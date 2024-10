下午茶自助餐2024｜7大推介$119起！必食生蠔/鮑魚/有酒店買1送1

下午茶自助餐2024|想在悠閒假日享受小巧精緻的美食,那麼下午茶自助餐就是個好選擇。《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦7間高性價比的下午茶,除了有打卡一流,環境以充滿高級感的白和綠配色的The Tiffany Blue Box Cafe外,還有酒店下午茶自助餐正在做買一送一優惠,與閨蜜好友一同前往就最適合不過,而且連埋加一服務費都只是人均$119!



下午茶自助餐優惠【1】The Tiffany Blue Box Cafe — 紐約都市的浪漫情懷早午餐 換購價低至$171

在香港都能感受紐約都市的浪漫情懷!人氣打卡咖啡廳The Tiffany Blue Box Cafe推出「早午餐 Breakfast at Tiffany's」,帶你走進60年代的經典電影《Breakfast at Tiffany's》中的浪漫世界!早午餐提供打卡必備的兩層層架,放有魚子醬、鵝肝、櫻花蝦蒸蛋、紐約經典三文治煙燻牛肉吐司、自家製穀麥片及水果等精選鹹、甜點,再以奢華的銀器盛載,配搭充滿貴氣的「Tiffany Blue」白、綠配色環境,及Tiffany著名的彩色玻璃窗,非常夢幻!現時更可以積分低至7折換購,人均$171!

除早午餐外,Cafe亦提供「五道菜晚餐」,有松葉蟹鉗配魚子醬、香煎鵝肝黑松露羊肚菌意大利燉飯、慢煮開心果脆皮羊里脊及法國春雞伴松露慕斯等矜貴食材製作的菜色,絕對是慶祝特別節日的好選擇,現時亦可以積分低至半價換購!此外,首50位購買套餐訂座的客人更可以$408額外加購chocolate bonbons 禮盒。

The Tiffany Blue Box Cafe|早午餐 Breakfast at Tiffany's

星期五至星期日及公眾假期

換購價(1位):$171|原價$258

換購價(2位):$341|人均$171|原價$488

*額外加$280可無限暢飲香檳

The Tiffany Blue Box Cafe|五道菜晚餐

換購價(1位):$369|原價$738

晚餐加購TIFFANY 藍天空刨冰:$58(小杯)/$88(大杯)

套餐加購chocolate bonbons 禮盒:$408

優惠期:即日起至2024年12月1日

地址:尖沙咀北京道1號大堂207-208號舖

電話:2362 9828



下午茶自助餐優惠【2】花圖 — 柚子醬香脆帶子/黑蒜蟹肉燒賣 人均$192

位於尖沙咀海港城的花圖推出下午茶優惠,餐廳主打結合傳統與創意的菜式,推介柚子醬香脆帶子,淡淡的柚子香甜味提升了帶子的鮮味,另外有別於傳統燒賣的黑蒜蟹肉燒賣,一絲絲的蟹肉和黑蒜微微的酸甜配搭下,味道更豐富。飲品可選花茶或雞尾酒,想優雅地歎茶,還是過一個微醺的下午任君選擇,而且餐廳環境高雅恬靜,十分適合想放假chill一下的朋友。現二人套餐人均只需$192!

花圖|花圖下午茶二人套餐

成人(2位):$383|人均$191.5|原價$702

*優惠每日限定2份

花圖下午茶二人套餐(無限暢飲紅、白酒兩小時)

成人(2位):$717|人均$358.5|原價$896

優惠期:即日起至2024年11月30日

地址:尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心4樓401號舖

電話:2688 2408



下午茶自助餐優惠【3】荃灣悦品酒店 ── 榴槤芒果主題2人下午茶/買一送一 人均$119

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis推出「 榴槤芒返 • 蠔情下午茶」,提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點,款款造型精緻,而榴槤和芒果這個水果之中的最佳配搭,不但賣相吸引,且果味香濃,當中必試榴槤慕絲蛋糕、香芒蟹肉忌廉筒,以及新鮮生蠔!另外,餐廳環境寧靜舒適,非常適合二人聚餐,一邊享受小巧的美食,一邊打卡!現有買一送一優惠,連埋加一都只是人均$119!

