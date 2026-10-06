SPOOKY Halloween萬聖節嘉年華！9米進擊巨人+紙紮迷宮+門票$99起

萬聖節好去處｜每年萬聖節來來去去都是去主題樂園跟人迫來迫去？灣仔海濱即將舉辦佔地逾13萬呎的《SPOOKY Halloween 2026》萬聖節音樂嘉年華！場內不但特設巨型動漫充氣裝置及潮流品牌CLOT驚悚迷宮，今年更首度聯乘超人氣日本動漫《進擊的巨人》，9米高的超大型巨人將現身讓粉絲瘋狂打卡！現時預訂獨家早鳥親子套票，更可享低至81折優惠，最平人均只需$99！即看嘉年華必玩亮點！



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萬聖節好去處｜灣仔海濱化身13萬呎萬聖節狂歡樂園

《FWD 富衛保險呈獻：SPOOKY Halloween 2026》將於10月30日至11月1日，一連三日進駐灣仔海濱活動空間。整個嘉年華佔地超過13萬平方呎，大會今年特別將Cyberpunk風格結合香港在地街頭文化，現場不但有暗黑破石牆佈景，更豎立了充滿本土特色的「SPOOKY」霓虹燈牌，將海濱瞬間變成暗黑奇幻的打卡樂園。

《FWD富衛保險呈獻：SPOOKY Halloween — 第二屆萬聖節音樂嘉年華》

日期：2026年10月30日至11月1日

嘉年華時間：10月30日：下午4:00至晚上10:00｜10月31日至11月1日：中午12:00至晚上10:00

地點：灣仔海濱活動空間

票價：



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《FWD 富衛保險呈獻：SPOOKY Halloween 2026》將於10月30日至11月1日，一連三日進駐灣仔海濱活動空間。（官方圖片）

這個年度盛事更結合了大型戶外音樂節，主舞台陣容鼎盛，包括國際R&B天王Ne-Yo、韓國人氣女團MEOVV，以及本地代表MARF@COLLAR及MIRROR成員（Alton、AK、Frankie、Lokman）輪番上陣！雖然主舞台的音樂節門票需另行購買，但大家單憑「嘉年華門票」入場，已經可以一邊感受重低音的強烈節拍與狂熱氣氛，一邊玩盡以下4大打卡與遊戲區域！

灣仔海濱SPOOKY嘉年華｜4大必玩亮點

SPOOKY Halloween嘉年華亮點【1】潮人打卡必影！大師級「爆裂風」巨型充氣裝置

有別於傳統的鬼屋活動，大會今年大玩街頭潮流與動漫元素，邀請到國際當代藝術家Matt Gondek親自操刀全場視覺設計，將他最出名的「撕裂、爆裂」畫風實體化，製作一系列巨型充氣打卡位，造型怪誕又搶眼，滿滿的視覺衝擊，絕對是全場最搶眼的打卡勝地！

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SPOOKY Halloween嘉年華亮點【2】動漫迷朝聖！9米高「進擊的巨人」＋4米「哥斯拉」震撼現身

除了大師級藝術裝置，超人氣日本動漫《進擊的巨人》中的「超大型巨人」亦正式走出現實，化身9米高的巨型充氣裝置震撼登場，讓粉絲在萬聖節一同想起「被巨人支配的恐懼」！同場更有4米高的經典怪獸王者「哥斯拉」霸氣列陣，展現極強的視覺張力。現場更會獨家發售這兩大巨型IP的限定聯乘周邊商品，粉絲絕對不能錯過！

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SPOOKY Halloween嘉年華亮點【3】挑戰「中式恐怖」！CLOT「百鬼夜行」沉浸式驚悚迷宮

嫌傳統鬼屋無新意？潮流品牌CLOT跨界聯乘製作的沉浸式驚悚迷宮，將街頭美學與中式暗黑恐怖元素結合。走入紅光縈繞的「百鬼夜行」通道，沿途佈滿符咒與傳統紙紮工藝，每行一步都暗藏未知驚嚇！這場充滿中式鬼魅氣氛的迷宮探索，自問大膽的朋友絕對要入去挑戰。

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SPOOKY Halloween嘉年華亮點【4】一家大細放電首選！萬聖節主題充氣滑梯＋南瓜彈床＋街頭美食

嘉年華當然少不了家庭同樂區！場內特設多座巨型萬聖節主題充氣滑梯及南瓜造型彈床，讓小朋友在充氣遊樂園中盡情奔跑飛馳。玩到肚餓，周邊還有豐富的主題遊戲攤位、限定特調酒水及街頭美食，大人細路都可以輕鬆享受秋日海風與節日氣氛，玩到捨不得離開！

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想一家大細應節狂歡，其實不一定要花數千元去主題樂園。今次灣仔海濱嘉年華票價親民，氣氛同樣熱鬧！現時預訂門票可享早鳥優惠，低至81折，最平人均只需$99即可入場！（音樂節主舞台門票需另行購買）

家庭放電首選｜獨家81折親子套票及代幣（包含手續費）

家庭親子套票（1大1細）：$198｜人均$99｜原價$242 遊戲代幣套裝（6個）：$198｜平均$33／1個｜原價$220 ＊每個代幣可玩1局遊戲攤位

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三五知己入場｜單人門票及代幣（包含手續費；低至半價換購）

成人門票：$187 優惠門票（17歲或以下）：$55 遊戲代幣（3個）：$110｜平均$36.6／1個 ＊每個代幣可玩1局遊戲攤位

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SPOOKY Halloween嘉年華｜活動詳情及注意事項

《FWD富衛保險呈獻：SPOOKY Halloween — 第二屆萬聖節音樂嘉年華》

日期：2026年10月30日至11月1日

嘉年華時間：10月30日：下午4:00至晚上10:00｜10月31日至11月1日：中午12:00至晚上10:00

地點：灣仔海濱活動空間



注意事項：

1. 14歲或以下兒童必須由至少一位年滿18歲之成人全程陪同方可入場。

2. 場內包含高分貝音響效果、強光閃爍燈效、驚悚主題體驗及大量人群，相關環境可能對幼童造成不安或身體不適。因此，本活動不推薦6歲或以下兒童參與。

3. 主辦單位有權要求入場人士出示有效身份證明文件正本以核實年齡。

4. 場內嚴禁攜帶任何螢光棒、發光手環/棒、閃光頭飾、任何發光裝置及雷射筆（鐳射筆）。

5. 為確保現場安全及身份核驗，凡佩戴特效化妝、全臉彩繪（如小丑或怪物造型）、面具或任何遮蓋面部之物品者，均不獲准入場。

6. 每位入場人士僅可攜帶一個隨身包裹，尺寸不得超過29.7 cm x 42 cm x 20 cm（約 A3 紙張面積）。大型隨身物品禁止帶入場內。

7. 嚴禁攜帶任何外來食品、飲品（含水及酒精飲品）及玻璃容器入場。

8. 未經許可，禁止攜帶攝像機、自拍棍、及使用無人機。

9. 禁止攜帶雨傘、摺疊椅 / 可摺疊式座椅、噴霧類物品，以及單車、滑板或滑板車。

10. 嚴禁攜帶任何武器、煙火產品、打火機，以及嚴禁攜帶或吸食毒品。

11. 場內全面禁止吸煙。



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