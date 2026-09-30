天文台料國慶熱爆分區37度　冷氣隔塵網洗錯隨時報銷!台電2招清洗

國慶天氣｜明日的天氣｜酷熱｜冷氣機｜隔塵網｜天文台預料，高空反氣旋正為廣東帶來大致晴朗的天氣。按天文台分區預測顯示，明日國慶日（1日）下午3時新界有一區高達37度。面對酷熱的天氣，相信不少人都會選擇開冷氣降溫，但開之前其實也有不少細節要留意，例如勤洗隔塵網能更慳電。台電就警告，用錯方法清洗隔塵網的話隨時報銷！想知正確的清潔方法？即看下文！



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天文台料周四市區最高34度 局部地區或有雷暴

天文台指，廣東沿岸明日風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區。隨著一股東北季候風影響華南，本週後期該區雲量增多及有幾陣驟雨。天文台料明日（1日）天氣大致天晴。日間部分地區極端酷熱。稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區可能有雷暴，氣溫介乎29度至34度。分區氣溫顯示，明日下午3時上水氣溫料高達37度。

天文台料周四最高溫達34度。（天文台網頁截圖）

天文台料，較為乾燥的東北季候風補充會在下週初至中期影響廣東，該區天色好轉，早上天氣稍涼。此外，熱帶氣旋舒力基會在今明兩日橫過日本以南海域，並逐漸演變為溫帶氣旋。

國慶日各區氣溫高企，下午3時上水料高達37度。（天文台網頁截圖）

冷氣機｜如何讓冷氣效能更佳？

天氣酷熱，不少人會選擇開冷氣消暑，但原來開冷氣之前也有不少學問！台灣電力公司建議大家開冷氣前應定期清洗隔塵網，才可讓冷氣機發揮更佳的效能。台電亦有2大清洗隔塵網的步驟教大家：

冷氣洗隔塵網步驟1. 清潔冷氣外部

在開冷氣之前，台電建議第一步先將冷氣機機身表面與出風口擦拭乾淨。

冷氣洗隔塵網步驟2. 清洗隔塵網

機身清潔乾淨後，便可以拆下冷氣的隔塵網清洗。台電提醒，大家可以用清水或中性清潔劑沖洗隔塵網，但也要注意不能太大力刷洗。洗淨後可放在陰涼處晾乾，或用軟布輕輕拭乾。切記不要把隔塵網放在陽光下曝曬，避免隔塵網脆化、變形，影響效用，甚至隨時報銷。

冷氣洗隔塵網｜定期清洗隔塵網 每年可省10%電

最後，台電亦指出，清洗隔塵網不但可以提升冷氣效能，還可幫助節省用電。如每2至3周定期清洗隔塵網，一天可省約0.47度，每年更可省約10%用電。此外，台電亦鼓勵民眾將冷氣溫度設定26到28度，再配合電風扇使用，因冷氣每調高1度便可節省6%電力。

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