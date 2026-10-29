南山美食｜蔡瀾粵式點心「金鐘罩燒鵝」　土灶荔枝木燒製皮脆爆汁

金鐘罩燒鵝，深圳就1家。



特製金鐘罩明爐，六斤荔枝木只燒一隻鵝

少見的「金鐘罩燒鵝」，最近在深圳發現1家，路過門口就被整排金鐘罩土灶吸引住。這種做法，來自東莞大嶺山，用暴曬過的荔枝柴，帶來淡淡的果香煙薰風味。

圓潤罩身鎖住爐內高温，柴火升騰的熱氣形成循環氣流，整隻燒鵝可以360℃受熱，所以一個土灶只能烤一隻鵝，還要專人看守，算是深圳最麻煩的燒鵝了。燒鵝皮脆肉嫩汁水多，棗紅色外皮，亮如琥珀，誘惑力十足。

出爐只賣黃金1小時

賣不完，就下架

出爐時，店內會敲響黃銅金鐘，鐘聲一響，黃金萬兩，專屬敲鐘儀式，燒鵝只賣黃金出爐1小時，賣不完，就下架。

只用黑棕鵝

9道工序做1隻鵝。黑棕鵝養足90天，肉質緊實，油脂分佈均勻。整鵝要經過選鵝、醃製填料、縫針、吹氣、燙皮、反覆上脆皮水、風乾10小時，整套工序缺一不可，再送入特製的金鐘罩燒製，才有這口薄皮。

醃料由12種天然草本香料調配而成，柔和草本香氣慢慢滲透進鵝肉裏，鋪墊一層温潤傳統醬香。

靈魂搭配：酸梅醬＋辣椒醬＋山楂汁

肥美選下莊，皮脆選上莊

粵菜三味，嶺南酸，廣府辣，粵菜鮮，都能一次品嚐。推薦大家試試肥美的下莊，鵝腿皮下帶着一層薄潤油脂，經過高温烘烤融化，咬開瞬間肉汁迸發，脂香明顯，配上酸梅醬，中和油膩。

貢椒辣椒醬更適合用來蘸底部的鵝血。最後飲一杯山楂汁解膩。上莊則肉質更緊實、油脂偏少，喜歡清爽口感、怕膩的朋友直接衝。下莊99元（人民幣，下同），上莊88元，半隻168元。

吃金鐘罩燒鵝，配酥皮山楂叉燒包＆潮汕隔水燉湯

點心有三寶，除了金鐘罩燒鵝，還有酥皮山楂叉燒包&椰皇燉老雞湯。大家認識蔡瀾粵式點心，都是從手工現做的粵式早茶點心開始的。其實在廣東，點心不只是早茶專屬，晚餐也會點上幾籠過過嘴癮，搭配啫煲、燉湯、小炒，就是一桌地道粵式大餐。

酥皮山楂叉燒包

3種山楂＋叉燒，多層起酥

蔡瀾先生聯合研創的配方，一年就能賣出800萬隻，人氣實打實看得見。堅持每日現包，光是餡料就融合了3種山楂，大五稜鮮山楂+大金星山楂幹+鐵山楂片，慢火熬製成山楂果醬，再搭配肥瘦均衡的上等梅肉燜煮的叉燒餡，慢煨讓肉香與果酸充分融合，恰到好處沖淡叉燒自帶的厚重油脂感。

+ 1

外皮反覆擀制摺疊，酥層蓬鬆輕薄，咬一口酸甜肉香瞬間撲面而來，奶香、鹹香、酸甜三重風味層層交織，超級開胃。不僅適合早茶吃，晚市也可以當做墊腹小點。

椰皇燉老雞湯

遵循潮汕傳統燉湯工藝，隔水慢燉3小時

整隻椰盅，加入純椰水，隔水文火慢燉，喝得這口原汁原味。雞肉鮮醇與椰水清甜交融滲透，湯色澄澈透亮，入口是椰汁的清甜與肉香交織纏繞，雞肉嫩滑不柴，帶着一股淡淡的椰香，清潤回甘。吃完燒鵝後，來一盅解膩正好。

+ 1

還有兩款人氣家常燉湯。「杞皇菊花土豬肉湯」，肥瘦適中的土豬肉，搭配江西金絲黃菊，入口温潤清鮮，土豬肉燉到酥軟綿密，咀嚼時温和肉香緩緩散開。「無花果雪梨瘦肉湯」，新鮮雪梨、蜜香無花果搭配瘦肉慢燉，有着果蔬自帶天然清甜。雪梨燉到軟糯化渣，入口潤喉舒適，湯頭還有無花果的蜜甜，吃完飯後喝上一盅格外舒服。

現炒鑊氣粵菜＆手工點心

1. 蝦皇粉絲煲

煙火氣十足的生焗啫啫煲，掀開蓋子，鑊氣撲面而來。頂部鋪滿個頭飽滿的鮮活大蝦，提前開背去除蝦線，方便入味。粉絲吸飽了蒜蓉湯汁的精華，根根分明，非常爽口。

2. 陳年花雕啫走地雞

人氣廣式啫啫煲，往爆香的蒜子、洋蔥裏蓋上養足120天的惠州鬍鬚雞，淋入陳年花雕酒燜焗鎖香。雞肉外皮微微帶焦，內裏軟嫩多汁，每一塊肉都裹着鹹鮮醬汁，送飯好手。

3. 賽螃蟹鳳眼蝦餃

用鮮榨胡蘿蔔汁做成的餃子皮，師傅手工捏成精緻鳳眼，每隻都包裹大顆蝦仁，再以鮮炸蛋白&魚籽點綴，鮮上加鮮，三重彈嫩，賽過鮮蟹。

還有不少現做點心＆鑊氣粵菜👇👇👇

不妨找天，和家人朋友一起來吃頓粵菜，慢慢品燒鵝、食點心，再飲啖靚湯，每一道都是經典老廣味。

僅此1家，就在南山海岸城，點心供應至晚市

蔡瀾粵式點心，新出的「金鐘罩燒鵝」，目前全深圳只有這南山海岸城這家店能吃到。店外即可看見燒鵝的全部製作過程，巨型燒鵝風乾櫃，一整排的金鐘罩土灶，外加飄揚的柴火香，每個路過的食客都會多看幾眼。

結束一天忙碌後，不妨約上好友，來這裏吃頓舒舒服服的粵菜，順帶嘆幾籠點心，消解整日疲憊。

今天就要去吃猛火燒鵝！

蔡瀾粵式點心（南山海岸城店）

地址：南山區海岸城購物中心一樓西區172號鋪

交通：地鐵2／11／13號線，後海站E2口

營業時間：8:00-22:00

