香港按摩店SPA推介優惠｜想歎五星級水療服務，其實只要懂得選擇，留在香港一樣可以平價享受頂級按摩！現時不少按摩店都有買1送1優惠，啱晒結伴同行。「好食玩飛」頻道已為大家精選11間香港按摩中心，包羅多個高性價比套餐，例如邊歎無邊際泳池、送名牌下午茶及免費泊車等，最平甚至只需$11！值得一提的是，即日至2026年21月23日有限定優惠，預訂時輸入推廣碼【01XMAS】更可享滿$1,000即減$120！詳情即睇下文！



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香港按摩店/SPA推介【1】香港W酒店 Bliss®Spa｜72樓無敵海景／獨家買1送1生日優惠

位於香港W酒店72樓的Bliss®Spa坐擁開揚的維港景色，環境充滿空間感，向來是人氣之選。首推買1送1豪華生日套餐，不但包1磅招牌蛋糕及香檳，並可於私人休息室慶祝，還可歎60分鐘招牌身體按摩揉散勞損，及免費享用全港最高室外無邊際泳池及海景健身中心。

另一推介「ELEMIS面部護理」更低至47折，單次護理已能深層保濕及淡化細紋，為轉季乾燥肌急救！此外亦有「60分鐘魚子身體按摩或抗衰老護膚」及「75分鐘雙人訂製紓緩身體護理」，後者更包30分鐘浪漫海景泡浴，最適合情侶拍拖放鬆身心！

香港W酒店

豪華生日套餐（包60分鐘按摩及設施通行證）

優惠價：$3,900（原價$9,753）

ELEMIS專業煥活面部護理（包設施通行證）

優惠價：$968（原價$2,090）

60分鐘魚子身體按摩或抗衰老護膚

優惠價（2人同行）：$3,600｜人均$1,800（原價$7,484）

75分鐘雙人訂製紓緩身體護理（包30分鐘海景泡浴）

優惠價：$2,980｜人均$1,490（原價$5,850）

優惠期：即日至2026年12月31日

搶先預約SPA

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



香港按摩店/SPA推介【2】海洋公園萬豪酒店 THE SPA by HARNN｜泰國人氣香薰品牌／罕有親子SPA低至47折

放假想歎正宗泰式按摩，又不想花時間搭飛機或過關同人迫？位於黃竹坑香港海洋公園萬豪酒店的THE SPA by HARNN，作為全港首間引入泰國知名香薰品牌HARNN的水療中心，主打正宗泰式古法推拿配合天然植物精油，獨立套房更是充滿泰式度假風情，讓你在頌缽的沉穩聲頻與草本香氣包圍下放鬆心情！

對於經常坐Office累積肩頸勞損的打工仔，推介「雙人90分鐘排毒按摩」或「刮痧面部護理」，技師以獨特手法深層推開緊繃筋膜。如果想趁放假帶小朋友去玩兼自肥，這裡的人氣「親子1大1小按摩套票」（小孩須6-12歲）絕對是媽媽們的放鬆救星！人均只需$499起！

香港海洋公園萬豪酒店 THE SPA by HARNN

親子1大1小60分鐘泰式香薰油按摩

優惠價（2位）：$998起｜人均$499起（原價$2,106.5起）

90分鐘泰式香薰推油及頭肩頸按摩（送氣泡酒）

優惠價（1位）：$950

雙人90分鐘泰式排毒按摩（包手部蜜蠟護理）

優惠價（2位）：$1,888｜人均 $944（原價$3,410）

雙人90分鐘金色療癒按摩及刮痧面部護理

優惠價（2位）：$2,500起｜人均$1,250起（原價$3,630起）

優惠期：即日至2026年12月31日

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香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



香港按摩店/SPA推介【3】沙田凱悅酒店Melo Spa｜海景獨立房／半價深層肌肉按摩／免費泊車

位於沙田凱悅酒店的Melo Spa設有面向吐露港或翠綠山景的獨立套房，配合大自然景致，最適合情侶或閨密來個短線充電。對於長期對著電腦導致肩頸背痛的打工仔，首推半價的「港式深層肌肉按摩」，技師結合瑞典式及指壓手法重點推開緊繃肌肉；聖誕更有低至55折的「雙人排毒香薰浴及按摩」，浸浴排毒之餘更包高達6小時免費泊車及泳池通行證，自駕遊回本必選！

沙田凱悅酒店

75分鐘港式深層肌肉及頭部按摩（包4小時泊車）

優惠價（1位）：$980（原價$2,192）

雙人120分鐘排毒香薰浴及按摩（包6小時泊車）

優惠價（2位）：$2,980｜人均$1,490（原價$5,460）

雙人Melo特色及頭部按摩（包6小時泊車）

60分鐘優惠價（2位）：$2,148｜人均$1,074（原價$4,298）

90分鐘優惠價（2位）：$2,610｜人均$1,305

優惠期：即日至2027年5月31日

搶先預約SPA

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



香港按摩店/SPA推介【4】尖沙咀帝苑酒店Sky Club｜福布斯四星評級／半價深層肌肉按摩連下午茶／低至5折

想趁放假為自己安排一個高質的Me Time，不妨試試尖沙咀帝苑酒店17樓的Sky Club！這間水療中心連續兩年榮獲福布斯旅遊指南四星評級，質素有保證。對於經常久坐辦公室、肩頸繃緊的打工仔，推介低至半價的「90分鐘深層按摩及身體磨砂」套票。理療師會以緩慢深層的按壓手法揉散勞損結節，療程後更可品嘗酒店人氣名物蝴蝶酥配養生茶，指定套餐更包埋Crown Club單人下午茶及健身室通行證，一次過包辦食玩歎大半日行程！優惠低至5折！

