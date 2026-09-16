一粥麵優惠｜低過4折！半隻滷水鵝$99/原隻豬手$38/雙併雲吞河$32

一粥麵優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜一粥麵推出超抵優惠！外賣自取半隻滷水鵝（包斬） 只售$99，以及紅燒原隻豬手（免斬） 只售$38。另外還有多款指定套餐以優惠價$32發售，想知有什麼選擇，以及優惠幾時開始，即睇下文！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】半隻滷水鵝$99／紅燒原隻豬手$38

一粥麵推出外賣快閃優惠！9月17日至19日，下午4-6點，外賣自取半隻滷水鵝（包斬） 只售$99（原價$264），另外紅燒原隻豬手（免斬）亦只售$38（原價$58）！提提大家，是次優惠不適用於手機點餐、自助點餐機或網上外賣平台，每人最多限購2份。

半隻滷水鵝$99／紅燒原隻豬手$38（Facebook@一粥麵）

一粥麵優惠【2】柱候牛肚併雲吞河連熱飲$32

即日至9月17日，上午11點後，一粥麵柱候牛肚併雲吞河連熱飲只需$32（原價$48）。

一粥麵優惠【3】爽滑豬膶粥連熱飲$32

9月22日至9月24日，上午11點後，一粥麵爽滑豬膶粥連熱飲只需$32（原價$51）。$32指定套餐均可以加$5升級冰鎮奶茶！提提大家，每人限購1碗，數量有限，售完即止。

此外，此優惠不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台，並且不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

柱候牛肚併雲吞河連熱飲／爽滑豬膶粥連熱飲$32（官方圖片）

一粥麵優惠【4】長者早／茶市送熱飲

一粥麵推出長者優惠！即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

優惠期：即日至另行通知



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