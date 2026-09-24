蓮塘口岸超市7大推介｜沃爾瑪＋AEON＋麥德龍　貨倉式無需會員

蓮塘口岸超市｜深圳超市向來受港人歡迎，超市空間寬敞，貨品目不暇給，從新鮮食品至各類用品，價錢都相對便宜。《香港01》好食玩飛記者就整合了7大蓮塘口岸附近超市，其中有香港少見俄貨超市俄品多、無需會員的貨倉式超市麥德龍及Walmart沃爾瑪等等，想返深圳買餸的你，即看下文啦！



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蓮塘口岸超市【1】華潤萬家標超南區（蘭亭國際MALL店）

華潤萬家一向都是內地大眾化超市品牌，在百多個城市都有分店，亦不設會員制度。而有網民提醒，蘭亭國際MALL的分店不大，位置亦不容易找到，主打基本民生用品例如紙巾、洗髮露等，鮮食方面會較少，有興趣一訪的話，推介可試試麵包、零食等乾貨。

就近蘭亭國際MALL的分店不大，主打基本民生用品。（小紅書＠莉小发Zzz）

華潤萬家標超南區(蘭亭國際MALL店)

地址：廣東省深圳市羅湖區深沙公路蓮塘西嶺下村蘭亭國際公寓裙樓101商業物業

營業時間：星期一至日 07:30-22:00

交通：口岸出關後沿延芳路步行5分鐘即可到達



蓮塘口岸超市【2】俄品多超市

俄品多超市同樣位於緊鄰關口的蘭亭國際Mall，位置方便，名副其實主售俄羅斯進口貨品，例如俄羅斯零食、真空食品等，購物時無需會員。網民最推薦是25元人民幣一大罐的俄羅斯蜂蜜、12元人民幣糖果及酒類，這些貨品在港不但罕見，價錢亦實惠。

俄品多超市

地址：廣東省深圳市羅湖區羅沙路4099號蘭亭國際MALLF1層

交通：口岸出關後沿延芳路步行5分鐘即可到達



蓮塘口岸超市【3】Walmart沃爾瑪（深圳中山分店）

沃爾瑪（Walmart）同樣是內地廣為人知的龍頭超市，貨品五花八門，不但有食品和日用品，也有服飾、玩具等。而位於深圳地鐵2號線黃貝嶺站附近的分店雖然更像街坊超市，但同樣有各類貨品。

網民大推9.9元人民幣烘焙和零食系列，表示價廉物美，包括8粒奶油泡芙、麻糬麵包、榴槤千層蛋糕，全都不用10元人民幣，味道更是有水準！值得一提的是，沃爾瑪和前陣子爆紅的山姆同為一個集團，不難找到相近的貨品，而進入沃爾瑪是不用入會。

Walmart沃爾瑪(深圳中山分店)

地址：廣東省深圳市羅湖區鳳凰路12號中山花園裙樓1-3層

營業時間：星期一至日7:00-23:00

交通：地鐵2號線黃貝嶺地鐵站B口步行6分鐘



蓮塘口岸超市【4】AEON永旺（東湖店）

日本知名超市品牌AEON永旺在深圳設有2家分店，其中最近蓮塘口岸的就是位於商場喜薈城的分店，距離口岸10分鐘車程。

最吸引的就是永旺逢星期二都會有1元人民幣、5元人民幣、10元人民幣均1件的答謝日活動，而且每​​天七點半都會打折，優惠多又不用會員，是不少本地人都愛到的超市。

AEON永旺（東湖店）

地址：廣東省深圳市羅湖區太寧路百仕達花園東郡商業樓1-2層

營業時間：星期一至日8:00-22:00

交通：地鐵2號線至黃貝嶺站再轉5號線至太安站C出口步行10分鐘



蓮塘口岸超市【5】盒馬鮮生（聚福店）

阿里巴巴集團旗下超市「盒馬鮮生」，分店佈滿內地多個一二線城市，包括深圳、廣州、上海等。「盒馬鮮生」超市一向標榜只賣新鮮蔬菜，因此超市不時會為流轉貨品而進行減價促銷。而「盒馬鮮生」另一大特點是設有生猛海鮮即買即食，當中一部分海鮮為進口貨，只要加15至25元人民幣就可即場食海鮮大餐，既新鮮又抵食。不過，要留意未經煮熟的海鮮不能帶回香港。

不過，要留意未經煮熟的肉類、家禽及蛋類均嚴禁攜帶入境香港；至於活海鮮及未煮熟魚類雖未列入第132AK章禁令，但仍須確保符合自用原則且不屬瀕危物種

盒馬鮮生（聚福店）

地址：深圳市羅湖區蓮塘路168號歲寶鄰里

營業時間：星期一至日 08:30-22:30

交通：地鐵2號線蓮塘站D出口



蓮塘口岸超市【6】麥德龍（羅湖店）

德國大型倉儲式超市「麥德龍」近期打響知名度，原來它曾經是歐洲第2大、世界第3大零售批發超市，現於深圳設有3家分店。雖然超市設會員制，但進入超市並不需要會員，會員制的設定是讓會員有更優惠價格。不少網民大讚超市空間闊落又不及山姆多人，貨品種類繁多，最受歡迎的有20多元人民幣的預製菜和零食，份量大又好吃。

麥德龍（羅湖店）

地址：寶安北路4008號2號樓首層

營業時間：星期一至日 08:30-22:00

交通：地鐵筍崗站C2岀口（蓮塘口岸2號線／8號線至黃貝嶺站，轉乘5號線至太安站，轉乘7號線便能抵達筍崗站



蓮塘口岸超市【7】百佳永輝超市（太陽廣場店）

由香港的屈臣氏集團、永輝超市和騰訊三方合營的永輝百佳旗下分別有「百佳永輝Bravo」及「百佳永輝TASTE」兩個品牌。雖然貨品種類不及以上超市多，但勝在地點方便，貨品份量相對小一點，適合2人家庭。而位於太陽廣場的分店就近老街，可以順道到附近走走。

百佳永輝超市（太陽廣場店）

地址：廣東省深圳市羅湖區解放路2001號太陽廣場B1層

營業時間：星期一至日 08:30-22:00

交通：地鐵2號線湖貝站C出口／老街站



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