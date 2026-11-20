明日的天氣｜東北季候風｜天文台｜寒冷天氣警告現正生效，本港今日（20日）氣溫急降，天文台發出寒冷天氣警告，截至今早10時30分，天文台更錄得最低氣溫13.4度，是入秋以來的最低紀錄；而大帽山更錄得4.5度低溫。受東北季候風影響，明早（21日）繼續寒冷，市區氣溫最低跌至13度。突然轉冷，不少網民也在社交媒體上發文笑指，「香港仲凍過東京」、「今日冬天，明日秋天，星期日進入夏天」。



天氣寒冷，不少人睡覺都會出盡法寶保暖，不過如果用錯方法，隨時會「愈睡愈凍」。《香港01》「好食玩飛」頻道整理睡覺保暖5大禁忌，當中包括不少港人的保暖誤區，例如不少人都會誤用電暖氈，隨時會導致失眠；原來著襪睡覺反而會令體溫下降；蓋被的先後次序亦有極大講究。想知更多？即看下文！



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天文台料周六持續寒冷 最低氣溫13℃

天文台料周六市區最低氣溫只有13度。（天文台網頁截圖）

天文台錄大帽山低見4.5度

天文台今早錄得最低氣溫13.4度，是本港今年入秋以來的最低紀錄，而大帽山下午3時半更錄得只有4.5度低溫。天文台今日亦發出特別天氣提示，指受強烈東北季候風影響，本港今日氣溫顯著下降；而一道廣闊雲帶持續為該區帶來有雨的天氣，預料今日日間天氣轉冷，加上風寒效應，大家要注意保暖。

天文台在下午3時30分錄得大帽山只有4.5度低溫。（天文台網頁截圖）

天文台料明早氣溫偏低

天文台亦預料，一股強烈東北季候風正影響華南，受其影響明早（21日）氣溫仍然偏低，日間部分時間有陽光，更將最低氣溫的預測調整至只有13度。而隨後一兩日雲量增多，風勢頗大，氣溫略為回升。而另一股東北季候風會在下周二（24日）抵達華南沿岸，下周中期該區氣溫再度下降及有幾陣雨。

東北季候風｜網民笑指：香港仲凍過東京

今日日間氣溫突然急跌，不少網民也在社交媒體Threads上發文笑指，「check天文台今日香港仲凍過東京」、「香港冬天好似好怕羞、一個星期嚟2日」。更有網民指，「香港冬天係咪已經要好似閏年咁樣？要四年先凍一次，今年係咪好難得係閏年」、「今日冬天，明日秋天，星期日進入夏天」。另有居於上水的網民貼上天氣報告顯示13度的圖片，表示「開21度冷氣其實係咪開緊暖氣」。

氣溫下降，不少港人防寒時會使用暖水袋作保暖物品入睡，但原來使用不當，極易釀成燙傷悲劇。

冬天睡覺保暖禁忌【1】勿用100℃沸水注入暖水袋

香港海關提醒市民每次使用暖水袋前應小心檢查，如發現接縫位置有破損跡象，須立即停止使用，並指出大家切勿把攝氏100度的沸水注入暖水袋！

而正確使用方法，是應先將熱水稍為放涼至80度以下才入袋，以免熱水袋過熱導致皮膚灼傷。另外，切勿把熱水裝注至暖水袋頸部，應預留適當空間，裝大約三分之二滿；注水後須檢查活塞是否擰緊、以及切勿摺疊暖水袋。

勿用100℃的沸水注入暖水袋。（AI製圖）

冬天睡覺保暖禁忌【2】不建議長開電暖氈

天氣轉冷，許多人會使用電暖氈作保暖，但從睡眠質素來看，不建議長開使用。杏林大學名譽教授古賀良彦接受台灣Yahoo新聞訪問時建議，理想的睡眠室溫應維持在攝氏20度左右，濕度40%至60%，而不是依賴電暖氈整晚加熱。

古賀良彦指，若電熱毯整夜高溫加熱，會干擾人體的體溫調節機制，反而令人睡得淺、容易口乾舌燥。長時間的高溫會加速皮膚水分流失，引起乾燥、搔癢，容易造成過敏。睡前預熱，睡時關閉才是最安全的做法！

冬天睡覺保暖禁忌【3】穿厚襪容易影響血液循環

不少人因容易手腳冰冷的體質，選擇穿著厚襪入睡，不過過緊的厚襪反而會壓迫血管，影響血液循環。

台灣媒體《早安健康》引述日本知名的醫學博士森田豐醫師提醒，若穿厚襪子太緊會影響腳板血循環，在睡夢中會持續壓迫足底微血管。更關鍵的是，厚襪僅能鎖住皮膚表層的溫度，卻無法提升深層體溫，這種外暖內寒的錯覺，反而讓腳板越來越冷。

有醫師提醒，若穿厚襪子太緊會影響腳板血液循環，更會令腳板越來越冷。（AI生成圖片）

冬天睡覺保暖禁忌【4】蓋被次序搞錯影響保暖

正確保暖做法應該是將毛毯墊在床上，然後身上蓋羽絨被。（圖片來源：《林修の今でしょ！講座》)

冬天蓋厚被原本是為了保暖，但原來蓋被次序搞錯會影響保暖，身體熱量反而會流失。不少人會先蓋毛毯，再蓋羽絨被，但這樣做原來是錯誤做法，保暖效果可差4度，據日本節目《林修の今でしょ！講座》的實測，正確做法應該是將毛毯墊在床上，然後身上蓋羽絨被，如果大家還是覺得很寒冷，還可以在在羽絨被上面再加上一條毛毯，隔離冷空氣。

根據日本睡眠環境學會及睡眠專家的深入研究，羽絨被之所以能發揮極致蓄熱效果，關鍵在於羽絨纖維需要吸收人體自帶的體溫與體熱，才能迅速舒展開來並形成隔熱空氣層。若在身體與羽絨被之間隔了一層厚毛毯，毛毯的化纖或厚重材質反而會阻絕體溫傳遞至羽絨，令保暖效果大打折扣。

專家建議的最強保溫法為「三文治蓋被法」：最底層將毛毯平鋪於床褥上以阻絕背部涼氣上升，中間以羽絨被緊貼身體蓄熱，若極度怕冷，可在羽絨被最外層再加蓋一層薄毛毯阻擋室內冷空氣滲透，實測能將被窩溫度提升達4度以上。

睡覺保暖禁忌【5】飲酒禦寒反致失溫

不少人習慣在寒冷的冬夜飲兩杯再入睡，以為酒精下肚後全身發熱，既暖身又助眠。但其實這是極其危險的失溫陷阱。台灣媒體《健康醫療網》曾引述葉宗儒醫師解釋，酒精會擴張皮膚表面的毛細血管，讓血液流向四肢。

雖然飲酒會讓人短暫感到皮膚發燙、面紅耳赤，但這其實是將內臟的熱能向外散發。酒精會遲鈍大腦的體溫調節中樞，甚至抑制「冷顫」這類自主產熱的本能，讓人即使處於低溫狀態也未能察覺，因此飲酒不但無法保暖，還會令你感到愈來愈寒冷。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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