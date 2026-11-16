深圳超市¥9.9藍莓愈大愈好？內地母子吞巨莓腹瀉　醫生揭致病陷阱

藍莓｜深圳超市｜藍莓含有豐富的花青素，具有抗氧化和護眼功效，不少人都會買來吃。早前內地出現巨大藍莓，有一名母親特意買了超大藍莓給家人補營養，但吃完後自己和孩子卻接連出現腹脹、輕微腹瀉的情況。求醫後，消化內鏡醫生告知，因食過量超大藍莓，而加重了腸胃負擔所致。想知為甚麼吃藍莓會腹瀉？即看下文！



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藍莓｜內地母子吃巨大藍莓後出現腹瀉

內地各超市近期湧現每盒低至約¥9.9的特大藍莓，吸引不少港人及內地民眾嘗鮮。然而。有內地媒體早前報道，江蘇南京一名張女士早前特意購買了直徑達3厘米的超大藍莓為家人進補，豈料與孩子進食後雙雙腹脹腹瀉送院。

南京市婦幼保健院消化內鏡中心主任張為民指出，出現腹瀉正是因為食用過量超大藍莓，而加重了腸胃負擔所致。他更指，不少人認為 「藍莓越大越有營養」，其實並不是。

藍莓｜為甚麼吃藍莓會腹瀉？

吃藍莓腹瀉原因【1】果酸、鞣酸濃度偏高

至於為甚麼吃巨大藍莓會傷胃？張為民提到，這是因為高果酸與 「物理摩擦」 雙重刺激。超大藍莓多因生長周期短、催大處理等因素，導致果實內果酸、鞣酸濃度偏高。這些酸性物質會直接刺激胃黏膜，對於本身有胃炎、胃潰瘍的人群，極易誘發燒心、反酸。

藍莓腹瀉原因【2】果肉纖維粗硬

同時，超大藍莓果肉往往較酥鬆、纖維粗硬，進入消化道後如同 「微小磨料」，會機械性摩擦腸壁，促進腸道蠕動加速，導致腹脹、腹瀉。

除了引發消化道物理摩擦與腹瀉外，高濃度鞣酸（Tannic acid）水果如果空腹過量食用，還暗藏胃石症（Gastric Bezoar）風險。

國內外臨床消化科研究指出，未完全成熟或催生膨大的漿果含有較多可溶性鞣酸，當進入胃部接觸到強酸性胃液時，易與胃蛋白酶及食物殘渣凝結形成不溶於水的沉澱聚合物。若本身患有胃排空遲緩或胃黏膜損傷，這些膠狀塊狀物積聚胃底便難以排出，嚴重者甚至需透過消化內鏡進行碎石手術。因此，醫學界一致建議腸胃脆弱者切忌空腹進食藍莓，每次份量宜恪守於50至100克之內，並在飯後半小時進食，方能安全享受超級食物帶來的護心降糖效益。

超大藍莓果肉纖維粗硬，會促進腸道蠕動加速，導致腹脹、腹瀉。（AI生成圖片）

藍莓吃後腹瀉原因【3】含山梨醇 有輕瀉作用

藍莓天然含有山梨醇，這是一種糖醇類物質，具有輕瀉作用。超大藍莓由於個頭大，單顆山梨醇含量更高，遠超腸胃的代謝閾值。對於乳糖不耐受或腸道敏感人群，攝入後會在腸道內吸水膨脹，導致排氣增多、腸鳴音亢進，嚴重時會引發急性水樣腹瀉。

藍莓｜藍莓有甚麼好處？

台灣營養師薛曉晶曾在社交媒體Facebook上分享，根據《J Nutr》2025年報告中提到，藍莓中富含的類黃酮與酚酸，不僅具有高度抗氧化力，還能在多重層面對抗慢性病風險。研究指出，這些成分能有效降低血液中的總膽固醇與壞膽固醇（LDL），同時穩定血壓、改善胰島素敏感度，是對抗代謝綜合症（MetS）與糖尿病的重要輔助因子。

藍莓｜怎樣吃最有效？

薛曉晶亦建議大家一天攝取50至75克的藍莓為佳，同時亦可搭配脂肪類食物，例如堅果、乳酪等，可以吸收得更好，但要記得避免與高糖甜點一起吃。另外，大家也可以冷凍方法保存藍莓。

她表示，在早上，大家可以搭配燕麥、堅果製成活力滿分的早餐碗；下午則可搭配腰果；而到晚上可以將冷凍藍莓加入氣泡水中，製成抗氧睡前水果茶。

營養師建議大家一日攝取50至75克的藍莓為佳。（AI生成圖片）

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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