啤酒支裝長頸有何用？以為是造型就錯了！釀酒專家揭3關鍵防變苦

啤酒｜不少人飲支裝啤酒時，都習慣直接握住長長的瓶頸暢飲，甚至以為長頸玻璃瓶設計只是為了造型帥氣或方便手持。然而，美國釀酒師協會指出，這個看似普通的樽頸，其實是為守住啤酒新鮮度與味道的關鍵！另外，專家教路3招倒啤酒技巧。想知更多？即看下文！



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啤酒｜長樽頸的作用？專家揭3大關鍵

釀酒與包裝專家指出，啤酒對溫度與氧氣極為敏感，一旦保存不當便會迅速流失風味。樽頸的設計正是為了解決以下三大難題：

啤酒長樽頸原因【1】隔絕手掌體溫：

英國自釀酒與居家食品製作用品電商網站（Do It At Home Ltd）指出，飲用時握住瓶頸，能避免手掌直接接觸瓶身。此舉可大幅減緩體溫傳導至冰涼啤酒中，防止酒液快速回溫，從而避免啤酒因升溫而「走氣」及釋出苦澀感。

手掌直接接觸瓶身傳導至冰涼啤酒中，啤酒因升溫而走氣及釋出苦澀感。（AI生成圖）

啤酒長樽頸原因【2】控制灌裝泡沫：

根據美洲釀造大師協會《Master Brewers Association of the Americas (MBAA)》的裝瓶工藝標準，啤酒廠在高速灌裝時，酒液撞擊會產生大量泡沫。較長的瓶頸能提供緩衝空間以控制泡沫溢出；同時，生產線會利用「高壓噴泡」技術，藉由泡沫將瓶內的空氣完全擠出後才封蓋，藉此防止啤酒氧化變質，避免產生俗稱的「紙皮味」。

啤酒長樽頸原因【3】啤酒花香氣更出眾

英國自釀酒與居家食品製作用品電商網站（Do It At Home Ltd）指出，瓶頸預留的空間，能將揮發的麥芽與啤酒花香氣聚集在瓶口位置，令飲用者在開瓶及飲用時，香氣能直接撲鼻而來。

瓶頸預留的空間，能將揮發的麥芽與啤酒花香氣聚集在瓶口位置。（AI生成圖）

倒啤酒成杯都是泡？3步倒出黃金比例

在家中亦能倒出酒液清澈、泡沫綿密不溢的啤酒？國際侍酒師與啤酒認證機構（Cicerone Certification Program）建議以下3步：

【1】杯壁微濕降阻力： 倒酒前先用清水沖洗酒杯內壁。濕潤的杯壁能消除微小的灰塵與粗糙表面，減少氣泡生成。

【2】45度斜角貼壁緩倒： 將酒杯傾斜45度，瓶口貼近杯壁中段（切忌高空直衝杯底），讓啤酒順著杯壁緩緩滑下，大幅降低撞擊力。

將酒杯傾斜45度瓶口貼近杯壁中段，讓啤酒順著杯壁緩緩滑下。（AI生成圖）

【3】七分滿回正收尾： 當酒液倒至約七分滿時，慢慢將酒杯扶正，並稍微拉高瓶口直衝酒液中心，打出約2至3厘米厚的綿密泡沫層，能有效鎖住酒香並隔絕空氣。

無泡倒法或引發飲酒後胃脹氣

除了美觀與鎖香，倒酒時刻意擊出泡沫更有保護腸胃的科學依據。不少人為了避免泡沫溢出，刻意貼著杯壁極為緩慢地傾倒，使整杯啤酒平靜無泡，但國際認證侍酒師培訓機構 Cicerone Certification Program 與資深侍酒大師指出，這種「無泡倒法」往往是引發飲酒後胃脹氣的罪魁禍首。

每瓶啤酒在灌裝時都鎖住了高壓溶解的二氧化碳（CO2），若未在杯中經過適度衝擊將部分二氧化碳釋放轉化為泡沫層，這些飽和氣體就會在喝下肚後，被高達 37°C 的人體體溫在胃部瞬間加熱激發，氣體急劇膨脹便會造成嚴重腹脹甚至胃痙攣反胃。

因此，依照 45 度角斜倒至半滿後扶正直衝、打出約2至3厘米（約一吋）厚綿密泡沫層的倒法，不僅能預先釋放多餘氣體舒緩腸胃，上層由啤酒花苦味酸與麥芽蛋白質交織而成的泡沫屏障，更能長效鎖住酒香揮發，實現風味與體感的黃金平衡。

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