長者優惠計劃2026｜電費4折/煤氣半價/豁免電話費/爐具免費維修

長者優惠2026｜電費、煤氣費是日常生活必要的開支，這批開支對於沒有或低收入的長者來說，可能是沉重的負擔。為讓長者能安享退休生活，香港社會服務聯會統籌5間公司，為長者提供優惠！只要是60歲或以上長者，符合經濟要求，即可申請享有優惠！



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香港電燈有限公司長者電費優惠計劃最初200度電費四折優惠，並豁免電費按金及豁免最低收費。（資料圖片）

長者優惠計劃【1】香港電燈有限公司 「長者電費優惠計劃」

香港電燈「長者電費優惠計劃」於1994年開始推行，合資格長者成功申請可享有三大優惠，以下為優惠內容、申請資格及方法：

優惠內容

1．每個月最初200度電費四折優惠

2．豁免電費按金

3．豁免最低收費



申請資格

1． 為香港電燈有限公司註冊住宅客戶

2．年齡六十歲或以上

3．獨居或與合乎資格長者同住

4．目前領取或有資格領取綜援人士

#申請人必須符合以上所有條件



申請方法

1．先到港燈客戶中心及審核中心索取申請表

2．填妥的申請表格，連同居住單位的電費單、身份證明文件、經濟證明文件（領取綜援證明、銀行存摺/月結單）、居住證明（屋證(公屋住戶證明)、業主證明信、單位電費單），及按金收據正本（如適用）遞交所屬區內的審核中心

3．或透過其他社會服務機構轉介申請



一般情況之下，港燈會在收到申請表格後十四個工作天內作回覆，成功個案會以書面通知長者或在下一期賬單左上方顯示「長者電費優惠」字眼。而不成功個案將交由審核中心聯絡長者。且值得留意，若受惠長者要搬遷，其原有地址所享有的優惠將會被取消，需要重新申請。

長者優惠計劃詳情｜審核中心名單

長者優惠計劃【2】中華電力「長者電費優惠計劃」

中華電力長者電費優惠計劃長者可享有每2個月首400度電力半價電力優惠，優惠均適用於住宅用電價目的電力費用、燃料調整費和節能回扣，並毋須繳付最低收費。（資料圖片）

中華電力「長者電費優惠計劃」於1995年開始推出。合資格長者可享有三大優惠，以下為優惠內容、申請資格及方法：

優惠內容

1．每2個月最高400度限額之半價電費優惠；

2．電費按金全免

3．無須繳付最低基本收費



申請資格

1． 為中華電力註冊住宅客戶

2．年齡六十歲或以上

3．獨居或與合乎資格長者同住

4．目前領取或有資格領取綜援人士

#申請人必須符合以上所有條件



申請方法

1．先到從審核中心索取申請表或在網頁下載申請表

2．填妥的申請表格，連同居住單位的電費單、身份證明文件、經濟證明文件（領取綜援證明、銀行存摺/月結單）、居住證明（屋證(公屋住戶證明)、業主證明信、單位電費單），及按金收據正本（如適用）遞交所屬區內的審核中心

3．或透過其他社會服務機構轉介申請



一般情況之下，中電會在收到申請表格後十四個工作天內作回覆，成功個案會以書面通知長者或在下一期賬單左上方顯示「長者電費優惠」字眼。而不成功個案將交由審核中心聯絡長者。且值得留意，若受惠長者要搬遷，其原有地址所享有的優惠將會被取消，需要重新申請。

