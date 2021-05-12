撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-12 18:02

農莊打卡玩樂既適合情侶拍拖，又適合一家親子遊，《香港01》旅遊頻道記者整理了3大親子農莊好去處，等你假日去放鬆身心。另外，藝人吳若希最近都與家人去農莊玩，為何最後在網上鬧出一個小小風波？ （下列景點資訊以發稿日為準，最終安排視乎個別莊園而定）

信芯園農莊facebook圖片

早前吳若希（Jinny）與家人到農莊遊玩，事後農莊方面於Facebook上分享了Jinny到此一遊圖片，惹來Jinny不滿，要求農莊刪圖。Jinny此舉卻引來網民批評，指她「耍大牌」。《香港01》旅遊頻道記者就事件向涉事農莊負責人查詢，對方回應：「我唔想件事再發酵，唔想影響藝人被人借呢件事惡意攻擊。」👇👇👇按圖看Jinny與網民對話👇👇👇

講返好玩農莊，記者整理了以下3大人氣高的郊外莊園好去處，親子、情侶都非常適合：

【1】有機薈低碳農莊——親親羊駝、DIY菠蘿特飲

農莊去年引入可愛羊駝，立刻成為園內生招牌，可以用園內有售的飼料餵羊駝，自拍打卡沒難度！另外主打菠蘿，除了有菠蘿產品出售，還會舉辦DIY菠蘿食物、飾品等特色活動，入園參觀時可以選擇加錢參加。👇👇👇地點最方便！按圖看交通方法及活動收費👇👇👇

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【有機薈低碳農莊菠蘿園】 地址：元朗錦田四排石村39號 開放時間：10:00am－6:00pm 電話：5579 2178

【2】信芯園農莊——全港最壯觀向日葵花海

這個莊園就以花為主，靚花打卡位多不勝數！上年以太陽花海成功製造話題吸引港人蜂擁打卡，今年再度種植3萬5千呎向日葵花田！園主近月更增設多個新景點，包括全新向日葵隧道、星空隧道，還有風車配紫色花海！👇👇👇入場費最相宜！按圖看入場資料及農莊打卡地方推介👇👇👇

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【信芯園農莊】 地址：元朗新田 開放時間：8:00am - 6:00pm

【3】假日農場——橫水渡歷奇、超長滑梯

喜歡帶小朋友享受郊野，推介在這個農場瘋狂玩，只需一個價錢便可以任玩。場內設施夠原野夠特別，例如必玩橫水渡、超長滑梯、人力踫踫車等，還有有多小童歷奇玩意，十分帶孩子去放電！👇👇👇放電玩樂設施最多！按圖看場地收費及設施推介👇👇👇

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【假日農場】 地點：上水大隴坑村62C號 開放時間：10am – 5:00pm 電話：2670 2345

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✨同場加映1：螢火蟲好易睇？✨

最近螢火蟲開始活躍，有不少網民成功拍下牠們的美態！推介幾個賞營勝地，有的巴士去到交通方便，有的路線簡單，親子夜行都可以！👇👇👇最大機會見到營火蟲的地點在哪？按圖看地方及路線介紹👇👇👇

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賞螢火蟲時可不可以噴蚊怕水？想知8個賞螢貼士請按➡️【螢火蟲3大觀賞地點：沙螺洞最靚、大埔滘方便 教你8個賞螢貼士】⬅️觀看全文

🥤同場加映2：最甜汽水是哪款🥤

超級市場、便利店內汽水款式眾多，哪款含糖量最高？記者就營養標籤上的含糖量和熱量進行比較，發現有1款甜度比芬達高2.5倍！👇👇👇第一位是韓國出品？按圖看汽水含糖量TOP 17👇👇👇

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