尖沙咀酒店｜蛋糕限時半價！$119起歎士多啤梨蛋糕／芒果拿破崙

尖沙咀酒店｜蛋糕｜想以親民價錢品嚐星級酒店水準的甜品？近日尖沙咀九龍酒店餅房「咖啡閣 (Coffee Corner)」推出每日限定的傍晚半價優惠，吸引大批甜品迷關注，更在社交平台上掀起熱烈討論，不少網民也大讚質素完勝一般網店！想知道究竟有甚麼人氣款式和搶購攻略？記得看下去啦！



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尖沙咀蛋糕｜網民大讚：性價比完勝網店與連鎖餅店

九龍酒店餅房「咖啡閣 (Coffee Corner)」最近推出每日限定的傍晚半價優惠，消息傳出後，不少網民紛紛在社交平台Threads上分享搶購心得，而且大家都認為，由星級酒店餅廚主理的出品，無論在選料還是口感上都比一般網店更有保證。

網民感慨這個價錢，甚至比自己買食材在家做還要便宜。除了士多啤梨蛋糕之外，若運氣好還可以買到芒果拿破崙、熱情果72%朱古力蛋糕、開心果蛋糕等人氣款式，全部都是酒店餅房出品，層次和用料都有星級水準。

加上半價折實後的價錢甚至比市面連鎖餅店更划算，性價比極高，是用來慶祝生日或慰勞自己的絕佳選擇。

尖沙咀蛋糕｜每日指定時段：原個蛋糕半價清貨

這項貼心的清貨優惠鎖定在每日傍晚時段進行，方便上班族收工後順道購買。

優惠時段：每日傍晚約18:00至18:30。（僅半小時）（實際供應時段及蛋糕售完時間視乎現場人流與清貨進度，建議提早前往排隊）

入手價錢：原個蛋糕（如原價$238之士多啤梨忌廉蛋糕等）折實後只需$119起；而原價$338起之芒果拿破崙折後約$169起。



尖沙咀蛋糕｜有甚麼熱賣款式？

熱選款式包括：人氣極高的士多啤梨忌廉蛋糕、經典的芒果拿破崙、濃郁的熱情果72%朱古力蛋糕，以及大受歡迎的開心果蛋糕等（款式及數量視乎當日實際供應而定，先到先得）。

九龍酒店咖啡閣 (Coffee Corner)

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店大堂

查詢電話：2734 3801

條款及細則：可供選購之蛋糕款式及數量完全視乎當日實際剩餘情況而定（現貨數量有限），售完即止。



張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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