長者優惠計劃詳情｜審核中心名單

長者優惠計劃【3】香港中華煤氣有限公司 — 「煤氣長者優惠計劃」

煤氣公司「煤氣長者優惠計劃」長者每月首500兆焦耳(約10.4度)煤氣用量半價優惠、豁免煤氣用戶按金、豁免煤氣保養月費、豁免每月基本收費等等。（資料圖片）

煤氣公司「煤氣長者優惠計劃」於1995年開始推出。為合資格長者提供援助，減輕他們的經濟負擔，以下為優惠內容、申請資格及方法：

優惠內容

1．每月首500兆焦耳(約 10.4 度)煤氣用量半價優惠；

2．豁免煤氣用戶按金；

3．豁免煤氣保養月費；

4．豁免每月基本收費；

5．免費煤氣爐具維修服務（只適用於由煤氣公司或其轄下公司代理之煤氣爐具）；

6．優先維修服務 (視乎實際情況)；

7．每年煤氣爐具和喉管安全檢查



申請資格

1． 煤氣公司的登記住宅用戶

2．年齡六十歲或以上

3．獨居或與合乎資格長者同住

4．正在領取綜合社會保障援助

#申請人必須符合以上所有條件



申請方法

1．先到從近之長者地區中心及長者鄰舍中心索取或在網頁下載申請表

2．填妥的申請表格，連身份證明文件、經濟證明文件（領取綜援證明、銀行存摺/月結單）、居住證明（屋證(公屋住戶證明)、業主證明信、差餉通知書），遞交所屬區內的審核中心



一般情況之下，煤氣公司在收到資料正確的申請表格後十四個工作天內，會以書面通知審核中心有關申請結果。

長者優惠計劃詳情｜審核中心名單

長者優惠計劃【4】香港電訊 ——「長者愛心線」

香港電訊「長者愛心線」豁免申請人電話線路安裝費、豁免電話費（國際長途電話費、「資訊聆」、「來電顯示」及其他服務則不包括在內）。（資料圖片）

電訊盈科及旗下香港電訊自1992年起推出「長者愛心線」，為合資格的60歲以上香港居民提供免費的家居電話服務，以下為優惠內容、申請資格及方法：

優惠內容

1．免申請人電話線路安裝費

2．豁免電話費

3．不包括：國際長途電話費、「資訊聆」、「來電顯示」及其他增值服務



申請資格

1．香港居民

2．年齡六十歲或以上

3．獨居或與合乎資格長者同住

4．沒有領取綜合社會保障援助金

5．無工作，無入息，經濟有困難

6．獨居長者： $70,000／兩位長者同住： $100,000

#如申請人未符合上述申請資格但有需要，審核中心社工可向香港電訊推薦，共議決定。



申請方法

1．先到從審核中心索取申請表或在網頁下載申請表

2．填妥的申請表格，連身份證明文件、經濟證明文件（銀行存摺/月結單）、居住證明（屋證(公屋住戶證明)、業主證明信、差餉通知書），遞交所屬區內的審核中心



一般情況之下，香港電訊在接獲審核中心申請後14個工作天內，會以書面通知審核中心有關申請是否獲批核事宜，而審核中心須聯絡長者有關結果。

香港電訊 「長者愛心線」查詢資料

長者愛心線熱線電話：2607 8873

HKT 老友熱線電話：28336565



長者優惠計劃詳情｜審核中心名單

長者優惠計劃【5】蜆殼中央石油氣——「長者優惠計劃」

蜆殼中央石油氣的「長者優惠計劃」提供豁免維修保養月費、豁免每月最低收費、免費爐具維修服務(不包括零件費用) 、進行定期安全檢查服務。（蜆殼中央石油氣圖片）

蜆殼中央石油氣的「長者優惠計劃」，為合資格長者提供4個優惠，以下為優惠內容、申請資格及方法：

優惠內容

1．豁免維修保養月費

2．豁免每月最低收費

3．免費爐具維修服務(不包括零件費用)

4．進行定期安全檢查



申請資格

1．為蜆殼中央石油氣註冊住宅客戶

2．年齡六十歲或以上

3．獨居或與合乎資格長者同住

4．目前領取或有資格領取綜合社會保障援助

#申請人必須符合以上所有條件



申請方法

1．先到從審核中心索取申請表或在網頁下載申請表

2．填妥的申請表格，連同身份證明文件、經濟證明文件（銀行存摺/月結單）、居住證明（屋證(公屋住戶證明)、業主證明信、差餉通知書）及以申請人名義的蜆殼中央石油氣繳費單，遞交所屬區內的審核中心



一般情況之下，香港蜆殼有限公司或特爾高能源有限公司在接獲審核中心的審核通知書十四個工作天內，將會以書面通知長者有關申請結果。

蜆殼中央石油氣「長者優惠計劃」

客戶服務熱線電話：2435 8388

傳真：2435 7559



長者優惠計劃詳情｜審核中心名單

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