尖沙咀凱悅酒店自助餐買2送2任食龍蝦蟹腳＋凱悅軒點心放題買2送2

酒店自助餐優惠｜尖沙咀凱悅酒店推出自助餐買2送2及低至65折快閃優惠，最平只需$201起！優惠涵蓋周末午餐、全新「歐陸風味」晚餐，以及周日親子早午餐，主打無限量即煮波士頓龍蝦、冰鎮蟹腳及多款即製甜品。此外，酒店旗下中菜廳凱悅軒的120分鐘點心放題亦有買2送2！名額有限，即睇以下開賣日期，以及有什麼回本必吃美食！



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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜買2送2！早午晚餐自助餐、點心放題都有

尖沙咀凱悅酒店凱悅咖啡廳推出自助餐優惠，由2026年9月21日11:00至9月27日23:59，自助晚餐、親子周日早午餐、中菜廳凱悅軒點心放題均有快閃買2送2！優惠兌換日期由2026年9月22日至11月30日，啱晒約埋三五知己或一家大細前往！

尖沙咀凱悅酒店凱悅咖啡廳 快閃買2送2

開售時間：2026年9月21日至9月27日

優惠兌換日期：2026年9月22日至11月30日

👉🏻9月21日早上11時開賣

尖沙咀凱悅酒店推出自助餐買2送2快閃優惠（官方圖片）

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳環境寬敞開揚、充滿現代感。餐廳採用落地玻璃設計，配合木系裝潢，氣氛優雅舒適，並設有開放式廚房，讓食客一邊欣賞廚師手藝，一邊用餐。

👉🏻9月21日早上11時開賣

尖沙咀凱悅酒店自助餐｜歐陸風味自助晚餐！任食即煮波士頓龍蝦＋必試香煎鴨肝貝果

尖沙咀凱悅酒店自助餐推出全新「歐陸風味」主題，海鮮區陣容鼎盛！除了必吃的冰鎮蟹腳、小龍蝦及赤蝦刺身外，當然不能錯過無限量供應的即煮新鮮波士頓龍蝦；若逢周末入座，更加推西式燒龍蝦及帶子刺身，海鮮控定必滿載而歸！

熱盤方面同樣精彩，鐵板區每日限量炮製香煎鴨肝貝果（每位一件），不但外酥內軟，而且脂香濃郁，味道鹹甜交織；而周一至四則有即炒巴馬臣芝士輪拌卡邦尼意粉，芝士奶香與蛋黃的綿滑互相交織，且完全不膩口；周末更有白酒煮法國藍青口，鮮甜的青口夾帶清雅的酒香以及蒜香，滋味十足。食肉獸更要留肚品嘗烤肉區的多款澳洲牛肉，包括斧頭扒及牛板腱，保證回本！

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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜必食即製法式班戟＋70度黑朱古力布甸

吃自助餐又怎少得品嘗精緻甜品？這次「歐陸風味」主題自助晚餐帶來多款充滿歐陸色彩的甜點，當中必試即製法式班戟配雪糕，熱辣辣的軟熟班戟配上冰涼透心的雪糕，帶來冰火交融的豐富口感。朱古力控亦絕對不能錯過70度法式黑朱古力忌廉布甸，入口絲滑，散發濃郁可可回甘；還有橙酒焦糖燉蛋配蜜柑，敲開面層脆卜卜的焦糖，底下的燉蛋帶有淡淡迷人酒香與柑橘的清新。同場亦會輪流供應朱古力榛子脆脆蛋糕、香蕉拖肥批，以及近期大熱的開心果藍莓金磚等，保證甜品迷大滿足！

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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜周末自助午餐買2送2！主打冰鎮海鮮＋即炸天婦羅

放假想食得輕盈一點，周末自助午餐同樣有看頭。冷盤區供應多款日式海鮮刺身、壽司，以及越南凍蝦、小龍蝦、新西蘭青口等冰鎮海鮮。熟食區涵蓋中、西、印多國美饌，即煎鐵板燒及新鮮熱辣的精選天婦羅更是必食推介，款式包羅萬有！同樣有買2送2！

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尖沙咀凱悅酒店自助餐｜親子周日早午餐買2送2！任食海鮮＋特設兒童放電專區＋免費臉部彩繪

家長帶小朋友吃周日自助早午餐，更可享受親子溫馨時光。除了大人可以盡情任食海鮮及小龍蝦外，餐廳更貼心準備了一系列兒童專屬活動，包括免費臉部彩繪、印水貼紙及糖霜曲奇工作坊。場內更特設兒童自助餐區，供應小朋友最愛的瑪格麗特薄餅、麥樂雞塊及炸熱狗等，一家大細都滿足。

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餐廳準備了一系列有趣活動，如兒童印水貼紙、填色遊戲等，讓小朋友盡情放電。（官方圖片）

尖沙咀凱悅酒店餐飲優惠｜早鳥點心放題買2送2！任食蝦餃皇、蜜汁叉燒人均$263.6

尖沙咀凱悅酒店除了有自助餐優惠外，旗下的中菜廳凱悅軒亦同步推出午市120分鐘點心放題買2送2優惠！折後人均只需$263.6，即可任點任食多款粵式經典點心！

點心不但即叫即製，而且每月款式不同，充滿驚喜！9月份重點推介皮薄爽彈的筍尖蝦餃皇、充滿心思的賽螃蟹肉餃，以及飛魚子燒賣，此外更不能錯過經典的蜜汁叉燒，肉質腍滑惹味；而香口炸物則推介芝士蝦春卷與中西合璧的芒果沙律蝦角。最後記得歎埋椰汁西米紫米露及雪耳桂花糕等清潤甜點！

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尖沙咀凱悅酒店自助餐點心放題餐牌參考。（資料圖片）

尖沙咀凱悅酒店餐飲買2送2優惠詳情

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳｜全新「歐陸風味」自助晚餐

優惠價（4位）： $1,796起｜人均$449起｜原價$3,908起

優惠價（成人）：$561起｜原價$822.8起

優惠價（兒童）： $276起｜原價$404.8起

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳｜周末自助午餐（星期六至日適用）

優惠價（4位）： $1,316｜人均$329｜原價$2,412

優惠價（成人）：$411｜原價$602.8

優惠價（兒童）： $201｜原價$294.8

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳｜親子周日自助早午餐（星期日適用）

優惠價（4位用）： $1,316｜人均$329｜原價$2,412

優惠價（成人）： $411｜原價$602.8

優惠價（兒童）： $201｜原價$294.8

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尖沙咀凱悅酒店中菜廳凱悅軒｜早鳥點心放題

優惠價（4位）： $1,054.4｜人均$263.6｜原價$1,832

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尖沙咀凱悅酒店咖啡廳（自助餐適用）

地址：九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

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尖沙咀中菜廳凱悅軒（點心放題適用）

地址：九龍尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店 3 樓凱悅軒



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