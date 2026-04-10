德國手信｜11大必買推薦　經典白鑞手工啤酒杯　鑊/水溶片/護膚品

到德國會想買什麼呢？只知道德國啤酒就太可惜了～還有許多好東西必買，拿來當伴手禮（手信）也適合！像是德國鍋具絕對是經典，德國藥妝店也是好逛到不行，不僅有眾多厲害的商品，別的地方賣貴的，這裡通通超便宜！

※因商品價格變動及匯率波動，文內價格僅供參考



本期小編就要帶大家到德國，瞧瞧必買商品有哪些！

德國11大必買手信

+ 8

1. WMF 鍋具：主婦最愛，烹飪好幫手

首要推薦的德國必買就是超好用的鍋具，其中WMF最有名的是壓力鍋（鑊），不鏽鋼鍋也很推薦，導熱性快、保溫性高、省瓦斯是它最大特性，是送老婆或媽媽最好的禮物，也是許多人去德國旅行列為必買的商品之一！

小編小提醒：WMF鍋具分為德國製和大陸製，在好市多也可以看到，但兩種價差大，介意的人請確認是印Made in Germany唷



2. ROSSMANN 發泡錠：經濟實惠的藥妝產品店

小編之前就喝好一陣子這品牌的發泡錠（水溶片）呢！Rossmann其實是一家藥妝店，這款發泡錠就是他們自家的產品，價格超便宜，種類很多，可以按照自己的需求選購。在德國買超便宜，換算成台幣是銅板價，買來分送親朋好友也很適合。

小編偷偷說：還有Dm這間藥妝店也是超級好逛的唷～簡直就是伴手禮天堂



3. Balea

Balea 安瓶

德國必買的保養品之一，這款安瓶CP值很高，不僅是相當大眾化的品牌，更是許多美妝部落客的愛用品，有機會大家一定要用看看。

Balea 時空膠囊

德國的藥妝店雖然沒有日本的那麼豐富，品項也較以自家產品為主，但這一項絕對必買！時空膠囊系列，功效從Q10豐盈、海藻保濕、熟齡抗老到眼周拉提都有，在德國購買超便宜，價格1歐元有找，都來德國了怎麼能不買呢！

4. 百靈油：居家必備良藥

百靈油絕對是德國必買，號稱可內服外用，有像萬金油一般的功能，頭痛、喉嚨痛、蚊蟲叮咬時可以擦，喉嚨痛的時候也可以幫助舒緩，呼吸也會感覺比較順暢，幾乎是居家必備良藥。小編朋友去德國絕對會請他幫忙買回來！

5. 小甘菊護手霜：保濕超足夠，萬用隨身必備乾燥救星

這款小甘菊護手霜在很多地方就見得到，但相對德國貴了不少！在德國的天氣相當乾燥，如果想要在當地購買保濕類產品，這款護手霜相當推薦，尤其是女生走路磨腳、冬天皮膚乾燥，都可以拿這款小甘菊護手霜來抹，重點容量很適合隨身攜帶，絕對是德國必買！

6. 德國啤酒杯：每個城市都有獨特的圖案

德國的啤酒讓許多人嚮往，這款白鑞手工啤酒杯帶有德國文化及風土民情的味道，每個地方都有屬於當地城市的圖案，雖然價格不是很親民，但可以退稅，由於樣式實在太特別，強力推薦大家一定要買一個做紀念！

+ 9

7. 小熊軟糖

Haribo

小編超愛！Haribo小熊軟糖是德國的國民點心，打折時一包僅約0.65歐元，便宜到不要不要的，很適合當作旅行途中的小零嘴，或是分送給親友的伴手禮！雖然在好市多也可以找到，但就是要在當地買才便宜呀！

Bären-Treff

前面提到的Haribo雖然是市面上最常見的、最大眾化的，但當你真正來到德國時，絕對要試試看Bären-Treff 的小熊軟糖，好吃程度可是會讓你驚豔，相比之下它更是軟Q！由真正的果汁及植物提煉而成，果香更是天然，連素食者也可以食用的小熊軟糖哦，絕不添加人工色素及防腐劑，口味多達100多種，可惜只有在德國才買得到唷～

8. Ritter Sport 巧克力：經典不敗的巧克力，超級好吃！

不曉得大家有沒有在超商看過這款巧克力（朱古力）？小編當時看到這款巧克力的價格瞬間心碎，怎麼那麼貴，所以來到德國時絕對不要錯過機會！德國超市就買得到哦（通常會放在收銀機附近），不只有許多德國限定口味，重點是原價就已經很便宜，碰上折扣時，更是讓人買到手軟呢。

9. FISHERMAN’S FRIEND 喉糖：超級涼的薄荷糖

小編的德國朋友大力推薦這款！這款產品在德國可是家喻戶曉，由於電視廣告強力放送，加上滑稽有趣的廣告內容深入人心，綠色款為薄荷口味，聽說勁涼到不行呢！還有其他種口味，像黃色款是檸檬、藍色是更涼的薄荷、白色是甘草、紫色是櫻桃，以及不時推出的限定口味。

10. 柏林小綠人：東德的經典代表紀念品

德國柏林號誌燈上的小人不但是個品牌，也推出獨家紀念品，只有這裡才有哦～柏林有著複雜的歷史，二戰結束後被分為東西德獨自發展，當時的東柏林使用具趣味性的人物設計，來作為號誌燈吸引更多路人目光，而在柏林圍牆倒下且東西德合併時，東柏林順利地保留下了這個創意。下次來到柏林時，記得找找看哪邊是以前東德、西德，最後也別忘了買來當伴手禮唷～

11. Rimowa 行李箱：超好用的精品行李箱

出國玩時用的行李箱真的很重要！這款Rimowa堪稱是行李箱界的LV，材質非常好，輪子也超好拉，單純拖它走路感覺都有風XD，相信有許多人在物色行李箱都看過這品牌吧～但看到價格實在下不了手，所以小編現在要分享一個好消息，在德國買超划算，直接買一個裝其他紀念品帶回家吧！

小編偷偷說：聽說在慕尼黑的「Lederwaren Hetzenecker」買最便宜哦，不僅能退稅，有時還會祭出折扣優惠呢！



小編之前也總以為德國就是啤酒、豬腳跟小熊軟糖好買而已，但其實德國是個購物天堂呢！逛一趟藥妝店，幾乎就能「購買紀念品」這項行程完成，有夠好買的啦～

延伸閱讀：

【歐洲臥鋪火車ÖBB Nightjet】省時省錢、躺著遊歐！附線上訂票教學

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【11大德國必買推薦】誰說到德國只能喝酒？鍋具、藥妝超好買！】