尖沙咀帝苑酒店Sky Club

60分鐘深層肌肉按摩（包桑拿及健身室通行證）

優惠價（1位）：$1,050（原價$1,725）

90分鐘深層按摩及身體磨砂（包Crown Club下午茶）

優惠價（1位）：$1,380（原價$2,770）

優惠期：即日至2026年12月31日

搶先預約SPA

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店



香港按摩店/SPA推介【5】香港康得思酒店「川」水療中心｜多項國際水療大獎／水腫救星／低至73折

經常OT熬夜引致全身水腫，位於旺角康得思酒店的「川」水療中心絕對是去水腫首選。中心屢獲《Time Out香港》及多項國際水療大獎，主打結合中醫五行及陰陽理論的針對性療程，配合東方色彩雅致裝潢，讓你瞬間放慢生活步伐。現時指定套餐低至73折，更免費包辦泳池及桑拿通行證，完美打造半日Me Time！

當中首推「90分鐘淋巴按摩」，治療師會運用排毒紓壓精油配合輕柔精準手法，刺激淋巴系統並排走體內多餘水分與毒素，重塑輕盈體態。若感覺全身僵硬，必試「90分鐘深層抗累護理」，一次過包辦45分鐘背部推油、15分鐘草藥球熱敷按壓及30分鐘KERSTIN FLORIAN面部深層潔淨，由內到外驅走長期肌肉痠痛與暗啞氣息。

香港康得思酒店「川」水療中心（Chuan Spa）

90分鐘淋巴按摩

優惠價：$1,240｜原價$1,705

90分鐘深層抗累護理（含45分鐘背部按摩、15分鐘草藥球及30分鐘面部護理）

優惠價：$1,200｜原價$1,650

＊以上套餐均包水療中心一日通行證、3小時免費泊車，及送$300療程禮券

優惠期：即日至2026年12月31日

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香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



香港按摩店/SPA推介【6】美麗華酒店Mira Spa｜屢獲世界水療大獎／任用無邊際泳池／半價優惠

想在尖沙咀鬧市尋找一處高質的放鬆空間？位於美麗華酒店的Mira Spa，曾榮獲「世界水療大獎」的香港最佳酒店水療，並連續多年奪得世界水療大獎之「香港最佳日間水療」殊榮，現時指定的按摩療程推出半價優惠，在星期六、日及公眾假期同樣適用，超高性價比！而且療程更涵蓋酒店室內恆溫泳池、健身中心及水療設施的使用權，不到$1,000就能歎五星級水療服務。

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療程首推「60分鐘深層煥活按摩療程」，理療師會運用蘊含迷迭香及西柚成分的溫熱精油，推按緊繃的肌肉，促進血液循環。值得一提的是，中心貼心安排同性別理療師進行全身護理，讓客人能安心放鬆享受整個療程！

美麗華酒店 Mira Spa

60分鐘深層煥活按摩療程

優惠價：$770｜原價$1,540

＊以上套餐包當日免費使用健身中心、無邊際泳池及水療設施；價目已包加一服務費

優惠期：即日至2026年11月30日

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Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



香港按摩店/SPA推介【7】瑰麗酒店Asaya Spa by Guerlain｜聯乘頂級法國品牌／療程包一日通行證

想好好犒賞勞碌工作的自己，位於香港瑰麗酒店的Asaya聯乘了法國知名護膚品牌Guerlain，主打度身訂造的護理體驗，環境幽雅寧靜。惠顧指定療程，即可獲贈一日通行證，讓你在療程前後慢慢享受高私隱度的活力按摩池及設備齊全的健身中心，沉浸在專屬自己的時光之中。除了經典的「60分鐘深層肌肉按摩」，亦首推「90分鐘玉凝絲柔亮肌護理」，療程為面部注入珍貴精華，深層滋潤乾燥肌膚，重拾透亮光澤！

瑰麗酒店 Asaya Spa by Guerlain

深層肌肉按摩60分鐘

優惠價：$2,508起

玉凝絲柔亮肌護理90分鐘

優惠價：$3,608起

＊以上套餐均包一日通行證，可免費使用活力按摩池及健身中心

優惠期：即日至2026年12月27日

即搶星級SPA⚡

瑰麗酒店 Asaya Spa by Guerlain

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯（Victoria Dockside）6樓



香港按摩店/SPA推介【8】Modern Thai｜20年經驗泰籍技師／頌缽靜心／歎正宗泰式糕點／獨家8折

想留在香港感受地道泰國風情？位於尖沙咀鬧市的Modern Thai主打正宗泰式按摩，由擁有超過20年經驗的泰籍專業技師主理。療程前更特設頌缽環節，以沉穩聲頻幫你洗滌都市煩囂。完成療程後更可品嘗店方準備的泰式香茅茶、椰汁西米糕及斑蘭千層糕，享受猶如身處泰國般的度假體驗！按摩套餐現時有獨家8折！

