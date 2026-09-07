高蛋白質餐廳8大推介｜大家樂/大快活/譚仔　80G蛋白增肌減脂必食

高蛋白質餐廳推介｜減脂增肌想補充蛋白質又不想餐餐捱無味白灼雞胸？「香港01」《好食玩飛》已為大家整理香港8間連鎖店的高蛋白套餐，例如大家樂、大快活等餐廳，幫各大Gym友計算每餐蛋白質含量與價錢CP值，其中有一間僅一餐便有80克蛋白質，詳情即睇下文！



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香港有哪些快餐高蛋白質選擇？

高蛋白質連鎖餐廳推介【1】SUBWAY——約$45起！26克蛋白質

想吃得滋味，不妨試試SUBWAY的雞胸肉潛堡，有齊雞胸肉、半溶芝士及甜洋蔥醬，食客更可加入大量新鮮生菜、番茄及青瓜來增加膳食纖維吸收。一份單點潛堡（約$45），有大約26克蛋白質！

SUBWAY——約$45起！可自選海量蔬菜（官方圖片）

SUBWAY

6吋雞胸肉潛堡約$45起｜蛋白質約26克｜卡路里307千卡

高蛋白質連鎖餐廳推介【2】7-11——快捷方便！$39買40克蛋白質

近近地就想補充足夠蛋白質，7-11這個組合便是不錯的選擇！買一件凱撒雞肉薄餅卷（約$29），再加配一支壹品無添加糖豆漿（約$10），便可吸收約40克蛋白質，平均約$0.9就能換到1克蛋白質，啱晒趕時間的打工仔！

7-11

凱撒雞肉薄餅卷＋無添加糖豆漿：約$39｜蛋白質約40克｜卡路里約360千卡

高蛋白質連鎖餐廳推介【3】譚仔——約$47起！啖啖肉雞扒40克蛋白質

Gym友懂得吃，譚仔都一樣能做到減脂增肌！只要揀選清湯底米線，走掉吸油的腐皮，便可大幅減少熱量吸收。餸菜方面，選兩份雞肉加生菜共3個餸，可攝取約30克蛋白質，價錢約為$52。此外，譚仔亦有推出「Gym Gym餐」系列套餐，最平的Double啖啖肉雞扒清湯蒟蒻麵配低糖綠茶僅$47起，便有蒟蒻麵，以及兩份雞扒，共有40克蛋白質，CP值不錯！

譚仔

清湯米線（走腐皮）＋雙份雞肉＋生菜：約$52起｜蛋白質約30克｜卡路里約658千卡

Double啖啖肉雞扒清湯蒟蒻麵配低糖綠茶：約47起｜蛋白質約40克｜卡路里約350-400千卡

高蛋白質連鎖餐廳推介【4】Oliver's Super Sandwich——輕食之選+高蛋白蕎麥麵 $69買59克蛋白質

Oliver's Super Sandwich的無糖日式麻醬配燒雞扒·雜錦野菜·溏心蛋高蛋白蕎麥拌麵（參考售價為$69），為健康餐牌中的人氣主食，總共約有59克蛋白質，麵底採用比一般蕎麥麵多2.5倍蛋白質的高蛋白蕎麥麵，醬汁則是無糖日式麻醬，不但惹味而且零負擔，整碗熱量僅550卡路里，對於健身的女生而言剛剛好！

Oliver's Super Sandwich——輕食之選+高蛋白蕎麥麵（Facebook@Oliver's Super Sandwiches）

Oliver's Super Sandwich

溏心蛋豚肉豆乳味噌高蛋白蕎麥湯麵：約$69｜蛋白質約34克｜卡路里約550千卡

高蛋白質連鎖餐廳推介【5】華御結——約$57！1飯糰+1湯+1雞胸 30克蛋白質

講求「快靚正」，不妨考慮華御結的組合套餐！食客可自選一款飯糰補充碳水（大約含有30至35克），配一碗和風豆乳雞湯（參考售價為$35），之後再另外買一份即食雞胸（參考售價為$22），三者配搭之下，合共提供約30克蛋白質，價錢約$57！

華御結

飯糰＋即食雞胸＋豆乳雞湯：約$57起｜蛋白質約30克｜卡路里約420千卡

高蛋白質連鎖餐廳推介【6】麥當勞——$53買30克蛋白質

吃麥當勞都可以吃到高蛋白質！大家可試試板燒雞腿包套餐（參考零售價$45），雞腿記得走醬，然後將薯條換成粟米，再配一杯無糖可樂控制卡路里。若想再增加蛋白質攝取量，可加$8配McCafé拿鐵（約6克蛋白質），這樣的組合共$53便有30克蛋白質，平均約$1.7可換1克蛋白質，還可零罪惡感歎麥當勞！

麥當勞

板燒雞腿包（走醬）＋粟米＋拿鐵：約$53｜蛋白質約30克｜卡路里約541千卡

高蛋白質連鎖餐廳推介【7】大快活——$23起！65克蛋白質

想食得飽肚又要有足夠營養，大快活「食得夠GYM」系列便是最佳選擇！最便宜的活力蛋白拼盤（$23起），包含一件雞胸柳、兩隻溏心蛋以及一份枝豆，蛋白質含量約有34克，午、茶、晚市均有供應。

怕不夠飽？大快活還有多款紅米飯，最平$53起。以香煎雞胸紅米飯配凍綠茶為例，一餐便有約49克蛋白質。想吃得更多蛋白質，可額外加$3多一件雞柳（約16克蛋白質），這樣一餐便有近65克蛋白質，即平均$0.8就有1克蛋白質！

大快活

活力蛋白拼盤：$23起｜蛋白質約34克｜卡路里約380千卡

雞胸紅米飯：$53起｜蛋白質約49克｜卡路里約680千卡

高蛋白質連鎖餐廳推介【8】大家樂——$37.6起！高達80克蛋白質

Gym友想平平地食個快餐，可試試大家樂「最營之選」高蛋白健康系列！香煎雞胸紅米飯（參考零售價$49），一碟提供約50克蛋白質，配搭低脂高纖的紅米飯及鮮蔬，飽肚感十足。

如果想吃得便宜一點，建議成為會員再購買食品券套裝（每套5張），售價為$188，平均只需$37.6，即約$0.7就有1克蛋白質。

另外，大家樂亦推出「Double Up高蛋白健康選」套裝（$238），包含一份香煎雞胸紅米飯／意粉／五色雜菜，加一份雞胸及一杯飲品，僅一餐的蛋白質便高達80克，同樣一套5張，平均只需$47.6，即約$0.6就有1克蛋白質，CP值超高！

大家樂——$37.6起！高達80克蛋白質（Facebook@大家樂 Café de Coral）

大家樂

香煎雞胸紅米飯：約$37.6起｜蛋白質約50克｜卡路里約520千卡

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