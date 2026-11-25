【Black Friday黑五2026】雙11過後，年度最強的美國感恩節購物日——黑色星期五（Black Friday）及 Cyber Monday 即將登場！各大網店紛紛推出超值減價，無論是百貨公司、電子數碼、時尚服飾、家居用品抑或美妝護膚通通有折。已有不少平台搶先釋出優惠，下文將持續更新各大網購熱點的減價情報，讓你買得更精明、更抵！

感恩節、黑色星期五和網絡星期一是什麼時候？

感恩節（Thanksgiving）：2026年11月26日 星期四

定於每年11月的第四個星期四，不少網店會在這天率先推出「Thanksgiving Deals」早鳥折扣，為緊接而來的 Black Friday 揭開序幕。

黑色星期五（Black Friday）：2026年11月27日 星期五

黑色星期五的折扣通常是全年最抵的購物日，推出「24小時閃購」和「單日特價」，許多商品更會跌至全年最低價，絕對不能錯過。

網絡星期一（Cyber Monday）：2026年11月30日 星期一

Cyber Monday延續黑色星期五優惠，而電子產品在 Cyber Monday 的優惠通常會是最強，大家可以好好留意一下！

Black Friday優惠2026｜A.百貨公司優惠

Black Friday優惠1. iHerb

黑五購物節限時優惠 | 超過20,000件商品最高享30%折扣！

優惠期：2025年11月18日 至 2026年12月2日

優惠碼：NOVAPAC26

Black Friday優惠2. Watsons 屈臣氏

黑五購物激賞｜易賞錢會員網店買精選滿 $950，送精選好禮乙份

優惠期：2025年11月23日 至 11月30日

優惠碼：DEAL950

Black Friday優惠3. Farfetch

黑五優惠｜購買精選折扣商品滿HKD $1,200 可享額外 8 折

優惠期：2025年11月18日6PM 至 12月2日5PM

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Black Friday優惠4. Selfridges

會員限定｜美妝產品及禮物低至 7 折

優惠期：即日起 至 另行通知

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Black Friday優惠2026｜B.旅遊優惠

Black Friday優惠5. Booking.com

黑色星期五優惠｜全球住宿預訂享最高 6 折優惠

優惠期：2026年11月19日 至 2026年12月2日

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Black Friday優惠2026｜C.電子產品優惠

Black Friday優惠6. Casetify

多買多平｜買一件 85 折、買兩件 75 折、買三件 7 折、買四件或以上 65 折

優惠期：即日起至另行通知

優惠券：BFSALE26

Casetify Black Friday 黑色星期五優惠 (Casetify官網)

Black Friday優惠7. Dyson

精選單品優惠 65 折，節省高達 $2,500

優惠期：2026年11月20日 至 2026年11月30日

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Black Friday優惠8. 豐澤

Black Friday黑五Super Deal｜900+ 精選商品低至29折

優惠期：2026年11月23日 至 11月30日

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Black Friday優惠9. Lenovo

精選電腦產品低至 55 折，輸入優惠碼可享優惠最多額外減 $500

優惠期：2026年11月18日 至 12月1日

優惠碼：HKBFCMDEALS

Black Friday優惠2026｜D.運動品牌優惠

Black Friday優惠10. Puma

網店購物訂單滿$1,500減$200；滿$1,200減$100

優惠期：2026年11月19日 至 2026年12月15日 23:59

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Black Friday優惠11. Adidas

精選單品低至 3 折買3件享額外30%折扣

優惠期：2026年11月24日 至 11月30日

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Black Friday優惠12. Columbia

精選產品低至 5 折，全單購滿$1,000再減$100、$1,800再減$200、$3,000再減$500

優惠期：2026年11月15日 至 另行通知

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Black Friday優惠13. Catalog

網店獨家｜黑五購物優惠全場精選低至一折起，全單購滿$900再減$50

優惠期：2026年11月25日至12月4日

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Black Friday優惠2026｜E.時尚服飾優惠

Black Friday優惠14. UGG

全場精選款式優惠價 3 折起，購買兩對商品可享額外 8 折

優惠期：2026年11月14日 至 另行通知

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全場精選產品購滿$2,000減$200，購滿$3,500減$500

優惠期：2026年11月14日至 另行通知

減$200優惠碼：UGBF200

減$500優惠碼：UGBF500

Black Friday優惠15. UNIQLO

UNIQLO感謝節｜精選產品限時優惠，首3日購物送曲奇，購滿$500送多功能毛毯抱枕（每日限量）

優惠期：2026年11月20日 至 2026年11月26日

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Black Friday優惠16. 連卡佛 Lanecrawford.com

精選商品低至 2 折，單筆消費滿 7,000 即可再享額外 9 折

優惠期：2026年11月26日 至 12月31日

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Black Friday優惠17. HBX

黑五限時優惠｜精選商品最高享 6 折優惠

優惠期：2026年11月20日9AM 至 另行通知

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Black Friday優惠18. Swarovski

精選款式優惠高達 7 折，購買 2 件享額外 9 折，購買 3 件或以上可享額外 8 折

優惠期：2026年11月25日至11月30日

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Black Friday優惠19. Charles & Keith

精選貨品低至半價

優惠期：即日起 至 另行通知

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Black Friday優惠20. Teva

全場買 1 件 85折， 2 件 8 折，部份款式可享5折再8折

優惠期：2026年11月20日至12月1日

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Black Friday優惠21. Monica Vinader

指定首飾低至 5 折

優惠期：已開始

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Black Friday優惠22. Love, Bonito

全網買2件享85折，買3件享8折，買4件享7折

優惠期：2026年11月24日至 11月29日

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Black Friday優惠22. ASOS

使用優惠碼指定貨品 75 折

優惠期：已開始

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Black Friday優惠2026｜F.美妝品牌優惠

Black Friday優惠23. Sephora

Sephora會員或提前登記用戶｜全網產品買滿$1,200可享 75 折優惠

優惠期：2026年11月26日12AM 至 11月29日

>> 立即購買 <<

新用戶｜全網產品享 85 折優惠

優惠期：2026年11月26日12AM 至 11月29日

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Black Friday優惠24. Olive Young

全年最強優惠｜指定產品低至半價

優惠期： 2026年11月22日 至 2026年11月28日（韓國時間）

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購物車滿額可享額外9折／8折，另有單品券

優惠期： 2026年11月22日 至 2026年11月28日（韓國時間）

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Black Friday優惠25. Currentbody

全線產品輸入優惠碼可享優惠額外 8 折

優惠期：2026年11月16日 至 2026年12月7日

優惠碼：BF20

Black Friday優惠26. Estée Lauder

全網產品 8 折優惠（至臻系列／套裝除外），再送價錢 $800 限定產品

優惠期：2026年11月16日 至 2026年12月7日

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Black Friday優惠27. Lookfantastic.com

指定產品低至 7 折，輸入優惠碼可享額外95折（每日更新）

優惠期：即日起 至 另行通知

95折優惠碼：EXTRA

Black Friday優惠2026｜G. 其他優惠

Black Friday優惠28. NordVPN

指定兩年方案最高減80%＋送3個月

優惠期：即日起 至 2026年12月9日

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Black Friday優惠29. Myprotein

香港黑五優惠全站 42 折

優惠期：2026年11月26日 至 2026年12月1日

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Black Friday優惠30. Allianz 安聯旅遊保險

所有計劃 55 折，小童半價，多人同行全單額外 9 折

優惠期：2026年11月1日 至 2026年11月30日

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