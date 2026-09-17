護老者生活津貼攻略｜不設資產上限！每月$3300｜附申請方法+資格

照顧者生活津貼｜施政報告｜護老者｜新一份《施政報告》昨（16日）公布，行政長官李家超表示，「低收入護老者生活津貼計劃」金額將增加至每月3,300元。想知究竟哪類人符合申請護老者津貼資格？照顧時數及入息上限如何計算？《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理好照顧者津貼的申請攻略，即睇下文！



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新一份《施政報告》於昨日公布。行政長官李家超表示，低收入家庭護老者、低收入殘疾人士的照顧者生活津貼計劃的津貼額將增加一成至每月3,300元，預計超過10,000個低收入家庭受惠。

行政長官李家超表示，低收入家庭護老者、低收入殘疾人士的照顧者生活津貼計劃的津貼額將增加一成至每月3,300元。（方承恩攝）

護老者津貼計劃｜甚麼是「護老者津貼計劃」？

由社署推行的「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」，目的為低收入家庭的護老者發放生活津貼，補貼生活開支，讓有長期護理需要的長者能在照顧者的協助下，得到更適切的照顧。

由社署推行的「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」，目的為低收入家庭的護老者發放生活津貼，補貼他們生活開支。（AI生成圖）

護老者津貼計劃｜哪類人可以申請？

受照顧長者須符合以下條件：

【1】須為香港居民及居於香港。

【2】經社署安老服務統一評估機制評定為合適社區照顧服務及／或院舍照顧服務。

【3】正在中央輪候冊輪候資助長期護理服務（即院舍照顧服務及／或社區照顧服務）。

【4】申請及領取津貼期間，須居於社區且沒有使用任何院舍照顧服務。

受照顧長者/護老者必須符合港人資格才可獲申請。（AI生成圖）

護老者（申請人）須符合以下條件：

【1】與受照顧長者沒有任何形式的僱傭關係

【2】具備承擔照顧責任的能力（如未滿15歲、正在輪候資助長期護理服務/特殊服務，或領取傷殘津貼者等不符合資格）

【3】須為香港居民及居於香港（各項人才入境計劃來港人士及其受養人除外）

照顧時數要求：

【1】照顧1名長者：每月提供不少於80小時的照顧時數。

【1】照顧多於1名長者：每月提供合共不少於120小時的照顧時數。

護老者津貼計劃｜可以重複領取政府津貼嗎？

護老者在申請及領取津貼期間，不得同時領取以下政府資助或津貼：

【1】綜合社會保障援助

【2】長者生活津貼

【3】傷殘津貼

【4】為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃

護老者津貼計劃｜有資產與入息審查限制嗎？

資產審查：不設資產上限。

入息審查：屬低收入家庭，護老者及同住家庭成員的每月平均入息，不得超過指定住戶人數的上限。

家庭每月入息限額表 住戶人數 每月入息上限（港元） 1 18,750 2 25,125 3 31,500 4 39,675 5 50,025 6人或以上 55,800

護老者津貼計劃｜如何申請照顧者津貼？

若受照顧長者正在社署中央輪候冊上輪候資助長期護理服務，符合條件的護老者可向社署提出申請（每名長者只可由一位護老者申請）。

若受照顧長者正在社署中央輪候冊上輪候資助長期護理服務，每名長者只可由一位護老者申請。（AI生成圖）

需遞交的證明文件：

【1】護老者及同住家庭成員的身份證明文件副本。

【2】受照顧長者的身份證明文件副本。

【3】護老者填寫的「款項付予銀行授權書」正本。

【4】護老者的銀行戶口存摺或月結單第一頁副本（顯示戶口號碼及持有人姓名）。

遞交方式：

網上申請：經社署指定電子服務平台進行網上提交。

郵寄／親自遞交：填妥申請表格後，連同證明文件寄回或交回至「社署照顧者津貼組」。

護老者津貼計劃資訊｜申請表格下載

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