Hangover Festival首屆盲盒音樂節！KIRE上你屋企開Live＋獨家9折

HANGOVER FESTIVAL 2026｜平時拆盲盒抽公仔就玩得多，但以盲盒形式舉辦的音樂節你又體驗過未？香港首個「盲盒式」互動音樂節「HANGOVER FESTIVAL」即將登陸觀塘，主辦方近日全面公開完整的歌手陣容，當中壓軸嘉賓KIRE更會抽出幸運兒，完騷後直接「踩上你屋企」開私人演唱會！現時預訂門票，更可享獨家優惠，2人同行9折！想知活動還有什麼亮點？即睇下文！



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HANGOVER FESTIVAL｜11.21登陸觀塘海濱活動空間

本地創新娛樂品牌HANGOVER HK將於11月21日（星期六），進駐觀塘海濱活動空間（AQUABEAT 03），舉行首屆「HANGOVER FESTIVAL」。主辦方期望，觀眾買的不僅是一張門票，更是解鎖未知的驚喜、與社群共同創作沉浸式互動音樂體驗的通行證，所以是次音樂節將會以「盲盒」形式舉行，保證充滿新鮮感！

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HANGOVER FESTIVAL｜香港首創「盲盒音樂節」！不公開歌單＋IG連載真人騷

有別於一般音樂節，大會於官方社交平台（@hangover_hk）推出「0到100」真人騷企劃，將長達兩個月的籌備過程、尋找場地及邀請音樂單位的真實經歷，毫無保留地連載公開，讓觀眾入場前已經可以透過留言與討論，以「追看」真人騷般的形式，與團隊一同沉浸式見證活動完整的誕生過程！

此外，大會更將「開盲盒」的期待感直接搬上主舞台！除了壓軸嘉賓外，其餘10組歌手的出場順序事前一律保密，由全場觀眾集氣即時「抽卡翻牌」決定。而在歌手換場期間亦絕無冷場，大會安排了人氣DJ陣容，包括 DEANZ（大癲）、Kloud、DJ monmon及台灣DJ典典駐場打碟充電，更有「Hangover 小隊」突襲觀眾席大派福利！

HANGOVER FESTIVAL｜歌手完整陣容出爐！音樂才子KIRE凱爾「踩上你屋企」開Live

音樂節雖然大賣關子不公開歌單，但隨著音樂會日子逐漸靠近，大會近日已一口氣公開完整11組跨海新世代歌手陣容！當中被譽為「音樂鬼才」的KIRE，除了預告首唱全新曲目，更會於台上即場抽出幸運歌迷，完騷後親自「踩上你屋企」客廳開近距離專屬Live！

KIRE完騷後親自「踩上你屋企」客廳開近距離專屬Live！（官方圖片）

全能創作才子Jeremy J.M.則會獻出首次香港公開演出；而憑大熱單曲《一遍兩遍》打入排行榜的8LAK與INHON，亦會帶來全港首唱。配合PIZZALI、斑恩BEN、BK等實力派歌手，接力為樂迷送上驚喜！

歌手完整名單：WADE 韋德、BK、PPLIN、斑恩 Ben、KIRE、PIZZALI、Vigoz、INHON、2000wtx、8lak、Jeremy J.M



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HANGOVER FESTIVAL｜主辦方貼心安排！散場的士減$29

去音樂會最怕散場時人潮湧湧，截不到的士回家，而大會亦早有貼心安排！主辦方將直接為入場人士提供DASH TAXI車資即減$29的深宵回程優惠，輕鬆解決交通問題，讓大家可盡情狂歡！

HANGOVER FESTIVAL｜VIP專屬福利！獨家送實體盲盒卡牌 隨時抽中音樂人親筆簽名

想玩得盡興，小編大推VIP套票，每位VIP入場者除了可享免排隊特快通道、專屬前排位置及2杯免費特杯外，更可獲贈限定周邊（自選Cap帽或應援毛巾），以及一套HANGOVER FESTIVAL專屬實體盲盒卡牌。卡牌特別收錄真人騷幕後限定紀錄（UR級別），更有機會抽中音樂人親筆簽名（SSR級別），讓你在音樂節帶走獨一無二的珍貴回憶；此外，會場亦特設官方攤位限量發售紀念T-Shirt！

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HANGOVER FESTIVAL獨家9折優惠

想一同見證這個盲盒音樂節的誕生，兼感受現場熱烈的音樂氣氛，就不要錯過即日起至11月21日的獨家2人同行優惠！而人均只需多付$150，便能購買VIP套票，享受免排隊及大量珍藏福利，性價比超高！

VIP套票-升級VIP特快入場

VIP套票（2人）：$1,600｜人均$800｜原價$1,760

VIP套票（1人）：$880

＊包含專屬優先特別通道、VIP區、2杯免費精選酒精／非酒精特飲、Hangover Festival專屬周邊一份、Hangover Festival限定專屬實體盲盒卡牌一套。

一般門票-2人同行人均$550

獨家2人同行門票（2人）：$1,300｜人均$650｜原價$1,360

一般門票（單人）：$880

＊包含標準入場通道及1杯免費特飲。

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HANGOVER FESTIVAL｜活動詳情

活動名稱：HANGOVER FESTIVAL 醉終章音樂祭The Undefined Finale

活動日期：2026年11月21日（星期六）

活動時間：下午3時至晚上10時

活動地點：觀塘海濱活動空間03（AQUABEAT 03）

官方社交媒體：

● Instagram：hangover_hk

● 官方網站：www.hangoverhk.com



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