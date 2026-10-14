重陽節禁忌｜命理師警告6件事勿犯!別讓長者煮飯　行房易陰陽不調

重陽節禁忌｜10月18日就是重陽節，傳統各位孝子賢孫都會去登高、掃墓，但原來也有不少事情是不能做。台灣命理專家提到，九在《易經》中就代表「陽」的數字，而九月初九的重陽節就是極陽剛的日子，兩陽相逢是大凶日，所以在這日千萬不要和他人說節日快樂！想知還有甚麼事不能在重陽節做？即看下文！



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重陽節｜為何要登高？

不少人都聽過，重陽節要登高，但大家有沒有想過為甚麼要這樣做？台灣命理專家小孟老師在Facebook中提到，相傳重陽節的起源來自先秦時期，春秋中記載農民九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，漢代流傳喝菊花酒，佩戴茱萸代表長壽，同時舉行登高活動，就是走出戶外，藉此離開平日生活環境躲避凶氣。而重陽節也是象徵我們感謝天地的給予，大家走出戶外放鬆心情，去體驗大自然帶給我們的生活樂趣。

大家都會藉重陽節登高，躲避凶氣。（AI生成圖片）

重陽節禁忌｜命理專家：6大事情勿做！

除了登高躲避凶氣外，原來還有不少禁忌是不可以在重陽節這日做！小孟老師亦提到，九在《易經》中就代表「陽」的數字，九月初九重陽節就是極陽剛的日子，同時「九九」也是數字最大數，也有長久長壽的含義，在古代也稱之為敬老節，所以在這日大家要忌做6件事，以免觸犯地雷。

重陽節禁忌【1】忌說節日快樂

在九雙疊的數字裡，是重陽的數字，兩陽相逢是大凶日，在古代傳統思維中要將其轉化以逢凶化吉，一系列的節慶活動都是為了鎮住凶氣而設立，所以寓意在避邪。如果在這一日和他人說節日快樂，就顯得不太適合，大家可以改為祝福他人平安健康會比較妥當。

在重陽節這天，祝福他人平安健康會比較妥當。（AI生成圖片）

重陽節禁忌【2】不可行房

由於九是陽數的極限，過後便是陰數，傳統在九月初九這日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調，導致難以受孕。若近期有備孕計劃的夫婦，在這日切記不要行房！

重陽節禁忌【3】忌讓長者煮飯

如果平常習慣讓家中長輩煮飯的人留意了，重陽節也是敬老的節日，在這天應該讓長輩好好的休息。如果需要用餐的話，還是叫外賣或外出用餐會比較好，讓辛苦的長輩在這一天可以好好放鬆一下。

大家可以在重陽節和家人外出用膳，讓長輩休息一下。（AI生成圖片）

重陽節禁忌【4】忌送菊花

在老一輩的人心中菊花是用來祭拜，如果在重陽節向老人家送上菊花，會容易讓他們誤解你的好意，以為你希望他快點生病住院。若大家真的想向長輩送花，不妨可以改送劍蘭，有長壽的好寓意，或是康乃馨都可以表達感恩之情。

大家切忌在重陽節向老人家送上菊花。（AI生成圖片）

重陽節禁忌【5】出嫁女兒忌回娘家

小孟老師提到，在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆（奶奶）」的說法，在重陽節忌諱出嫁不到3年的女兒，不要回娘家。不過如果要回家，其實只要帶著麵線與百合花，象徵長命百歲好寓意，就可以化解。

重陽節禁忌【6】忌兩男談公事

由於男性屬陽，所以在這個極陽的日子裡，如果再碰上2位男性談公事，在這樣的情況下容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏，還可能出現不愉快的口角，所以男性最好避免在這日談公事。

男士在重陽節談公事容易出現硬碰硬的局面。（AI生成圖片）

重陽節｜可以怎麼開運？

2026年是丙午年，民俗五行以火為象徵；而今年的重陽節在寒露之後、霜降之前。另一位台灣命理師柯柏成亦在Facebook上分享，大家可以把重陽的好意頭，落在幾件能親手做到的事上。

重陽節開運方法【1】登高

找一處安全、好走的地方健行登高，或者可以到高樓看看遠方，走到能望遠的地方就好，不必勉強攻頂，有個好風景好心情就達到這個節日開運的目的。

重陽節開運方法【2】吃糕點

大家可以買份糕點，取「糕」與「高」同音，和家人一起吃，應景又有好彩頭。

重陽節開運方法【3】關心長輩

在節日期間也別忘了陪長輩吃頓飯，或打一通電話關心。問一句：「最近有沒有什麼事需要我幫忙？」比只說節日快樂，更能讓人感到被關心。

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