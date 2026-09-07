天文台料周二分區37度！開冷氣噏味　三菱2步解決　網民實測有效

酷熱｜冷氣機｜雖然已經過了立秋，但本港天氣依然非常酷熱。天文台預料明日（8日）大致天晴及日間酷熱，市區最高氣溫達33度，分區更高達37度。在炎熱的天氣下，不少人回到家中第一件事都是開冷氣，但面對一打開時就吹到噏味可以如何解決？有日本冷氣公司教只需2步，即可令噏味消除！想知要如何做？即看下文！



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天文台料周二日間酷熱

天文台預料，本港明日大致天晴及日間酷熱，市區最高溫氣達33度。而隨後兩三日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。據天文台分區天氣預報顯示，明日多區氣溫高達30度以上，其中上水更達37度。

冷氣機｜如何解決開冷氣有噏味問題？

炎炎夏日，大家回到家後都會立即開冷氣降溫，但大家有沒有試過一開冷氣就有一股「噏味」飄出來？除了定期要清洗冷氣機外，還有一招不用請師傅上門也可以輕鬆解決異味問題。日本知名家電製造商三菱電機、以及經營洗冷氣的公司冷氣匠人也曾在網上指出，冷氣有「噏味」大多是因為裡面積聚了濕氣，想解決異味只需做2步，即可簡單處理：

冷氣機去噏味步驟｜1. 調至最低溫度

當大家開冷氣時發現有噏味或霉味飄出，這時候可以先將冷氣溫度調至最低溫度（一般為16度），因為超低溫會令冷氣機大量產生冷凝水，而這些水會順道沖走冷排表面的臭味分子。

冷氣機去噏味步驟｜2. 打開窗戶吹1小時

然後再打開窗戶吹1小時，便可解決冷氣機「噏味」問題！

將冷氣調至最低溫度，再打開窗吹1小時便可消除「噏味」。（三菱電機網頁截圖）

冷氣機｜為何會有噏味？

三菱電機亦曾在其網頁提到，冷氣機在吸入室內空氣的同時，也會吸入各​​種氣味成分，這些氣味會在冷氣機內部混合並凝結，產生獨特的異味；而冷氣的內部滋生的黴菌也會產生異味。當冷氣機處於非冷凍模式時，內部積聚的這些氣味成分會在開啟製冷模式時透過冷凝作用釋放到室內，從而產生噏味或霉味。

冷氣機積聚的氣味會在開機時釋放出來，從而產生「噏味」。（AI生成圖片）

冷氣機｜如何可以減少噏味產生？

另一間冷氣製造商大金也在官方網站中提到，定期清潔冷氣機濾網有助於防止黴菌滋生，而黴菌正是異味的來源之一。此外，定期維護濾網還有助於保持空調的性能，從而節省能源。如果在清洗後問題依然存在，即代表黴菌可能滋生在通風管道或風扇等難以觸及的地方，這時候便需要找專業人員清洗冷氣機。

冷氣機｜網民實測後直言：之前洗冷氣的錢都白花！

有網民早前在社交網站Threads中發文表示，之前開冷氣時也有臭味發出，後來跟著方法將冷氣機溫度調至16度，再開窗吹1小時，臭味都消失了。他更直言「為什麼沒有讓我五年前就看到？找人洗冷氣的錢都白花的」。

網民實測後，直言之前洗冷氣的錢都白花了！（Threads截圖）

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