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis|榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶

成人(2位):$238.8|人均$119|原價$477.6

優惠期:即日起至2024年12月1日

地址:葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F(酒店提供穿梭巴士服務)

穿梭巴士位置:港鐵葵芳站(新都會廣場正門對出)

電話:3891 1928



下午茶自助餐優惠【4】六國酒店 ── 任食4小時果漾花語下午茶 低至72折

六國酒店 Le Menu 西餐廳推出秋冬版「果漾花語下午茶自餐」,有山羊芝士焦糖洋蔥撻、迷你火腿牛角包、西班牙蒜片蝦、野菌酥皮盒、蒜蓉芝士焗青口等熱盤;壽司卷、鮮果巴馬火腿、芝麻醬凍豆腐、煙三文魚小泡芙、忌廉芝士小餅乾等凍盤;以及椰汁西米糕、蘋果金寶、冰花燉雪梨糖水、葡式蛋撻等甜品,可任食任飲4小時!低至72折!

六國酒店 Le Menu 西餐廳|果漾花語下午茶自助餐(秋冬版)

成人(1位):$262|原價$361

小童(1位):$174|原價$240

優惠有效期:即日起至2024年11月30日

地址:香港灣仔告士打道72號1樓

電話:28663808



下午茶自助餐優惠【5】六國酒店 ── 熔岩朱古力星球/紅燒鮑魚酥皮盒/鵝肝醬配香檳啫喱 85折

六國酒店的Le Menu餐廳,環境採用了現代與古典元素交織的維多利亞風格設計,可在這裡享受一個雅緻且令人愜意的下午茶。餐廳現有「鮑魚.鱈場蟹.熔岩朱古力星球」主題下午茶,除了有紅燒鮑魚酥皮盒、鱈場蟹肉莎莎煙三文魚卷、鵝肝醬配香檳啫喱及扒芝士黑椒牛肉三文治等鹹點外,還有熔岩朱古力星球、白朱古力櫻桃慕絲、檸檬柚子蛋糕等甜點,現有85折優惠!

六國酒店|鮑魚.鱈場蟹.熔岩朱古力星球下午茶套餐

成人(2位):$492|人均$246|原價$518

優惠期:即日至2024年11月30日

地址:香港灣仔告士打道72號1樓

電話:28663808



下午茶自助餐優惠【6】香港金域假日酒店 ── 刺身、海鮮、逾20款甜品 91折起

香港金域假日酒店推出自助下午茶,除了提供熟蝦、藍青口、泰式燒牛肉沙律、多款刺身及壽司外,還有超過20款甜品可選擇,如士多啤梨青檸芝士餅、海鹽焦糖布朗尼蛋糕、杜絲朱古力焗忌廉撻、藍草莓芝士蛋糕等,以下午茶價錢就能歎盡刺身、海鮮及甜品,性價比極高!現有優惠91折起!

香港金域假日酒店|自助下午茶

成人(1位):$275|$295

兒童(1位):$187|$206

長者(1位):$220|$235

優惠期:即日至2024年11月30日

地址:尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

電話:2315 1118



下午茶自助餐優惠【7】香港迪士尼樂園酒店 ── M6和牛條、蟹肉沙律 97折

香港迪士尼樂園酒店的Walt's Cafe華特餐廳有下午茶優惠!餐廳主打採用高級食材的下午茶,如M6和牛條配壽喜燒汁、蟹肉沙律醃紅洋蔥三文治和青蘋果沙律配紅菜頭醃三文魚,重點當然是印有米奇圖樣的即烘米奇鬆餅,以及印有不同的卡通人物圖案的飲品及糕點,一拼放在層架上非常有儀式感!現有97折優惠!

香港迪士尼樂園酒店Walt's Cafe華特餐廳|下午茶

成人(2位):$658|人均$329|原價$679

*已包括加一服務費

優惠有效期:即日至2024年12月20日

地址:香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

電話:35106000



