一粥麵優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜一粥麵推出超抵外賣優惠！除了有手工鮮蝦雲吞3盒只需$100，一盒有足足17粒之外，原隻豬手亦只售$39及原隻滷水鴨只需$48。而長者出示長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，在早市／茶市時段惠顧任何套餐或單點主食，更可獲贈熱飲一杯，即睇優惠詳情！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】原隻豬手$39／原隻滷水鴨$48

即日起至11月28日（快閃3天），下午4至6時，一粥麵推出外賣快閃優惠！原隻豬手（免斬）只售$39（原價$58）；及原隻滷水鴨（免斬）只售$48（原價$58），如果想一次過歎齊兩款食物，亦只需$78！

提提大家，此優惠只限外賣自取，以及每個產品每人最多限購2個，數量有限，售完即止。另外，優惠不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台，及機場分店。

一粥麵優惠【2】手工鮮蝦雲吞$100三盒！每粒平均唔使$2

即日起，一粥麵推出全新優惠，只需$100（原價$144；單盒$48），即可購入3盒（每盒17粒）手工鮮蝦雲吞，相當於約69折，平均每盒約$33.3（每盒17粒，折合每粒約$1.96）。

買回家自己煮，無論什麼時候吃都可以，啱晒加餸、宵夜、打邊爐、煮湯麵！提提大家，優惠只限於手機點餐外賣自取！此外，優惠不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

優惠期：即日至另行通知



手工鮮蝦雲吞平均$33一盒。（官方圖片）

一粥麵優惠【3】長者早／茶市送熱飲

一粥麵推出長者優惠！即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。值得留意，長者贈飲優惠僅適用於收銀處人工點餐，不適用於自助點餐機、手機點餐及網上外賣平台；同時不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

優惠期：即日至另行通知



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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

