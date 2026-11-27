KFC快餐店優惠｜KFC在12月推出最新「肯！抵DEAL」聖誕倒數優惠！由11月30日起至12月31日，3大炸雞及漢堡套餐買1送1、早餐蛋沙律貝果買1送1、$39脆雞滋味盒及$52炸雞雞翼分享桶等9大優惠輪番登場，平均低至$12.5，詳情即睇下文！



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KFC推出「肯！抵DEAL」優惠！（領展）

KFC優惠【1】3大套餐買1送1（平均$23.3起）

由11月30日至12月4日，KFC每日上午11時後推出3款套餐買1送1優惠！包括：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞餐（$49起歎兩份，平均$24.5起；總原價$98起），包含4件雞、2客普通經典蘑菇香飯及2杯中汽水。

巴辣脆雞包餐（$46.5起歎兩份，平均$23.3起；總原價$93起）及醬燒烤雞包餐（$49.5起歎兩份，平均$24.8起；總原價$99起），漢堡餐均配2客格格脆薯塊及2杯中汽水。須留意，跟餐小食及飲品均為固定配搭，不可轉配或升級。

KFC優惠【2】早餐蛋沙律貝果買1送1（平均$12.5起）

早餐優惠緊接登場！12月1日至10日，KFC每日上午11時前可享蛋沙律貝果買1送1（$25起歎兩件，平均$12.5起；總原價$50起），更可加配+$5汽水／指定熱飲、+$8即磨白咖啡（熱），或+$12鮮奶咖啡（熱）／泡沫咖啡（熱），每次最多可加配2杯。

KFC優惠【3】$52炸雞雞翼滋味拼盤

12月5日至6日，上午11時後，KFC推出$52炸雞雞翼滋味拼盤（原價$112），包含家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞4件、巴辣香雞翼2件及經典葡撻2件，另可享加配中汽水（最多3杯）及$9格格脆薯塊優惠。

KFC優惠【4】$39脆雞滋味盒、$30巴辣脆雞包餐

12月7日至11日，上午11時後，KFC有兩款套餐優惠，包括$39脆雞滋味盒（原價$103），可選家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞3件、經典葡撻1件及中汽水1杯；以及$30巴辣脆雞包餐（原價$46.5起），包含巴辣脆雞包1個、格格脆薯塊及中汽水1杯；兩款套餐均可加$6將餐飲升級至「青蘋果梳打」。

KFC優惠【5】早餐家鄉雞扒包買1送1（平均$12.5起）

12月11日至17日，每日上午11時前輪到家鄉雞扒包買1送1（$25起歎兩件，平均$12.5起；總原價$50起），同樣可享+$5汽水／指定熱飲、+$8即磨白咖啡（熱），或+$12鮮奶咖啡（熱）／泡沫咖啡（熱）的加配優惠（每次最多加配2杯）。

KFC優惠【6】$50六件雞、$49十二件巴辣香雞翼

KFC由12月5日至6日及12月12日至13日，上午11時後均可享$50六件雞（原價$132），任選心水炸雞口味。此外，12月12日至13日同步推出$49十二件巴辣香雞翼（原價$69），兩款優惠均可另享加配中汽水（最多3杯）及$9格格脆薯塊。

KFC優惠【7】$79超值二人分享餐

12月19日至20日，上午11時後推出$79超值二人分享餐（原價$188），包含4件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞、經典蘑菇香飯（大）1客、經典葡撻2件、格格脆薯塊1客及中汽水2杯，亦可加$6升級餐飲至「青蘋果梳打」。

KFC優惠【8】$45脆雞豐盛盒

臨近聖誕，12月21日至23日上午11時後，KFC亦有$45脆雞豐盛盒（原價$112），一盒歎齊家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞2件、經典蘑菇香飯（普通）1客、格格脆薯塊1客、經典葡撻1件及中汽水1杯，同樣可加$6升級「青蘋果梳打」。

KFC優惠【9】$52炸雞雞翼分享桶

來到聖誕及除夕倒數期間（12月24日至31日），KFC上午11時後，推出$52炸雞雞翼分享桶（原價$111），可任選家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞4件，配搭巴辣香雞翼4件，另可加配中汽水（最多3杯）及$9格格脆薯塊，啱晒節日與親友分享。

提提大家，以上優惠只限堂食及外賣自取，不適用於快脆送，亦不可賺取yuu印花；全線優惠不適用於赤柱廣場及亞洲國際博覽館分店，個別優惠亦不適用於九龍塘又一城、置富南區廣場、啟德體育園或觀塘東廣場分店，詳情以餐廳公布為準。

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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

