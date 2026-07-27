洗衣機6大傷機行為　專家警告塞滿機超錯　點名2種衣物隨時炸爛機

洗衣機｜洗衫｜損壞洗衣機行為｜以為洗衣機是無敵神隊友，隨手塞爆就當洗咗？這些方便，正是洗衣機的催命符！盲目亂洗不單止令衫褲愈洗愈髒，還令洗衣機引爆超勁噪音和劇烈震動，長期導致內部零件耗損、電路故障，甚至整部機砸毀，壽命即刻打折！《香港01》「好食玩飛」記者盤點6大傷機行為，特別是塞爆洗衣機，和放入防水衣物清洗，隨時引發爆炸！即刻睇自己中幾多招！



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洗衣機是每個家庭必備的家電，但許多人在日常使用時，常因一時方便或錯誤觀念，默默踩中許多保養紅線。習慣將衣服一次塞滿、偷懶洗鞋，到忽視定期清潔等等，這些看似微小的壞習慣，不僅會大幅縮短洗衣機壽命，更可能導致運轉噪音、細菌滋生，甚至引發電路故障與機身損壞！

但許多人在日常使用時，常因一時方便或錯誤觀念，導致大幅縮短洗衣機壽命。（AI生成圖）

傷洗衣機行為【1】一次過洗太多衫

許多人以為洗衣機容量愈大，一次過塞滿就最慳時、慳水、慳電，其實大錯特錯！ 香港本地維修專家「維修兵團」指，過多衣物除了無法洗乾淨之外，一次洗太多衣服還會讓洗衣機在運轉過程中失去平衡，產生劇烈震動、噪音，加速內部零件磨損，減少洗衣機壽命，長期過度負荷運轉，還可能導致洗衣機過熱引發電路故障。

傷洗衣機行為【2】忽視定期清潔

除了衣服別塞太滿，千萬不要以為洗衣機天天洗衫就會乾淨！衣物殘留的皮屑、泥沙與洗衣劑殘渣，會積聚在內外桶夾層、排水管同密封圈，久而久之滋生大量細菌、黴菌和蟎蟲，不只散發難聞異味，還令衣物越洗越髒。消委會建議，大家要定期清潔洗衣機。

長期不清潔洗衣機藏霉會損害身體健康。（AI生成圖片）

傷洗衣機行為【3】洗防水衣物

將防水外套、雨衣放入洗衣機脫水，輕則破壞防水性能，重則引發劇烈撞擊爆炸！據日本電器工業協會解釋，防水衣物在高速脫水時會阻擋排水孔，積水在洗衣槽內形成水球。在離心力帶動下，內桶會發生劇烈震盪，輕則漏水、管線破損，嚴重時整部洗衣機都會被砸毀！

切勿清洗防水性布料或進行脫水，例如雨衣、釣魚裝、滑雪服等。（AI生成圖）

傷洗衣機行為【4】洗運動鞋

想偷懶把運動鞋丟進洗衣機也是大忌！鞋子的硬質結構在洗衣筒內猛烈碰撞，容易刮花皮面、勾破網布，鞋底泥沙還會堵塞濾網與內桶，讓洗衣機成為細菌溫床。加上鞋子重量不平均，極易造成離心力失衡，引發劇烈震動和噪音，極度傷機。

傷洗衣機行為【5】無防護洗金屬扣加拉鍊衣物

帶有金屬鈕扣、拉鏈、鉚釘或亮片的衣服，機洗時會與內筒劇烈摩擦，導致金屬鍍層剝落氧化，堅硬的金屬部件也會在內筒壁留下划痕，長期下來會削弱內筒強度，縮短洗衣機壽命。若金屬配件較多而且不便手洗，務必將衣物翻面或套入洗衣袋內，把金屬部件包在內部，並選用輕柔模式獨立清洗。

帶有金屬鈕扣、拉鏈、鉚釘或亮片的衣服，盡量避免機洗。（AI生成圖）

傷洗衣機行為【6】洗衣機放在不平或有髒污的地面上

台灣知名氣密窗品牌「王牌全天候氣密窗」指出，洗衣機如果放在不平或有髒污的地面上，很容易在運轉時發出「碰碰」的撞擊聲或劇烈振動。用家可以試著用手分別按住洗衣機對角線的兩個角，檢查機身是否會輕微晃動。若有晃動，建議應調節洗衣機底腳的螺絲來調整平衡，必要時也可以在四個底腳下加裝防震墊塊。

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