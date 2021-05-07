撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-05-07 11:03

帶小朋友玩樂放電很傷腦筋？《香港01》旅遊頻道記者推介4個最新親子好去處，夠新鮮感又能讓小朋友從體驗中學習，包括愉景灣全新開幕的溜冰場、荃灣益智兒童探索館、荔枝角大人小孩齊玩的競技遊樂場，及科學館最新啟用的有趣展品。

【1】愉景灣全新溜冰場

愉景灣愉景廣場於5月5日有全新溜冰場開幕，擁有國際級標準設備及溜冰學校，可以讓小朋友安全地學玩溜冰。溜冰場旁還有餐廳可以俯瞰冰場兼眺望海景，玩樂之後更可以一起歎美食！👇👇👇有開幕優惠價試玩！按圖看溜冰場收費及各種設施👇👇👇

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愉景灣溜冰場 地址：大嶼山愉景灣愉景廣場C座地下（近愉景灣碼頭） 開放時間：10:00am – 9:00pm（平日）；10:00am – 10:00pm（周末） 電話：2234 0187

【2】科學館新展廳感受颱風威力

不少人都帶過小朋友去科學館玩，勝在有時可以免費入場，而且展品夠好玩。4月23日全新展廳「地球科學廳」啟用，新設28組互動裝置剖釋火山爆發、地震、海嘯等，其中必玩颱風模擬室，感受大自然威力！👇👇👇哪天可以免費入場？按圖看科學館入場資料及新展廳介紹👇👇👇

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香港科學館 地址：尖沙咀東部科學館道2號 開放時間：10:00am – 7:00pm（平日）；10:00am – 9:00pm（周末）；（逢星期四休館）

【3】荃灣S.T.E.A.M.兒童探索館

如果小朋友年紀較細，推介荃灣愉景新城在5月期間設置的「兒童探索期間限定博物館」。場地針對十歲或以下兒童，設計4個互動空間，以遊戲教授各類知識技能，主題包括：故事小舞台、漫遊小香港、發現大自然及小工匠工作室。👇👇👇門票優惠減$60！按圖看4大主題區及預約方法👇👇👇

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愉景新城香港兒童探索期間限定博物館 地址：荃灣愉景新城1樓中庭 開放時間：11:00am – 6:00pm（需要預約）

【4】親子齊玩競技樂園

荔枝角4月新開的The Battlefield運動競技樂園就特別適合大人小孩一起瘋狂玩樂放電！設有3個玩樂區域超過12個設施，包括「超級笨豬跑」和「腳尖上的桌球」，還有些特別適合小朋友的遊戲如「球球當入樽」、「讓豆袋飛」等。👇👇👇一個價錢任玩？按圖看3大玩樂區遊戲介紹👇👇👇

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PowerPlay Arena – The Battlefield 地址：荔枝角D2 Place二期3樓306至308號舖 開放時間：11:30am – 9:30pm（星期日至四）；11:30am – 10:30pm（星期五六及公眾假期前夕） 電話：3165 1628

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