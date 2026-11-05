7-Eleven｜11.7大折日！48小時全單77折　必掃雪糕/零食/高蛋白奶

7-Eleven｜一年一度7‑Eleven「11.7 大折日」正式登場，今次全單77折優惠更由過往24小時延長至48小時，涵蓋雪糕、飲品、高蛋白食品、零食以至部分家居用品，不少熱銷貨品折後價格相當吸引，無論是日常補貨或是派對囤貨都非常合適。想知道有什麼最值得買，即看下文！



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人氣雪糕大減價｜Häagen‑Dazs平均每件$14.7起

踏入涼秋，不少市民仍會選購冰凍甜點。多款大受歡迎進口雪糕均納入77折範圍，當中 Häagen‑Dazs雪糕杯及雪糕批，10件折實後為$146.3，平均每件$14.7。

Dreyer’s扭紋脆筒及雪糕批10件折實$102.5，平均每件低至$10.3；MÖVENPICK雪葩9件折實$153.3，平均每件$17.1，適合家庭聚會分享。惟部分特別版本雪糕不參與優惠，選購時需要留意。

飲品及高蛋白產品優惠｜維他檸檬茶平均每盒$3.5

注重飲食的上班族及運動人士，可趁優惠補充高蛋白營養產品。Rokeby Farms高蛋白鮮奶昔2支折實$40.1，LABNOSH MAX蛋白飲品折實$23.1。

紙包飲品方面，維他檸檬茶或菊花茶330毫升24盒，折實價$83.2，平均每盒僅$3.5；7‑SELECT100%椰子水折實$9.3，適合辦公室及家居儲存。

酒類同樣有可觀折扣，1664白啤酒等大罐裝折實低至$7一罐；藍妹啤酒、麒麟一番搾500毫升4罐裝，折實$30.8，適合聚會飲用。

熱食、零食必搶清單｜即食雞髀折實$19.3

7‑SELECT多款即食熱食都可享77折，黑椒、瑞士、花雕雞髀折實每件$19.3，只需微波加熱即可食用，作為下午茶或宵夜十分方便。

零食方面，易極無糖薄荷糖折實$10；喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖2盒折實$77；卡樂B薯片3包折實$34.7；淳珍開心果系列脆點折實$37.8，果仁香氣濃郁，適合作為日常小食。除食品之外，部分家居用品例如洗衣珠亦參與折扣。

額外支付禮遇｜WeChat Pay HK減$11、enJoy卡賺3倍yuu積分

除店內77折，消費者可同時使用其他優惠。活動期間，透過WeChat Pay HK消費滿70元，可享$11折扣；使用恒生enJoy卡付款，可賺取3倍yuu積分回贈。

購買指定貨品（如Kolios希臘乳酪、7-SELECT產品、維他奶/維他飲品等）可獲yuu印花，儲夠指定印花即可免費換領指定產品。

7‑Eleven「11.7 大折日」優惠詳情

優惠時間：2026年11月6日早上7時至11月8日早上6時59分，合共48小時。

適用店鋪：全線香港7‑Eleven實體店

折扣規則：一般分店單一發票滿$100，全單77折。港鐵站分店單一發票滿$50，全單77折。

支付額外優惠：WeChat Pay HK滿$70減$11（需先領取券）、恒生 enJoy卡享3倍yuu積分回贈。



注意事項：優惠不適用網購、預購貨品、香煙、奶粉、塑膠袋收費及各類代繳服務；部分貨品只於指定店鋪供應，數量有限，售完即止；折扣以單一發票計算，所有安排以店內宣傳及官方公佈為準。



7‑Eleven「11.7 大折日」

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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