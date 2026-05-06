冷氣機｜網民崩潰冷氣吹臭襪味　三菱揭致命使用習慣　3招教解決

冷氣機｜冷氣機發臭｜炎炎夏日，開冷氣本應是享受，但如果吹出酸臭味就是折磨！早前有網友崩潰求助，指家中冷氣即使有清潔過，仍有濃郁的臭襪味，讓她氣得想換機。有日本電器品牌指出，許多人不用冷氣時直接關機，正是導致霉菌滋生的致命錯誤，長期吸入恐致過敏及氣喘！該集團更拆解了5大冷氣發臭元兇並傳授3招解決方案，教你從根源找回清新空氣，即睇內文！



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冷氣機發臭｜網友發文求助：想直接換新機

早前就有台灣網友在Threads上發布求救訊號，指家中的冷氣每到下午就會噴出濃郁的臭襪子味。事主無奈表示，自己已經動手洗過濾網，甚至花錢請專業師傅拆機深層清洗，那股異味依然存在，讓她崩潰直呼：「味道真的很不舒服，想直接換新機！」，也引來其他網友留言：「自己家裏冷氣也是」，「可能是冷氣溫度不夠低」。

網友在Threads上發布，指家中的冷氣會噴出濃郁的臭襪子味。（Threads截圖）

知名家電品牌三菱（Mitsubishi）就冷氣機拆解5個發臭原因和3大預防方法，指出冷氣機發臭不只是味道問題，同時也是一個健康的隱形殺手，長期吸入更會危害健康。

冷氣機發臭｜冷氣變身霉菌擴散器？5大發臭元兇

冷氣運作時就像一台大型吸塵器兼除濕機，三菱指出，冷氣內部潮濕、陰暗，正是霉菌與細菌的溫床。以下5個原因，就是你家冷氣飄出酸味的根源：

冷氣機發臭原因1｜潮濕環境下霉菌滋生：

當冷氣製冷時，熱交換器會產生冷凝水。當水珠混合了空氣中的灰塵、皮屑與油脂，就會在內部形成一層滑溜溜的生物膜。在濕熱環境下，黑麴霉等霉菌會瘋狂繁殖，釋放出強烈的霉味。

冷氣機發臭原因2｜冷氣濾網污垢堆積：

冷氣濾網上的鰭片非常密集，若長期不理，毛髮與棉絮會層層堆疊，不僅降低冷氣效能，受潮後更會成為霉菌的溫床。

若長期不洗冷氣濾網，毛髮與棉絮會層層堆疊。（AI生成圖）

冷氣機發臭原因3｜排水管堵塞：

如果冷氣機的排水管堵塞，集水盤內的冷凝水無法排出，就會變成死水。死水一旦發酵，就會產生像餿水般的酸臭味排出。

冷氣機發臭原因4｜環境異味吸附：

若冷氣裝在開放式廚房附近或有人抽煙，冷氣機體會吸入油煙與尼古丁粒子。這些粒子附著在潮濕的內部，每次開機就會隨著冷風重新循環，發出異味。

冷氣發臭原因5｜錯誤的關機習慣：

三菱指出，這是最多人犯的錯！ 許多人習慣出門直接切斷電源。此時冷氣內部依然冰冷且佈滿水珠，處於悶濕狀態，讓霉菌滋生。

冷氣機發臭｜不只是臭！長期吸入恐致慢性病

三菱警告，當冷氣機開始飄出異味，代表它已經變成了霉菌孢子正在擴散！這些微生物隨風進入呼吸道，會帶來2大健康危機：

誘發過敏與氣喘：

對於過敏體質或小孩，吸入孢子會引發打噴嚏、流鼻水，甚至導致氣喘急性發作。

病態建築症候群：

長期待在微生物超標的空間，會讓人感到莫名疲倦、注意力不集中，甚至皮膚發癢。

冷氣機臭味｜終結酸臭！教黃金三招搞掂：

想讓家中空氣恢復清新，別再盲目噴香水掩蓋！三菱建議，想去除臭味必須解決根源，掌握以下三招：

去除冷氣機臭味1｜定期洗濾網：

三菱建議，大家應每2至4週進行清洗一次冷氣機濾網，可以減少灰塵進入機體內部，降低異味吸附的機會。

三菱建議，每2至4週進行清洗冷氣機濾網，減少灰塵進入機體內部。（AI生成圖）

去除冷氣機臭味2｜送風乾燥模式：

每次準備關冷氣前，先切換到送風模式運轉15至20分鐘，將機體內的冷凝水吹乾，杜絕霉菌生長的溫床。現在許多新型冷氣機都標榜的防霉功能，其實就是這個原理。

去除冷氣機臭味3｜年度深度清洗：

三菱建議，每年至少請專業師傅到家拆冷氣機大洗一次，徹底清除風輪、排水盤及散熱片，才真正能解決源頭。

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