經常久坐辦公室引致筋骨僵硬的打工仔，推介「90分鐘傳統古法泰式按摩」，技師會以傳統拉筋手法，徹底伸展並鬆開深層勞損的肌肉。「獨家8折基礎自選按摩」除了可選泰式或香薰按摩外，更可自由配搭刮痧、肚燭或耳燭，深層排毒兼去水腫，更加送手腳膜滋潤肌膚！

Modern Thai

60分鐘基礎自選按摩療程（送手膜及腳膜）

優惠價（1位）：$538（原價$672）

優惠價（2位）：$1,076（原價$1,345）

90分鐘傳統古法泰式按摩

優惠價（1位）：$543

90分鐘天然香薰精油按摩（送$100現金券）

優惠價（1位）：$628

優惠期：即日至2026年12月31日

立即預約💖

Modern Thai

地址：尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



香港按摩店/SPA推介【9】TONY BLACK SPA｜韓國人氣品牌美容中心／買1送1／快閃$11人蔘排毒

想體驗正宗韓式皮膚管理不用飛首爾！韓國知名護膚品牌TONY MOLY首間登陸香港的美容中心TONY BLACK SPA，主打專業韓式按摩手法配合品牌皇牌護膚品。對於經常受緊張性頭痛或睡眠問題困擾的打工仔，首推「買1送1韓式紓活療癒護理」，利用韓式專業工具進行頭部撥筋及肩頸熱敷，有效改善體內循環。想轉季驅寒排毒更可搶購「快閃$11自選韓式蔘養護理」，護理前後店方更會貼心奉上韓國花茶及特色茶點，讓你放慢步調享受治癒時光！

尖沙咀及銅鑼灣TONY BLACK SPA

自選30分鐘韓式蔘養護理（只限尖沙咀分店全新客戶）

體驗價：$11

90分鐘韓式紓活療癒護理

優惠價（2位）：$698｜人均$349（原價$1,545）

80分鐘人蔘熱油按摩套餐（只限全新客戶）

優惠價（2位）：$888｜人均$444

135分鐘韓式黑茶凝活護理連香薰按摩及光療

生日優惠價（2位）：$1,047｜人均$523.5（原價$2,280）

優惠價（2位）：$1,396｜人均$698

優惠期：即日至2026年12月31日

搶先預約SPA

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室 | 銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室



香港按摩店/SPA推介【10】銅鑼灣Me Time Massage｜4,000呎純白無印風／8折

在銅鑼灣逛街行到腳軟，或在港島區OT過後想找個寧靜空間喘息？隱身於鬧市的Me Time Massage佔地兩層共4,000呎，主打純白無印風裝潢，踏入店內瞬間隔絕街頭喧囂！現時更推出8折優惠。

店內提供多款90分鐘深層護理，若想揉散全身痠痛結節，首推「全身穴位按摩」；若經常受水腫困擾，則可選「淋巴排毒按摩」，由專業技師推走體內多餘水分與毒素，假如想進一步紓緩深層肌肉繃緊，暖笠笠的「熱石按摩」絕對是驅走疲勞的首選！

Me Time Massage

全身穴位按摩90分鐘

優惠價：$574.4｜原價$718

淋巴排毒按摩90分鐘

優惠價：$654.4｜原價$818

熱石按摩90分鐘

優惠價：$734.4｜原價$918

優惠期：即日至2026年12月31日

搶先預約SPA💖

Me Time Massage

地址：銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



香港按摩店/SPA推介【11】Queen's Beauty｜限量買1送1／人均$494／歎全新青檸SPA

在銅鑼灣及尖沙咀均有分店的Queen's Beauty擁有23年經驗，佔地達4,000呎。最近店方主推全新「120分鐘泰香青檸SPA」買1送1優惠，人均只需$494即可歎足兩小時度假風水療，瞬間隔絕街頭喧囂！

首推全新「120分鐘泰香青檸SPA」，先以泰式青檸水力按摩池洗走渾身黏膩，接著理療師會用溫熱香茅草球揉散肩頸勞損，最後配合熱磁深層按摩疏通氣血，為身體徹底放鬆。

若經常受失眠或水腫困擾，必試限量供應的「135分鐘漂浮之境SPA」。躺在溫水流動的無重防水膜上享受瑞典式按壓，配合溫熱眼部護理，紓緩用眼過度引起的緊張性頭痛。

Queen's Beauty & Spa（銅鑼灣／尖沙咀）

120分鐘泰香青檸SPA

優惠價（2位）：$988｜人均$494（原價$1,976）

135分鐘漂浮之境SPA（包無重漂浮體驗）

優惠價（2位）：$988｜人均$494（原價$1,976）

優惠期：即日至2026年12月31日

預約兩小時度假SPA🥰

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

