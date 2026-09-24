大家樂優惠｜中秋斬料優惠！$60沙薑雞+BB鴨/$50隻沙薑雞/$12雞翼

大家樂優惠｜中秋節優惠｜大家樂推出4大快閃優惠！其中半隻沙薑雞拼明爐香烤BB鴨外賣套餐只需$60，一個套餐歎足兩款招牌燒味！此外，原隻沙薑雞亦只需$50！想知還有什麼優惠，以及優惠幾時開始，即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠【1】半隻沙薑雞拼香烤BB鴨$60

大家樂推出外賣「斬料」優惠，即日起至2026年10月5日，茶市下午3時後，半隻免斬的沙薑雞拼明爐香烤BB鴨外賣套餐只需$60（原價$82），另可加$6斬件。一個套餐歎足兩款招牌燒味！

大家樂優惠【2】原隻足一斤沙薑雞$50

即日起至2026年10月5日，茶市下午3時後，大家樂推出外賣優惠，原隻足一斤的沙薑雞只需$50（原價$68），啱晒用來加餸！

大家樂優惠【3】免斬明爐香烤BB鴨$60

即日起至2026年10月5日，茶市下午3時後，大家樂推出外賣優惠，原隻免斬的明爐香烤BB鴨只需$60（原價$95），BB鴨皮脆肉嫩，十分抵食！

大家樂優惠【4】$28加配3杯Häagen-Dazs／$12加配小食或白飯＋糖水

除了燒味優惠，大家樂還有加配優惠，即日起至2026年10月5日，茶市下午3時後，大家可以優惠價$28加配三杯Häagen-Dazs™雪糕迷你杯；喜歡港式小食的朋友，亦可以額外$12即可加購滷水雞中翼（兩隻）拼紅腸；想品嘗飯後甜品，同樣只需$12便可加配白飯及一碗滋潤糖水！

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