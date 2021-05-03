郭富城減壓靠寫書法水墨畫！西方影后竟愛麻雀？8大明星抗壓秘招

撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-03 17:50

近日天王郭富城在訪問中談到迷上了寫書法和畫水墨畫，更變成疫下在家中的最佳減壓方法。究竟天王天后級名人巨星平時會以甚麼活動去舒解壓力？以下綜合了8位中西方星級人馬的抗壓招數，有些疫情之下都做得到！

郭富城與許瑋甯主演的新戲《秘密訪客》，講述表面和睦的四人家庭，因住進一位陌生客，而出現「怪事」連連。（《秘密訪客》劇照）

城城近日宣傳新電影《秘密訪客》，戲中要飾演冷酷而沉鬱的父親角色。日前他接受電視節目訪問時就坦言自己未曾演過這類人物性格，角色比較沉重，因此需要一些方法去幫助釋放情緒。

以往城城多以賽車活動去舒壓，不過在疫情之下就變陣，發掘了新技能。而其他天王天后如鄭秀文、張學友等都有一套好用的抗壓招數。👇👇👇有位奧斯卡影后竟然喜歡打麻雀減壓？按圖看8大星級抗壓方法👇👇👇

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