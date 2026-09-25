Hangover Festival｜首屆盲盒音樂節！獨家8折+真人騷+送藝人親簽

HANGOVER FESTIVAL 2026｜平時拆盲盒抽公仔就玩得多，但以盲盒形式舉辦的音樂節你又體驗過未？香港首個「盲盒式」互動音樂節「HANGOVER FESTIVAL」即將登陸觀塘，主辦方破格不預先公布歌單與表演流程，更將籌備過程變成網上真人Show，讓你逐集追看，慢慢揭曉音樂節細節，創意滿分！現時預訂門票，更可享獨家早鳥優惠，2人同行8折！想知活動還有什麼亮點？即睇下文！



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HANGOVER FESTIVAL｜11.21登陸觀塘海濱活動空間

本地創新娛樂品牌HANGOVER HK將於11月21日（星期六），進駐觀塘海濱活動空間（AQUABEAT 03），舉行首屆「HANGOVER FESTIVAL」。主辦方期望，觀眾買的不僅是一張門票，更是解鎖未知的驚喜、與社群共同創作沉浸式互動音樂體驗的通行證，所以是次音樂節將會以「盲盒」形式舉行，保證充滿新鮮感！

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HANGOVER FESTIVAL｜香港首創「盲盒音樂節」！不公開歌單＋IG連載真人Show

有別於一般音樂節，大會於官方社交平台（@hangover_hk）推出「0到100」真人Show企劃，將長達兩個月的籌備過程、尋找場地及邀請音樂單位的真實經歷，毫無保留地連載公開，讓觀眾入場前已經可以透過留言與討論，以「追看」真人Show般的形式，與團隊一同沉浸式見證活動完整的誕生過程！

活動當晚更會以「愛情」為核心主題，將演出陣容與完整表演流程全數保密，猶如拆盲盒般為全場觀眾送上未知驚喜。主辦方現時已在IG推出第四集，如果想知道還會有什麼藝人出席，以及還有什麼驚喜內容，就要密切留意官方IG啦！

HANGOVER FESTIVAL｜率先解鎖陣容！台灣Emo Rap人氣王BK登場

音樂節雖然不公開歌單，但大會亦率先披露首波陣容！來自台灣的Emo Rap新生代音樂人BK將會加盟音樂節。BK的作品總播放量突破1,100萬次，早前與香港饒舌歌手TR33合作的單曲《你知道你比晚霞好看嗎》更狂掃近800萬次點擊率，相信這次音樂節，BK勢必帶動全場浪漫氣氛！

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來自台灣的Emo Rap新生代音樂人BK將會加盟音樂節。（官方圖片）

HANGOVER FESTIVAL｜VIP專屬福利！獨家送實體盲盒卡牌 隨時抽中音樂人親筆簽名

不得不提，為延伸「盲盒」體驗，每位VIP入場者均可獲贈一套HANGOVER FESTIVAL專屬實體盲盒卡牌。卡牌特別收錄真人Show幕後限定紀錄（UR級別），更有機會抽中音樂人親筆簽名（SSR級別），讓你在音樂節帶走獨一無二的珍貴回憶！

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想一同見證這個盲盒音樂節的誕生，兼感受現場熱烈的音樂氣氛，就不要錯過獨家優惠！（官方圖片）

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想一同見證這個盲盒音樂節的誕生，兼感受現場熱烈的音樂氣氛，就不要錯過即日起至10月12日的獨家早鳥2人同行優惠！如果想玩得更盡興，強烈推介入手VIP套票，人均只需多付$150，就能解鎖免排隊及大量珍藏福利，性價比超高！

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獨家早鳥價（2人）：$1,400｜人均$700｜原價$1,760

VIP套票（單人）：$880

＊包含專屬優先特別通道、VIP區、2杯免費精選酒精／非酒精特飲、Hangover Festival專屬周邊一份、Hangover Festival限定專屬實體盲盒卡牌一套。

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HANGOVER FESTIVAL｜活動詳情

活動名稱：HANGOVER FESTIVAL 醉終章音樂祭The Undefined Finale

活動日期：2026年11月21日（星期六）

活動時間：下午3時至晚上10時

活動地點：觀塘海濱活動空間03（AQUABEAT 03）

官方社交媒體：

● Instagram：hangover_hk

● 官方網站：www.hangoverhk.com



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