鬼門關｜9.10關門3大禁忌！命理師警告勿拿掃把　講2字隨時跟住你

鬼門關｜鬼節禁忌｜9月10日是今年的鬼門關！但原來也有講究的禁忌，台灣命理專家楊登嵙提醒，鬼門關當天在傳統民俗上有3大禁忌萬萬不能踩，其中包括連掃把都不能拿，否則恐怕會得罪「朋友仔」！想知更多禁忌？即睇下文！



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鬼節｜鬼門關有什麼禁忌？

農曆七月不知不覺已接近尾聲！台灣命理專家楊登嵙近日在facebook上分享，每年到了鬼門關，不僅代表「朋友」們要準備結束假期返回地府，當天同時也是地藏王菩薩聖誕。從民俗角度來看，當天祭拜及生活中有3項傳統禁忌：

鬼門關禁忌｜祭拜供品用什麼？

楊登嵙指，鬼門關當天適逢地藏王菩薩聖誕，基於菩薩慈悲護生的理念，祭拜供品建議以素食、水果為主。從民俗角度來看，當天是「朋友」準備收拾心情返回地府的日子，如果準備過於豐盛的大魚大肉，可能會讓「朋友」覺得陽間美食太過吸引，產生留戀、不願離去。

楊登嵙警告，如果準備大魚大肉供品，可能會讓「朋友」產生留戀、不願離去。（AI生成圖）

鬼門關禁忌｜拿掃把大忌？

楊登嵙提醒，在鬼門關這天千萬不能拿掃把掃地！在傳統民俗中，掃把具有清掃與驅除的象徵意涵。當「朋友」正準備離開陽間之際，若拿着掃把揮舞打掃，容易被誤以為是在驅趕祂們，引發不必要的怨念。

楊登嵙提醒，在鬼門關這天千萬不能拿掃把掃地！（AI生成圖）

鬼門關禁忌｜祭拜時不要說哪些說話？

鬼門關拜祭時，說話內容特別重要，千萬不要隨口說出以下字眼：例如「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「承諾明年再拜」等等。這些話語會讓「朋友」誤以為你在邀請祂們留下來，或是對你抱有不必要的期許與期待。楊登嵙建議，祭拜時只需懷着恭敬、感恩的心，順其自然地送走「朋友」即可，千萬別多言惹禍上身。

楊登嵙建議，祭拜時只需懷着恭敬、感恩的心，千萬別多言惹禍上身。（AI生成圖）

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