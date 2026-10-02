深圳超市｜Walmart沃爾瑪福田店登場　免會員4必買！免費送椰子水

深圳｜北上｜超市｜近年港人北上時，都會選擇到大型超市掃貨，但當中不少也需要付費申請會員卡才可以進入。其中一間超市Walmart（沃爾瑪）將於10月11日登陸深圳福田KK ONE，重點是不用做會員就可入去購物！他們更推出4大開幕優惠，包括下載App即有抽獎機會，而且100%中獎。想知還有甚麼優惠？即看下文！



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深圳超市Walmart｜10.11開幕 免會員卡進入

Walmart位於深圳福田KK ONE的全新分店將於10月11日開幕，是廣東省第一間全新一代中型門店，店舖面積達3,000平方米（約32,000呎），將有過萬款選品供大家選購，而且不用付費做會員就可以入去掃貨，非常適合港人假期去逛。

雖然Walmart新店還未開幕，福田仍有不少超市可以逛，包括位於領展中心城的小象超市，同樣佔地逾3萬呎。

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深圳超市Walmart｜有甚麼必買？

Walmart有售賣的貨品五花八門，除了有零食，也有不少新鮮食品。其中不少網民大推沃集鮮4.0純牛奶、沃集鮮100%NFC橙汁。另外，海鹽玉米片和金沙鹹蛋黃薯片也是必買零食之一！想吃甜品，大家可以選擇瑞士卷、厚酥蛋撻、爆香麻糬等烘焙食品。

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深圳超市Walmart｜大派4大優惠

為慶祝新店開幕，Walmart亦在開幕期間大派4大優惠：

深圳超市Walmart開幕優惠【1】免費派發3萬份椰子水

只要在10月11至15日期間，在KK ONE合作商戶消費，憑當日有效消費單據到Walmart，即可免費獲得420毫升的椰子水一支，每日限派6,000支，數量有限，先到先得。

深圳超市Walmart開幕優惠【2】下載App抽獎 100%中獎

新用戶由即日起至10月17日期間下載Walmart的App，即可領取刮刮樂一張，而且100%中獎！

深圳超市Walmart開幕優惠【3】免費派發咖啡

大家只要在10月9至16日期間，在社交媒體上發布KK ONE新店開幕及Walmart咖啡車的內容，並加上指定的標註字眼，即可免費獲贈一杯咖啡，每日限量500杯，送完即止。

深圳超市Walmart開幕優惠【4】消費送帆布袋

在10月11至17日期間，於Walmart消費實付滿¥128，即送主題限定的帆布袋，限量派15,000個，先到先得，送完即止。

深圳福田KK ONE Walmart詳情

地址：深圳市福田區下沙地鐵站KK ONE南區負一層B124

開幕日期：2026年10月11日

交通：深圳地鐵9號線到下沙站B出口



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