撰文： 李琬瑩 最後更新日期： 2021-04-30 07:00

一蘭拉麵推出的一蘭豚骨杯麵自2月在日本推出就成為熱賣杯麵，香港更曾炒到$88一個。不過，大家想試也不用再食炒價了！因為一蘭杯麵將於5月1日起在本港一蘭分店有售。

一蘭拉麵首創的「一蘭 豚骨拉麵」推出短短兩個月已售出逾100萬個，不過這個杯麵於2月推出後只限日本有售，因此香港人想吃到只能透過代購買，甚至炒到$88一個，點圖看網民有幾想試👇👇👇

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5月1日起一蘭銅鑼灣及尖沙咀分店都買得到這款杯麵，售$54一個。《香港01》飲食記者率先試食一蘭杯麵，一致認為杯麵還原了堂食拉麵的味道，點擊圖片睇杯麵細節及煮得好吃秘訣 👇👇

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