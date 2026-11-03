佳寶限時優惠全場8折｜一連13日大減價！糧油肉類海鮮掃貨攻略

佳寶超級市場｜踏入11月，想買平價糧油食材的街坊要留意！佳寶食品超級市場今日（3日）至星期日（15日）推出限時優惠，一連13日全場貨品享8折，由新鮮蔬果、肉類海鮮，到糧油雜貨、零食飲品全部適用，無論是家庭大量囤貨，還是日常補貨都非常抵買，想知有甚麼優惠詳情、以及掃貨貼士，記得看下去啦！



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佳寶超級市場8折｜優惠亮點

優惠亮點【1】新鮮蔬果與肉類海鮮

時令蔬菜、鮮甜水果全面享8折超值優惠；煲湯燉煮必備的優質新鮮肉類及急凍海鮮均以優惠價發售，輕鬆豐富家庭餐桌。

全場8折超值優惠。

優惠亮點【2】糧油雜貨與耐放日常品

門市擺滿各式食油、大米、麵食、調味料，以及知名品牌零食與飲品。 趁著全場8折，一次過買齊消耗量大的生活用品，節省家庭開支又能免去頻繁補貨的煩惱。

佳寶超級市場8折｜活動詳情一覽

推廣優惠日期：11月3日（星期二）至11月15日（星期日）

優惠內容：全場門市熱賣貨品一律8折

適用地點：全港佳寶食品超級市場全線分店

注意事項：優惠期有限，推廣商品數量有限，售完即止，建議及早到鄰近門市選購。



佳寶超級市場8折｜掃貨小貼士

1.生鮮肉菜海鮮建議按家庭消耗量購買，避免囤放過久影響新鮮度。

2.米油、罐頭、麵食等耐放雜貨，可以把握8折優惠多入貨。

3.部分熱門貨品銷量高，有機會提早售罄，建議可避開高峰時段到店選購。

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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