中醫免費睇｜三高｜賽馬會流金匯聯乘香港浸會大學中醫藥學院臨床部，推出賽馬會「脈脈關心」計劃。只要符合資格即可獲免費進行中醫四診儀體質分析及獲贈14天養生茶，如高風險人士更可享高達港幣1,576元的診金資助及免費運動課程，即看計劃詳情及預約方法！



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中醫免費睇｜賽馬會推慢性病預防計劃

「賽馬會流金匯」自2024年9月起與香港浸會大學中醫藥學院臨床部合作，推出賽馬會「脈脈關心」慢性病預防及管理計劃。通過健康篩查、中醫四診儀體質檢測、診治分析與處方養生茶、資助診症，以及健康活動，加強公眾對慢性疾病的認識和關注，並協助參加者養成健康的生活方式。

賽馬會推出「脈脈關心」慢性病預防及管理計劃。（官方圖片）

中醫免費睇｜「脈脈關心」計劃｜哪類人合資格？

凡年滿40歲或以上，並患有或關注以下任何一項健康狀況的人士：

1. 高血壓

2. 高血糖

3. 高膽固醇

中醫免費睇｜「脈脈關心」計劃｜包含哪些優惠？

【1】免費中醫四診儀體質分析及健康諮詢

透過科學化的中醫四診儀器收集脈象及舌象等數據，由專業醫師進行深入分析，並根據參加者的健康狀況提供預防或管理慢性疾病的建議，同時按個人體質處方14天養生茶以助調理身體。

費用： 全免（每位參加者只限進行一次，過程約20至30分鐘）

舉行時段： 逢星期一、三、五（上午 09:30 – 12:00；下午 14:00 – 16:30）

地點： 賽馬會流金匯（大埔富善邨善鄰樓地下）

賽馬會推「脈脈關心」計劃包含免費中醫四診儀體質分析及健康諮詢。（AI生成圖）

【2】中醫內科診症資助

完成四診儀分析後，經評估為高風險的參加者將獲轉介接受中醫內科診症，並享有診金優惠券資助：

資助金額： 新參加者於計劃期內可獲港幣196元優惠券（共6張）及港幣100元優惠券（共4張），合共高達港幣1,576元；曾參與計劃人士則可額外獲發4張港幣100元優惠券資助僅限診金，不包括藥費、治療費及配藥服務。

使用細則： 每日最多可使用兩張診金優惠券，且優惠總額不可超出該次診金金額；優惠券有效期為3個月。另外，應診時必須出示香港身份證及有效優惠券正本。

【3】免費健康運動課程

參加者於完成指定次數的中醫內科診症後，即可免費報名參與一系列強身健體運動課程，包括八段錦、伸展運動等，協助建立恆常運動的健康生活習慣。

預約方法

有興趣參加的合資格人士，可透過以下方式聯絡賽馬會流金匯查詢及預約：

查詢電話： 3763-1000 / 3763-1180

地址：大埔富善邨善鄰樓地下



根據香港賽馬會流金匯與香港浸會大學中醫藥學院的臨床設計，是次計劃引入的中醫四診儀，透過光學面色採集、光電脈搏波傳感以及舌苔特徵影像分析，將傳統中醫「望、聞、問、切」量化為可追蹤的客觀生理參數。

此舉有助醫師快速辨識「氣虛、陰虛、痰濕、血瘀」等常見慢性病潛在體質，從而在心血管或三高症狀演變前實踐「治未病」。醫師依此配製的14天個人化養生茶飲，主要以溫和的食藥同源草本為主，協助參加者在無藥物副作用負擔下調和陰陽、改善循環。

有意預約的市民除透過熱線查詢外，亦可直接親臨位於新界大埔富善邨善鄰樓地下A翼及B翼的香港浸會大學中醫藥診所。

交通方法

交通方面，市民乘搭港鐵至大埔墟站後，可轉乘免費港鐵接駁巴士 K17 直達富善邨總站；亦可選乘九巴 71K、73X、75X 或 271 號線抵達富善邨巴士總站步行前往。提醒合資格人士，應診時必須出示香港身份證正本，每日診金優惠券最多可使用兩張，且有效期限為發出日起計3個月，建議參加者妥善規劃覆診進度。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略