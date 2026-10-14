EVOKE Festival音樂節2026｜獨家9折+萬聖節變裝派對+超級DJ陣容

EVOKE Festival音樂節2026｜想身處香港都能感受墨西哥亡靈節的氣氛，兼參與國際大型音樂節！EVOKE Festival就可以為大家一次實現2個願望！今年大會邀請多位國際級DJ到場，打造270度維港無遮擋海景舞台，並結合激光變裝巡遊派對及特色美酒佳餚，讓你在10月31日過一個截然不同的萬聖節！現在預訂門票更有獨家早鳥優惠，2人同行9折！想知道今次活動有什麼亮點？即看下文！



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EVOKE Festival音樂節2026｜活動詳情

1.海濱狂歡（Chapter One）

活動日期：2026年10月31日

活動時間：16:00至22:30

地點：紅磡新海濱

購票連結：👉🏻即按此購票

2.深宵餘興派對（Chapter Two Afterparty）

活動日期：2026年10月31日

時間：23:00至04:00

地點：上環Soho House Hong Kong

購票連結：👉🏻即按此購票

EVOKE Festival 2026｜獨家9折門票優惠

EVOKE Festival 2026｜獨家9折門票優惠 門票種類 價錢 一般門票（電音節） 優惠價（2位）$1,244｜人均$622｜原價$1,376 狂歡套票（電音節＋Afterparty） 優惠價（2位）$1,644｜人均$822｜原價$1,776 VIP套票（電音節＋Afterparty＋VIP專屬權益） 優惠價$1,162｜原價$1,288 一般門票（電音節）：原價$688 一般門票（電音節） 原價$688 狂歡套票（電音節＋Afterparty） 原價$888

一般門票（電音節）：優惠價（2位）$1,244｜人均$622｜原價$1,376

狂歡套票（電音節＋Afterparty）：優惠價（2位）$1,644｜人均$822｜原價$1,776

VIP套票（電音節＋Afterparty＋VIP專屬權益）：優惠價$1,162｜原價$1,288

一般門票（電音節）：原價$688

狂歡套票（電音節＋Afterparty）：原價$888

VIP專屬權益包括：

預熱派對（Preparty）入場資格

專屬VIP洗手間

專屬VIP Bar

專屬VIP舞池



EVOKE Festival音樂節亮點【1】墨西哥亡靈節主題——唯美萬壽菊花橋／彩色糖骷髏慶典

EVOKE Festival一反傳統恐怖、核突或者血腥的萬聖節活動，以主打音樂、舞蹈，視覺色彩斑斕的墨西哥亡靈節（Día de los Muertos）作為主題，是一個慶祝生命、愛的盛典！屆時會有亡靈節萬壽菊花橋打卡互動裝置、激光變裝巡遊派對（Dress-up Dance Parade），以歡樂的氣氛度過萬聖節！想體驗被聯合國列為非物質文化遺產的「墨西哥亡靈節」，就不能錯過EVOKE Festival！

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墨西哥亡靈節萬壽菊花橋（官方圖片）

EVOKE Festival音樂節亮點【2】國際知名DJ列陣——ARCANDO等電音巨星／媲美Tomorrowland

大會特別邀請國際頂級DJ到場，身處香港都可以享受國際級大型音樂節的視聽震撼！星級陣容包括荷蘭D&B新星ARCANDO（串流量超過1.4億）、意大利新星GENESI（單曲登Beatport冠軍）、烏克蘭天才級音樂人TIM BLISS（16歲破健力士紀錄天才）、德國藝人KONSTANTIN SIBOLD及本地電音人PARCO與HANSEL。無需出國都可以感受到如Tomorrowland、EDC、Coachella等國際級大型音樂節的氣氛與陣容！

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EVOKE Festival音樂節亮點【3】一票玩足12小時——維港海濱日落狂歡／Soho House深宵派對

EVOKE Festival設有兩個場地，參加者可以憑票玩足兩個場地，狂歡12個小時！第一場是在紅磡新海濱舉行的「海濱狂歡」，參加者在270度無遮擋的露天海景舞台，可以盡情欣賞維港日落、天際線的美景，並享受國際級DJ帶來的電音。狂歡到晚上10時半還未夠喉，就可以轉場到上環舉行的「深宵餘興派對（Afterparty）」，移師到室內的「籠式激光沉浸空間」，享受重低音節拍到凌晨四時！

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今次活動可玩足12小時！（官方圖片）

EVOKE Festival音樂節亮點【4】免費變裝——M·A·C專業彩妝／GHD髮型設計／糖骷髏面繪

墨西哥亡靈節其中一個特色是，參與的人們都會繪畫「糖骷髏面繪」！把臉容塗白，再利用鮮艷的色彩在臉上繪畫花卉、幾何圖騰、圖案，甚至貼上水鑽、金粉，讓五官更具立體感，再透過黑色大眼圈及鼻尖，打造出骷髏骨的效果，象徵生死平等以及對逝者的思念與敬意。EVOKE Festival歡迎大家一同參與，現場更設專屬美妝區（Glam Area），提供M·A·C專業彩妝，以及GHD的15分鐘免費髮型造型，於現場即時變妝，一起加入變裝派對！

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EVOKE Festival音樂節亮點【5】美酒與美食——高級龍舌蘭Tequila Don Julio／特色墨西哥料理

派對又豈可缺少美酒佳餚呢？EVOKE Festival與高級龍舌蘭品牌Tequila Don Julio攜手推出限定特色調酒與墨西哥美食，感受墨西哥風情！無需遠赴地球另一端，亦可沉浸於異國風情。

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EVOKE Festival音樂節（官方圖片）

EVOKE Festival｜門票優惠

一般門票（電音節）：優惠價（2位）$1,244｜人均$622｜原價$1,376 狂歡套票（電音節＋Afterparty）：優惠價（2位）$1,644｜人均$822｜原價$1,776 VIP套票（電音節＋Afterparty＋VIP專屬權益）：優惠價$1,162｜原價$1,288 一般門票（電音節）：原價$688 狂歡套票（電音節＋Afterparty）：原價$888

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VIP專屬權益包括：

預熱派對（Preparty）入場資格

專屬VIP洗手間

專屬VIP Bar

專屬VIP舞池



EVOKE Festival 2026｜活動詳情

日期：2026年10月31日

海濱狂歡（Chapter One）

時間：16:00至22:30

地點：紅磡新海濱

深宵餘興派對（Chapter Two Afterparty）

時間：23:00至04:00

地點：上環Soho House Hong Kong

購票連結：👉🏻即按此購票

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