打風｜天文台揭2026年風季完？9月罕有零颱風　10月打風機率曝光

天文台｜打風｜踏入10月，天氣也開始轉涼。可能大家也發現，今年香港掛八號風球或以上的次數也比往年少。天文台今日（7日）發表網誌表示，由於熱帶氣旋形成位置較正常偏東，加上副熱帶高壓脊的引導氣流有利西北太平洋上形成的風暴轉向偏北移向日本一帶，導致其未有進入南海，所以香港罕有地度過「無風」的9月。打算秋季出遊或計劃戶外活動的朋友，想知今年香港還會否打風？即看下文氣象拆解！



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天文台｜今年只有3個熱帶氣旋要發出警告

天文台在天氣隨筆中發文指，截至今年10月6日，共有34個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，其中只有3個令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，包括「美莎克」、「紅霞」以及「沙德爾」。其中紅霞於7月26日在香港天文台東北約80公里掠過，天文台需要發出九號烈風或暴風風力增強信號。

雖然截至目前今年只有3個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，少於長期平均值的約5個，但其實亦有兩個熱帶氣旋（6月的一個熱帶低氣壓和8月的簡拉維）在香港約500多公里掠過，與香港擦身而過。

今年進入香港500公里範圍內，以及於本港約500多公里掠過的5個熱帶氣旋（紅霞、紫檀、沙德爾、6月的一個熱帶低氣壓及簡拉維）的暫定路徑。（天文台網頁截圖）

天文台｜為何9月沒有打風？

天文台亦指出，在剛過去的9月，由於熱帶氣旋形成位置較正常偏東，加上副熱帶高壓脊的引導氣流有利西北太平洋上形成的風暴轉向偏北移向日本一帶，以致該月並沒有於西北太平洋形成的熱帶氣旋進入南海，讓香港罕有度過「無風」的9月。

9月影響西北太平洋及南海的熱帶氣旋暫定路徑。陰影顏色表示9月熱帶氣旋長期平均路徑的分布密度。（天文台網頁截圖）

天文台｜今年還會打風嗎？

雖然已經踏入有秋意的10月，但今年完結前還會打風嗎？天文台表示，最新的氣候模式普遍預測該反氣旋環流異常將持續影響南海至10月下旬，大氣環流和海洋條件均不利於熱帶氣旋生成，意味即使有低壓區於南海形成，其進一步發展為熱帶氣旋的空間亦相當有限，故預料本月餘下時間有熱帶氣旋直接影響本港的機會不大。

南海至菲律賓一帶的大氣低層已於2026年9月下旬建立反氣旋環流異常，大大抑制南海的深厚對流發展。（天文台網頁截圖）

天文台｜3個熱帶氣旋正影響西北太平洋

天文台亦提到，翻查過去3次超強厄爾尼諾發展年的紀錄：1982年和1997年並沒有熱帶氣旋於當年的10月至12月進入本港500公里範圍；而2015年最後一個影響本港的熱帶氣旋為10月上旬的「彩虹」，其最接近香港的距離為約320公里，當時天文台需要發出三號強風信號。

值得留意的是，廣闊暖水區正持續影響西北太平洋，加上厄爾尼諾處於增強階段，預料西北太平洋的熱帶氣旋活動仍然相當活躍。現時正有3個熱帶氣旋（彩雲、小熊、諾洛）影響西北太平洋，預料大氣環流形勢有利於引導在西北太平洋上的熱帶氣旋轉向偏北方向移動，有機會影響日本一帶及其鄰近海域，計劃到日本旅遊的市民應多加留意最新天氣資訊。

厄爾尼諾年份熱帶氣旋平均生成位置偏東，同時熱帶氣旋的路徑亦會較容易在西北太平洋轉向偏北方向移動。（天文台網頁截圖）

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