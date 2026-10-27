浴巾越洗越臭？專家揭掛牆鉤成細菌溫床！7招防霉：晾乾前先甩動

浴巾發臭｜許多人習慣洗完澡將浴巾順手掛在浴室掛鉤上，時間一久甚至會飄出霉臭味，但這其實未必是沒洗乾淨。有專家指出，有異味可能是隨手掛牆鉤的習慣容易讓細菌滋生、產生異味。專家建議，只要在晾曬前多1個小動作加浴巾晾乾7大方法，即可輕鬆消除異味！即睇下文！



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浴巾霉味｜異味元兇：纖維殘留了皮脂、油脂

據英國《每日郵報》引述高級家居用品品牌 Hampton & Astley 專家 Jo Perks 指出，浴巾之所以會產生難聞異味，主因是纖維中殘留了水分、老廢角質死皮以及身體分泌的皮脂與油脂。這些成分成為細菌和霉菌的營養來源，加上浴室溫暖潮濕的環境，容易令微生物容易令微生物大量繁殖，從而散發出陣陣霉味。

浴巾因有微生物大量繁殖，從而散發出陣陣霉味。（AI生成圖）

浴巾霉味｜專家教浴巾晾曬7大祕訣

若想徹底擺脫浴巾異味、重拾乾爽清新的沐浴體驗，Jo Perks建議，只需改變日常晾曬與收納習慣，切記以下7大步驟：

浴巾晾乾方法【1】避免讓浴巾擠成一團

Jo Perks提醒，浴巾切勿隨意掛在掛鉤上、對摺晾曬，或順手丟在浴室地板上，這些做法都會嚴重阻礙水分蒸發。

浴巾晾乾方法 【2】不建議使用牆上掛鉤

不少家庭習慣在浴室牆壁安裝掛鉤掛浴巾，Jo Perks指，當浴巾掛在鉤上時，中央布料容易擠壓成團，導致內側水分極難揮發，反而大幅增加產生霉味的機率。

浴巾晾乾方法【3】盡量將浴巾全面攤開

晾曬浴巾時，應盡可能擴大空氣接觸的表面積，如果家中有加熱式浴巾架，可善用以加速烘乾；若無相關設備，亦應開啟浴室抽氣扇或窗戶，防止濕氣在室內累積。

如家中有加熱式浴巾架，可善用以加速烘乾。（AI生成圖）

浴巾晾乾方法【4】移至通風處晾乾

浴室環境往往悶熱潮濕，不利於浴巾風乾。Jo Perks建議使用後或洗滌完畢的浴巾，可移至家中其他乾燥且通風良好的地方晾掛，毋須長期留在浴室內悶乾。

浴巾晾乾方法【5】晾乾前「用力甩動幾下」

Jo Perks表示，剛使用完的浴巾，還是剛從洗衣機拿出來的濕浴巾，在晾曬前先用力甩動數次。這個動作能讓浴巾纖維鬆開，使空氣更容易流通，幫助浴巾更均勻且快速地徹底乾透。

剛使用完的浴巾在晾曬前先用力甩動數次，讓浴巾纖維鬆開。（AI生成圖）

浴巾晾乾方法【6】完全乾透方可收進衣櫃

浴巾在收納入櫃前，必須確保已必須確保已完全乾透。只要帶有些微殘留濕氣，就可能在密閉衣櫃內滋生霉味，甚至波及其他乾淨衣物。Jo Perks特別提醒，若浴巾已經產生異味，單靠再次晾乾並無法消滅當中的細菌與臭味，此時必須放回洗衣機重新徹底清洗。

浴巾晾乾方法【7】錯位晾法

另外，日本洗衣專家Hana曾指出，最快的浴巾晾乾方法是錯位晾法，將浴巾掛在衣架上時，左右兩側長短不要相同，刻意讓一側較長、一側較短，減少兩層布料重疊的面積。若搭配循環扇由下往上吹，空氣更容易穿過浴巾，大幅提升乾燥速度。

最快浴巾晾乾方法是錯位晾法，將浴巾掛在衣架上時，左右兩側長短不要相同，刻意讓一側較長、一側較短。（AI生成圖）

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