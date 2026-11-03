一粥麵優惠｜雲吞麵/魚腩鯪魚球粥/瑤柱雞柳粥+熱飲$32 再送$5券
撰文：蘇翰林
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一粥麵優惠｜一粥麵推出快閃優惠！指定粥麵連熱飲只需$32！當中包括：瑤柱豬肚雞柳粥、鮮蝦雲吞麵、鮮鯇魚腩鯪魚球粥，還額外贈送$5煲仔飯優惠券，想知優惠詳情，即看下文！
一粥麵優惠【1】指定粥麵連熱飲$32＋送$5煲仔飯優惠券
一粥麵在11月推出「至抵Deal」優惠，逢星期二至六（上午11點至下午5點），指定粥麵套餐連熱飲一律只需$32，更可額外獲贈$5煲仔飯優惠券！
11月3–7日：瑤柱豬肚雞柳粥（原價$45起）
11月10–14日：鮮蝦雲吞麵（原價$44起）
11月17–21日：鮮鯇魚腩鯪魚球粥（原價$54起）
11月24–28日：鮮蝦雲吞麵（原價$44起）
提提大家，每人限購1碗，數量有限，售完即止。另外，此優惠不適用於自助點餐機、手機點餐或網上外賣平台，亦不適用於機場及屯門醫院分店。
一粥麵優惠【2】長者早／茶市惠顧即送熱飲
即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。
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本文作者：蘇翰林
香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。