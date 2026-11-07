廣州美食｜西關竹園70+年老字號竹升麵！雲吞整粒瑤柱入餡超鮮甜

食在廣州，味在西關，三代匠心傳承「西關竹園」。



手工壓制竹升麵、選料精細，把傳統揉進每一根麵裏，把誠意熬進每一鍋湯裏。

傳承三代人，70＋年堅守一碗竹升麵

在廣州人的胃裏，總藏着一碗忘不掉的竹升麵，是從小吃到大、怎麼都吃不膩的踏實味道，是刻在幾代老廣記憶裏的情懷。

載譽無數，實力出圈

西關竹園便守着這份情懷和地道，一做就是70+年。連續八年米芝蓮必比登推薦、登上2025大眾點評必吃榜、獲《舌尖上的中國》認可，榮譽加身，味道依舊如初。

堅守傳統手藝，每一口都是匠心

竹升麵之所以深受歡迎，離不開其獨特的製作技藝。師傅手工挑竹竿壓麵，用力道代替雙手；蹬竹升、反覆碾，揉出銀絲般細麵。

製作全程不加一滴水、不加雞蛋，只用新鮮鴨蛋和麵，蛋香濃郁、麵筋彈韌，是流水線做不出的老廣味道。

用料實在，每日手工鮮包雲吞

雲吞都是每天新鮮包制，鮮肉現剁，現包現賣，都是看得見的真材實料！

一碗好湯底，是竹升麵的靈魂

一碗正宗竹升麵，湯底講究鮮、香、清。選用豬骨、大地魚、蝦子、蝦皮、瑤柱等慢火熬足4小時，湯色金黃清澈，鮮味濃郁不濁，與彈牙竹升麵是絕配。

新品一登場就成街坊心頭好

1. 瑤柱雲吞麵

新品瑤柱雲吞麵，街坊吃過都稱讚！每隻雲吞都包了完整一顆瑤柱，搭配緊實鮮肉，吃起來更惹味。

咬開雲吞瞬間，瑤柱的鹹鮮回甘在口中層層散開，温潤不膩。竹升麵入口嗦嗦聲，蘸着醋吃，酸爽提鮮，層次更絕！

2. 瑤柱淨雲吞

每個雲吞薄薄的外衣之下，都包裹着完整瑤柱，足夠大方！雲吞皮一咬就破，鮮味在舌尖裏激盪。不管是早餐還是正餐，這碗暖乎乎的瑤柱淨雲吞，能治癒所有味蕾。

3. 乾炒牛河

乾炒牛河，上桌就被香迷糊！河粉薄而透亮，滑嫩不黏牙，牛肉片鮮嫩多汁，搭配豆芽、葱段大火快炒，鍋氣十足，鹹香入味。

經典好味，穩定發揮

1. 蟹膏雲吞麵

圓滾滾的蟹膏雲吞鋪滿，看着就有食慾，湯汁透徹鮮亮，吃之前先喝上一口熱湯，再吃雲吞，是老廣們心照不宣的吃法。

蟹膏的濃郁鮮香，正是這碗麵的靈魂所在。蟹膏與鮮肉相融，將雲吞的鮮度層層拔高。竹升麵根根分明，韌性十足，每一口都是舌尖盛宴，當之無愧的招牌必點！

2. 蟹子鮮蝦淨雲吞

一口爆珠的快樂，全在這份蟹子鮮蝦淨雲吞！皮薄餡足，蟹子在口中噼裏啪啦爆開，蝦仁Q彈鮮甜，鮮肉軟糯入味，三重口感碰撞，鮮味直線上升！

3. 牛腩湯麵

精選優質牛腩，文火慢燉數小時，燉得軟爛入味，肉香濃郁，肥瘦相間吃着不柴不膩。搭配醇厚牛腩高湯，湯汁濃郁鮮香，勁道竹升麵吸飽湯汁，入口滿是肉香。

+ 1

4. 炸醬肉沫撈麵

炸醬肉沫撈麵，乾撈星人狂喜！肉沫顆粒分明，炸醬醇厚鹹香適中，攪拌至每一根麵條都均勻裹上炸醬，色澤誘人，口感豐富不單調。

5. 蝦子撈麵

現煮竹升麵撒上滿滿鮮香蝦子，趁熱攪拌均勻，滿嘴是蝦子的鮮醇，一口吃出經典風味。

6. 炸雲吞

外酥裏嫩+解饞神器=炸雲吞！咬開外皮酥脆掉渣，內裏餡料鮮嫩，蘸上秘製酸甜醬，解膩又提香！

西關竹園．雲吞竹升麵

北京路店地址：廣州市越秀區教育路1號

營業時間：周一至周日 09:30-22:30

聯繫電話：18816839668

石牌店地址：廣州市天河區新陶北街8、10、12號

營業時間：周一至周日 10:30-20:00

聯繫電話：19584448491

鶴洞店地址：廣州市荔灣區鶴洞路16-2號A106、A107號

營業時間：周一至周日 09:30-21:00

聯繫電話：18402025606

寶悦坊店地址：廣州市海珠區寶業路寶悦坊南區3棟1層111-2、112號

營業時間：周一至周日 09:00-20:30

聯繫電話：18011967271



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