一粥麵優惠｜雙冬瓜盅套餐$99連2小菜2白飯！厚切豬膶粥+熱飲$32

一粥麵優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜一粥麵推出超抵優惠！雙冬瓜盅2人餐只需$99（原價$156），包含兩個冬瓜盅，加埋自選兩款小菜和白飯，十分抵食。此外，厚切豬膶粥套餐還以優惠價$32發售，想知有什麼吃，以及優惠幾時開始，即睇下文！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】雙冬瓜盅2人餐$99

即日至9月23日，下午5點後，一粥麵推出雙冬瓜盅2人餐，只需$99（原價$156）便可享兩個冬瓜盅，加自選2款小菜和白飯，小菜可在章魚雞粒蒸手打肉餅、滑蛋粟米魚、黑醋芝麻雞球及蠔仔肉碎煎蛋角中，任選2款。優惠無論堂食還是外賣同樣適合！

一粥麵優惠【2】爽滑豬膶粥連熱飲$32

9月22日至9月24日，上午11點後，一粥麵爽滑豬膶粥連熱飲只需$32（原價$51）。$32指定套餐均可以加$5升級冰鎮奶茶！提提大家，每人限購1碗，數量有限，售完即止。

此外，此優惠不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台，並且不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

爽滑豬膶粥連熱飲$32（官方圖片）

一粥麵優惠【3】長者早／茶市送熱飲

一粥麵推出長者優惠！即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

優惠期：即日至另行通知



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