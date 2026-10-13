萬聖節燭光音樂會5亮點!重回《哈利波特》世界+浪漫海景+門票74折

萬聖節好去處｜萬聖節燭光音樂會｜萬聖節除了排隊玩鬼屋，竟然還有浪漫的玩法？萬聖節燭光音樂會將以震撼的弦樂四重奏，現場演繹《哈利波特》、《驚魂記》等多首經典詭異配樂。過百盞幽暗燭光營造出浪漫與危險交織的沉浸式氛圍，帶你體驗不一樣的萬聖節夜生活。現時門票更有獨家2人同行優惠，獨家節省$235，最平人均只需$332即可入場！詳情即睇內文！



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萬聖節好去處｜萬聖節燭光音樂會 10.31登陸兩大地標

萬聖節燭光音樂會將於10月31日萬聖節正日舉行。音樂會精選了多首驚慄與魔幻交織的電影配樂，並分別在香港海事博物館（港灣萬聖魔弦之夜）及山頂廣場（山巔萬聖魔弦之夜）兩大特色地標上演，帶大家度過兼具視覺與聽覺享受的浪漫一夜！即看以下5大亮點：

萬聖節燭光音樂會亮點【1】維港夜景VS迷霧秘境

香港海事博物館：維港夜景浪漫打卡

海事博物館活動廳設有落地玻璃窗，觀眾不但能聽到驚心動魄的音樂，還可被維港景色180度包圍着，而當夜色降臨，無數閃爍的燭光便會如同繁星般，點綴在大廳的各個角落，在聽音樂的同時，還可感受在浪漫燭光包圍下，欣賞維港的夜景！

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山頂廣場：迷霧秘境

想追求更具節日神秘感的體驗，就不能錯過「山巔萬聖魔弦之夜」！太平山頂入夜後帶著微微涼意，配合山上特有的淡淡霧氣與寂靜夜色，弦樂迴盪下，氛圍猶如置身與世隔絕的迷霧秘境，居高臨下俯瞰港島夜景，更增添一份冷艷的神秘感，又是另一番風情！

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居高臨下俯瞰港島夜景，更增添一份冷艷的神秘感！（官方圖片）

萬聖節燭光音樂會亮點【2】「麻瓜」必聽：《哈利波特》5大經典配樂

只要前奏一響起，瞬間帶你穿越到霍格華茲的魔法世界！5首經典的《哈利波特》配樂讓你一聽便「起雞皮疙瘩」，由陰森壓抑的《佛地魔的面孔》、詭異的《恩不里居教授》，再到充滿魔法氣息的《哈利的奇妙世界》，弦樂層次分明，將充滿懸疑及魔幻氣氛的經典畫面一一重現，讓一眾「麻瓜」重新感受哈利波特各大篇章的魅力，喚醒影迷種種情懷。

萬聖節燭光音樂會亮點【3】驚心動魄：《驚魂記》及《月光光心慌慌》

音樂會以恐怖電影《月光光心慌慌》（Halloween）主題曲打開序幕。在幽暗的燭光環境下，面具殺人魔彷彿隨時出現在你身後；緊接拉響驚慄大師希治閣代表作《驚魂記》（Psycho）的前奏。即使沒有恐怖畫面，單靠急促的琴弦摩擦聲，已能讓你感到危機四伏，猶如觀賞了一場驚心動魄的電影！

萬聖節燭光音樂會亮點【4】黑色怪誕幽默：《怪誕城之夜》及《愛登士家庭》

除了悚慄感，音樂會亦為大家帶來添布頓（Tim Burton）經典作《怪誕城之夜》（The Nightmare Before Christmas）組曲，以及《愛登士家庭》（The Addams Family）主題曲。耳熟能詳的怪誕旋律再次響起，帶領觀眾在驚險刺激的殺人魔世界中，跳入充滿黑色幽默的魔幻國度！

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萬聖節燭光音樂會亮點【5】本地樂團獻奏：國際級水準

是次音樂會亦請來本地樂團Ensemble Apeiron演奏，樂團成員曾與香港小交響樂團、香港弦樂團和香港歌劇院等專業音樂團隊合作，演出經驗豐富，完美駕馭從古典到驚慄電影的跨界曲目，演出絕對稱得上是國際級水準！

萬聖節燭光音樂會歌單參考：

1. Danse Macabre · 死亡之舞（Classical Medley）

2. The Nightmare Before Christmas Suite · 怪誕城之夜組曲

3. Halloween Theme · 月光光心慌慌主題曲

4. The Addams Family Theme · 《愛登士家庭》主題曲

5. Psycho Prelude · 驚魂記前奏

6. Harry Potter and the Goblet of Fire: Rita Skeeter’s Theme · 哈利波特：火盃的考驗 - 麗塔·史譏主題曲

7. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban: Aunt Marge’s Waltz · 哈利波特：阿茲卡班的逃犯 - 瑪姬姑媽的華爾滋

8. Harry Potter and the Order of the Phoenix: Professor Umbridge · 哈利波特：鳳凰會的密令 - 恩不里居教授

9. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone: The Face of Voldemort · 哈利波特：神秘的魔法石 - 佛地魔的面孔

10. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone: Harry’s Wondrous World · 哈利波特：神秘的魔法石 - 哈利的奇妙世界



萬聖節燭光音樂會詳情及門票優惠

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日期：2026年10月31日（星期六）

時間：18:00／20:00（每節時長60分鐘）

地點：香港海事博物館（香港中環八號碼頭）／山頂廣場

票價：

二人同行票：$770｜人均$385｜原價$900

單人票：$450（大小同價）



入場注意事項：

1. 音樂會將於開場前40分鐘開放進場。

2. 為了維持演出氣氛，請準時出席。表演前10分鐘將關閉入口。一旦入口關閉，禁止任何人士進場。若遲到而未能進場的觀眾，可獲安排改期至其他場次，惟根據公司政策，一律不設退款。

3. 現場位置按先到先得形式分配。

4. 演出期間請保持安靜，以維持最理想的音樂會氛圍。

5. 本活動不接受 3 歲以下小童入場。



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