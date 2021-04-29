撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-29 17:00

隨著防疫措施進一步放寛，更多本地展覽等活動陸續出現。《香港01》旅遊頻道記者推介5月4個打卡好地方，有免費入場的白雲藝術展，可以租旗袍遊覽的《花樣年華》懷舊電影場景，潮流紐約地鐵偽旅行打卡景點及西貢塗鴉壁畫活動！

【1】iSQUARE——穿旗袍走進《花樣年華》電影場景

戲院最近上映經典電影《花樣年華》的4K數碼修復版，兼設置懷舊珍藏展覽。設有4大打卡位，最吸引是重現了戲中著名場景「金雀餐廳」，還設有租借旗袍服務，可以試試扮演張曼玉！👇👇👇有主角「蘇麗珍」所穿的旗袍款式？按圖看「花樣年華展覽」打卡場景及旗袍體驗資料👇👇👇

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《花樣年華》展覽 地址：尖沙咀iSQUARE 7樓英皇戲院 展覽日期：4月23日起

【2】置地廣場——紐約車站偽旅行打卡

如果想念旅行時光，推介去這個貌似紐約車站的打卡景點。JPS畫廊與潮流藝術集中地Belowground合辦了名為「逆時車站」的藝術展覽，由新晉藝術家李思汝、林輝和Cope2在80年代地鐵車廂場景中創作街頭塗鴉。👇👇👇設計靈感來自一部經典電影？按圖看「逆時車站」靚相位👇👇👇

「逆時車站」展覽 地址：中環皇后大道中15號地庫 展覽日期：即日起至5月16日 開放時間：11:00am - 8:00pm

【3】香港藝術館——維港前仙氣白雲裝置留影

香港藝術館自翻新之後成為文青愛好打卡去處，除特定展區之外，基本是免費開放，大家可以在多不勝數的藝術裝置前尋找喜愛的角度留影。當中最受歡迎的有充滿仙氣的白雲椅子，面向維港有種悠閒、出塵的感覺。👇👇👇喜歡天空、雲朵？按圖看「香港藝術館」內3大白雲打卡位👇👇👇

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香港藝術館 地址：尖沙咀梳士巴利道10號 開放時間：（星期一至三、五）10:00am – 6:00pm；（周末及公眾假期）10:00am – 7:00pm（逢星期四休館）

【4】西貢——大型街頭塗鴉計劃

香港最大型街頭藝術節HKwalls自2014年起，每年匯聚本地及世界街頭藝術家，在香港選定地區創作壁畫，足跡遍及灣仔、上環、深水埗等地。2020年因疫情而停辦後，今年復辦，選址西貢，並將於5月起動！👇👇👇何時有壁畫看？按圖看歷年出位作品👇👇👇

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🤤同場加映1：全港最正雞蛋仔🤤

雞蛋仔是香港馳名中外的「名物」，現時網民追捧的是哪一間？根據網上關注組分享，推介6間最當紅的人氣雞蛋仔店！👇👇👇最紅「豬柳蛋」雞蛋仔有幾吸引？按圖看其中2間雞蛋仔店介紹👇👇👇

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📸同場加映2：4D環迴立體打卡位📸

行山打卡往往想找些特別的景色，山界潮流有種結集廣闊美景和廢墟古蹟的景觀，俗稱「大電視」！👇👇👇按圖看其中一個絕美「舂坎角」景點路線👇👇👇

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有一個「大電視」地點可以觀賞浪漫黃昏美景！想知全部4個推介，請按➡️【山野大電視4大打卡好去處 歌連臣角海天一色 邊境禁地浪漫日落】⬅️觀看全文