用水浸洗，否則容易變形、脫皮或發霉。

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