SOGO感謝祭10大必買！Nike波鞋$299起/Samsonite行李箱6折/咖啡機

SOGO感謝祭｜崇光感謝祭2026｜SOGO Thankful Weeks｜半年一度的崇光感謝祭2026開始啦！每次感謝祭都有多個品牌推出至抵優惠吸引大家，當中包括家品、電器、廚具、運動服飾等等。《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅了多個限定優惠，其中2間店優惠必搶：只需$599就買到2對Adidas波鞋、Samsonite STEM行李箱低至6折等。想知還有甚麼必搶貨品？即看下文！



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SOGO感謝祭2026｜10.23-11.22舉行

下半年度的崇光感謝祭2026分為2階段於銅鑼灣及啟德店舉行，首階段為10月23日至11月8日、第二階段則由11月9日至11月22日舉行，各大品牌將推出不同的限定優惠。

SOGO崇光感謝祭於10月23日開鑼。（SOGO官網截圖）

崇SOGO感謝祭2026優惠【1】孖人牌深燒鍋+果刀套裝

德國孖人牌推出$988買到原價$2,448的TWIN Classic 28cm/14.0L深燒鍋及TWIN Grip果刀3件套裝，限量100套。其中深燒鍋適合製作長時間熬煮的基底高湯、或大量食材的慢火燉煮，並採用三層鋼底，導熱迅速且極為均勻，能將熱量迅速傳導至鍋邊，減少局部過熱焦底的機率。

孖人牌$988深燒鍋+果刀套裝。（SOGO官網截圖）

SOGO感謝祭2026優惠【2】LE CREUSET琺瑯鑄鐵燉飯鍋24厘米

深受女士歡迎的LE CREUSET亦有在今次感謝祭推出優惠，大家可以用$1,080買到原價$3,380的24厘米琺瑯鑄鐵燉飯鍋Cerise，適合製作意大利飯或意大利麵，限量60件。

LE CREUSET$1,080琺瑯鑄鐵燉飯鍋。（SOGO官網截圖）

SOGO感謝祭2026優惠【3】Buffalo不銹鋼五層平底鑊連蒸籠

Buffalo牛頭牌推出用$898購買原價$1,536的ELITE COOK316不銹鋼五層複合金雙耳平底鑊32X9.5CM連32CM蒸籠，限量50件。

Buffalo不銹鋼五層平底鑊連蒸籠。（SOGO官網截圖）

SOGO感謝祭2026優惠【4】象印4L真空電腦電壺

象印推出$1,498（原價$2,488）真空電腦電壺-(CV-DSQ40-XA) 4.0L，電壺設有4段保溫設定(98℃、90℃、80℃)及真空保溫，而滴落式給水可減少1/3出水量，方便沖泡滴濾式咖啡，限量40部。

象印4L真空電腦電壺。（SOGO官網截圖）

SOGO感謝祭2026優惠【5】特福高速煲

法國特福推出$1,198購買原價$2,298的球釜智能高速煲CY625D，高速煲設有19個預設程序和3個特殊功能，包括可調時間、壓力和溫度，限量20件。

法國特福推出$1,198的球釜智能高速煲。（特福官網截圖）

SOGO感謝祭2026優惠【6】Toshiba迷你磁應電飯煲

小家庭想買個迷你電飯煲，就可以選擇Toshiba迷你磁應電飯煲，優惠價只需$938（原價$1,348），限量20部。

Toshiba迷你磁應電飯煲。（Toshiba官網截圖）

SOGO感謝祭2026優惠【7】飛利浦全自動意式咖啡機

喜歡喝咖啡的留意，飛利浦Latte Go Plus雙溫萃取全自動意式咖啡機在今次感謝祭中，推出優惠價$5,489（原價$8,998），買機再送價值$356的禮品。

飛利浦全自動意式咖啡機。（飛利浦官網截圖）

SOGO感謝祭2026優惠【8】Adidas精選運動鞋

運動服飾方面，Adidas推出$599兩對精選運動鞋；另外，精選衛衣或長褲亦有$399兩件優惠。

SOGO感謝祭2026優惠【9】Nike精選運動鞋

而Nike亦有推出精選運動鞋優惠，價錢由$299起；精選運動外套及衛衣亦低至$299起。

SOGO感謝祭2026優惠【10】Samsonite行李箱

如果想藉著今次感謝祭，買行李箱去旅行，可以留意Samsonite STEM行李箱。其中26"行李箱只需$2,400（原價$4,000），而28"則為$2,628（原價$4,380），優惠低至6折！

Samsonite STEM行李箱。（Samsonite官網截圖）

崇光感謝祭2026

日期：2026年10月23-11月8日（首階段）、2026年11月9日至11月22日（第二階段）

地點：崇光銅鑼灣店：香港銅鑼灣軒尼詩道555號／崇光啟德店：香港九龍啟德協調道12號



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