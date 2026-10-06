一粥麵優惠｜原隻豬手$38/乳鴿2隻$68　套餐$32+送$5煲仔飯優惠券

一粥麵優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜一粥麵推出一連串超抵優惠！包括多款指定套餐連熱飲只需$32；2隻皇子乳鴿及1隻紅燒原隻豬手分別只售$68及$38；此外，長者出示樂悠咭或長者咭可享早／茶市送熱飲。值得一提，於優惠期內購買指定$32粥麵，還額外送$5煲仔飯優惠券。想知優惠幾時開始，即睇下文！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】紅燒原隻豬手$38

即日至10月9日，下午4至6點，外賣自取紅燒原隻豬手只售$38（原價$58），每人限購兩份，數量有限，售完即止！

一粥麵優惠【2】原隻皇子乳鴿$68／2隻

即日至10月9日，下午4至6點，外賣自取原隻皇子乳鴿2隻只需$68（原價$116）；1隻亦只需$48（原價$58）。同樣每人限購2份，數量有限，售完即止。

一粥麵優惠【3】墨丸雲吞河連熱飲$32

即日至10月8日，上午11點後， 一粥麵墨丸雲吞河連熱飲（茶／啡）只需$32（原價$45起）！

一粥麵優惠【4】鯪魚球肉丸粥連熱飲$32

10月13日至10月15日，上午11點後，一粥麵鯪魚球肉丸粥連熱飲（茶／啡）只需$32（原價$44起）。

墨丸雲吞河連熱飲／鮮鯇魚腩鯪魚球粥連熱飲$32（官方圖片）

一粥麵優惠【5】柱侯牛肚併雲吞河連熱飲$32

10月20日至10月22日，上午11點後，一粥麵柱侯牛肚併雲吞河連熱飲（茶／啡）只需$32（參考零售價$48）。

一粥麵優惠【6】荔灣艇仔粥連熱飲$32

10月27日至10月29日，上午11點後，一粥麵荔灣艇仔粥連熱飲只需$32（原價$44）。

提提大家，上述優惠每人限購1碗，數量有限，售完即止。此外，此優惠不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台，並且不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

柱侯牛肚併雲吞河／荔灣艇仔粥連熱飲$32（官方圖片）

一粥麵優惠【7】買指定$32粥麵 額外送$5煲仔飯優惠券

於優惠期間（即日至29日，逢星期二至四），凡購買指定$32粥麵套餐，還會額外送$5煲仔飯優惠券，可在下次使用！

一粥麵優惠【8】長者早／茶市送熱飲

即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

優惠期：各項優惠期限不同（快閃加餸至10月9日；$32套餐至10月29日；長者優惠至另行通知）



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